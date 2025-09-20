Царукян побеждает, но есть нюанс. Зона комфорта вместо борьбы за пояс UFC

19 сентября в Москве состоялся турнир ACB JJ 18. В рамках ивента, который включал в себя схватки по джиу-джитсу и боевому джиу-джитсу, выступил звёздный легковес из UFC Арман Царукян. Его соперником стал легенда ММА Бенсон Хендерсон, в своё время бравший пояс и в UFC, и в WEC.

Арман, разумеется, был большим фаворитом в этом противостоянии и статус свой сполна оправдал. С первых секунд Царукян работал очень агрессивно, активно искал выходы на сабмишены и как минимум трижды был близок к тому, чтобы финишировать Хендерсона. Причём разными способами: гильотина, Д’Арсе, удушение со спины. Бенсон всё это выдержал, но в концовке схватки ветеран тоже сдал — запустил Армана в фулл-маунт, тот в итоге перешёл на ручной треугольник и просто «усыпил» экс-чемпиона .

В вакууме у нас есть: яркая и красивая победа над бойцом с большим именем за океаном. Плюс Арман сохраняет активность. Но насколько эта активность ему помогает двигаться вперёд? В апреле 2024-го, то есть уже почти полтора года назад, Царукян победил Чарльза Оливейру и стал легитимным претендентом на титул чемпиона UFC. С тех пор Арман: сорвал титульник с Исламом Махачевым, провёл три схватки по грэпплингу/джиу-джитсу и победил ребят с именем (Маккашарип Зайнуков из команды Хабиба Нурмагомедова, бывшие чемпионы больших лиг Патрики Фрейре и Хендерсон), а ещё один раз побывал запасным на поединке Илии Топурии с Оливейрой. Тем самым, которого Царукян победил, но в итоге из-за разных нюансов оказался позади него в титульной гонке.

Арман Царукян Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Кроме того, Арман отклонил вариант выхода на замену в бою с Джастином Гэтжи (хотел промежуточный вес) и не подрался с Матеушем Гамротом. При этом на словах Царукян вроде бы понимает сложившуюся ситуацию: он выражал готовность подстраховать ещё и бой Дастина Порье и Макса Холлоуэя, говорил, что готов провести бой с кем-то другим, кого ему дадут. В июле Арман утверждал, что через неделю-две будут новости о его следующем поединке. Прошло почти два месяца — тишина.

Царукян при этом делает и правильные вещи. Он здорово раскручивает потенциальный бой с Илией Топурией, привлекает к себе внимание, порой делает реально смешной контент, однако всё бесполезно, потому что без хотя бы ещё одной победы Царукян точно не получит титульник, несмотря на то что заслуженно считается претендентом номер один.

Арману нужно выступать, а он продолжает простаивать, если мы говорим об ММА. Понятно, что Гэтжи и Пэдди Пимблетт не примут с ним бой, им такие риски не нужны. Но тогда нужно брать других. Была информация о Дэне Хукере и главном бою турнира в Катаре, однако сам Царукян не очень уверен, что такой поединок будет: «Контракта на бой с Хукером нет, но он возможен. Откуда появились слухи об этом поединке? Я сказал, что подерусь в Катаре, Хукер об этом тоже говорил, а какое-то издание выпустило инсайдерскую информацию, что я с ним дерусь и UFC планирует этот бой сделать. Пока точной информации нет, но всё к этому идет. Меня спросили, хочу ли я драться с Хукером, и я дал согласие».

Если нет Хукера, то там наготове уже Гамрот и Бенуа Сен-Дени. Пускай они и сильно ниже в рейтингах, однако это не важно — побеждай и возвращайся в гонку. Но Арман застрял в некой зоне комфорта, где его устраивают выступления в не совсем профильных дисциплинах и попытки привлечь к себе внимание Топурии .

Справедливости ради, у Царукяна есть повод слегка расслабиться — гонорары он и так получает хорошие: «Это примерно 30% от гонорара в UFC. Неплохой финансовый доп. Можно купить себе квартиру где-нибудь в Махачкале или в Москве за МКАДом».

Это тоже хорошо, но раз Царукян транслирует желание идти за поясом UFC, то стоит отбросить выступления в джиу-джитсу или отложить их до лучших времён. Однако вместо того, чтобы заявить, что он возвращается и пойдёт за Топурией, Арман говорит о желании ещё чаще выступать в ACB JJ и хочет бороться за пояс этой организации с Майрбеком Тайсумовым.

А когда Царукян планирует вернуть утраченные позиции в UFC и на деле показать, что этот титул ему нужен?