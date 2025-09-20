«Мне стало грустно». Майк Тайсон до сих дерётся, хотя у него были сотни миллионов

В начале сентября легендарный Майк Тайсон заявил, что весной 2026 года снова вернётся на профессиональный ринг. И вопросов его анонс вызвал не меньше, чем анонс поединка с блогером Джейком Полом: следующим соперником Железного Майка станет Флойд Мейвезер-младший, который на 30 кг меньше, и на 11 лет младше Тайсона.

Понятно, что многие тут же со скепсисом отнеслись к предстоящему бою, критика последовала в адрес обоих боксёров. Но также понятно, для чего это нужно и Флойду, и в большей степени Майку.

«Мой сын, которому 14 лет, спросил у меня, почему я это делаю. На мгновение я не знал, что ответить. И мне стало грустно. Я сказал: «Потому что я лучший, кто когда-либо это делал». Он не понял. Но я добавил, что это всё, что я умею. Я заработал больше денег в 50 лет, чем в 20. А в 50 лет я провёл, кажется, всего четыре боя», — приводит слова Майка Тайсона Talksport.

Отчасти Майк лукавит. Сейчас он действительно зарабатывает приличные суммы, даже в 59 лет – за это нужно сказать спасибо в том числе Джейку Полу, бой с которым принёс Тайсону солидную прибавку к пенсии. Однако и сам Майк своей карьерой заслужил большие гонорары даже в почтенном возрасте – фанаты уходят в ностальгию при каждом появлении легенды в ринге и готовы за это платить.

Но при этом в юном возрасте Тайсон зарабатывал баснословные деньги. Майк стал самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе, самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории королевского дивизиона – и, конечно, получал приличные суммы. Но после смерти великого наставника Каса Д’Амато он попал под влияние промоутера Дона Кинга, известного своей скандальной репутацией. Майк получал большие суммы и при Доне Кинге: например, за бой с Майклом Спинксом он заработал $ 22 млн, а ведь Майку на тот момент был 21 год.

Тайсон выступал очень часто, тут свою руку прикладывал и Кинг, ему было абсолютно всё равно, в какой форме находится Тайсон, лишь бы он выходил в ринг. А в форме он был в ужасной, погрязнув в тусовках со всеми вытекающими последствиями. Тем не менее Майк выступал и зарабатывал, правда, от его гонораров существенный процент брал себе промоутер. И всё равно состояние Тайсона на пике карьеры оценивалось в $ 400 млн – фантастическая сумма, так что Майк может не преуменьшать свои финансовые заслуги молодости .

Удивительно, однако всё это Тайсон сумел потерять. Бо́льшую часть – из-за своего образа жизни, существование на широкую ногу – а Майк умел шиковать – обходилось дорого. Ну и более $ 100 млн у Железного Майка увёл Дон Кинг, обещавший, что «никогда не обманет чёрного брата». О махинациях Тайсон узнал, находясь в тюрьме – счета его не просто оказались пустыми, а ещё и с долгами. После освобождения Майк судился с бывшим промоутером, но получил в качестве компенсации лишь часть украденных средств.

«Я связался с Доном Кингом. Он очень плохой человек. Кинг собственную мать убьёт за доллар. Он никого не может любить, таким он родился. Мой друг сказал, что бо́льшая часть моих активов украдена, тогда я проверил банковские счета. Денег не было. Я высказал все Кингу в лицо, он же всё отрицал. Тогда я отделал его перед старыми дряхлыми белыми женщинами. Я напал на него и бил ногами. Он отнял у меня $ 100 млн. А в суде мне вернули лишь незначительную часть – $ 20 млн или $ 30 млн», – вспоминал Тайсон сотрудничество с Кингом.

Майк Тайсон с Доном Кингом Фото: Focus on Sport/Getty Images

В 2002 году Тайсон провёл последний по-настоящему большой профессиональный поединок против Леннокса Льюиса. Майк был далёк от своей пиковой формы, но ему нужны были деньги: он заработал солидные $ 30 млн за поражение, однако практически всю сумму отдал на погашение долгов.

Поэтому не нужно удивляться тому, что Майк появляется в ринге и в 58, и в 59 лет. Тайсон сумел выкарабкаться, начать новую жизнь вне спорта. Фильмы и сериалы – в основном, конечно, камео, но всё же съёмки в «Мальчишнике в Вегасе» (в двух частях), в «Как я встретил вашу маму» и других популярных картинах и проектах приносили ему вполне неплохой доход. Плюс Майк стал появляться в качестве эксперта в различных подкастах и студиях, принимать участие в турнирах в качестве приглашённой звезды – имя работало на Тайсона.

Собственно, как и в боксе. Монетизировать свою популярность Майк хотел ещё в нулевых, однако тогда «турне» из показательных боёв Тайсона ограничилось лишь поединком с Кори Сандерсом. В 2020 году Майк вновь вернулся в ринг и провёл выставочный поединок с другой легендой – Роем Джонсом, за который получил $ 10 млн. А вот поединок с Джейком Полом принёс ему $ 20 млн – весьма солидная сумма за бой пенсионера с блогером.

За Майка действительно радостно, что он нашёл себя, нашёл новую жизнь, и что бокс и на старости приносит ему хороший доход. Но и обидно, с другой стороны. Если бы Тайсон грамотно распорядился тем, что заработал в молодости, мы бы точно не видели его в ринге почти на седьмом десятке жизни. Хочется верить, что бой с Мейвезером пройдёт в сберегательном режиме и в выставочном формате, после чего легендарный Железный Майк заберёт чемодан с деньгами и снова повесит перчатки на гвоздь – и уже окончательно.