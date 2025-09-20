Короли безумия поп-ММА. Здесь дерутся в гробах и борются в машинах

Параллельно с развитием ММА во всём мире появляется всё больше организаций, которые пытаются устраивать альтернативные соревнования, которые в основном завязаны на шоу. У этого есть спрос, поэтому лиги не только развиваются, а ещё и пробуют развивать новые направления. Так, мы уже видели межгендерные бои, поединки два на один, битвы на подушках, бои в доспехах, «Джонуикинг» и многое другое.

Ещё дальше в этом вопросе пытается идти Pro League Network. Эта организация специализируется на том, чтобы проводить турниры по альтернативным видам спорта. С 2022 года лига полноценно функционирует и проводит свои шоу. Основатели PLN — Билл Юкатонис и Майк Сальварис. Они задумали создание организации исключительно под форматы, которые будут привлекать внимание и, что немаловажно, будут доступны в букмекерских конторах для игроков. PLN базируется на том, чтобы давать активным игрокам возможность ставить на что-то в дни и часы, когда нет привычных НБА, НХЛ, МЛБ и прочих больших турниров.

«Pro League Network — это портфель нишевых и развивающихся видов спорта, которым мы полностью владеем, и мы работаем для аудитории, интересующейся спортивными развлечениями и ставками. Мы отдаём предпочтение азартным играм, потому что календарь профессиональных спортивных событий здесь, в США, во многом пересекается друг с другом. Здесь не так много хорошего контента для ставок, например, в понедельник днем, вторник, среду или четверг», — объяснял Сальварис.

Лига, как и сказал один из её основателей, полностью владеет правами на бо́льшую часть своих форматов. И это связано не только с поп-ММА. Начинали они с ветки SlapFight. Как нетрудно догадаться, это соревнования по пощёчинам, то есть в этом плане есть прямая конкуренция с Power Slap Даны Уайта. Но, помимо SlapFight, было создано ещё как минимум 16 форматов, где встречаются и вполне понятные вещи вроде мини-гольфа или стритбол 3х3. Но основное внимание приковано к авто-джитсу (Car Jitsu в оригинале). И да, люди там проводят схватки прямо в машине, а в среднем это приносит по 5 млн просмотров в неделю. Более того, это даже транслируют на ESPN Ocho.

Авто-джитсу Фото: Pro League Network

Формат — два или три раунда, оба бойца стартуют пристёгнутыми. Монеткой определяется, кто начинает на водительском сидении. Как только участники отцепляют ремни безопасности, схватка начинается. Можно использовать в своих целях всё, что есть в машине, однако нельзя ничего отрывать. Например, распространены попытки проводить удушающий с помощью ремня безопасности. Кондиционер включать нельзя, вылезти в окно можно, но касаться земли ногами — нет. Если два раунда не выявили победителя, то назначается дополнительный раунд, который бойцы начинают на задних сиденьях.

Одним из комментаторов авто-джитсу часто является Марк Коулман, легенда UFC. Говорят, он обожает эту дисциплину, а ещё считает, что навыки из этих соревнований станут полезными для тех, кто зарабатывает на жизнь вождением. К слову, в New York Post отмечается, что первым идею устраивать соревнования в машине предложил россиянин Вик Михеев, аспирант Канзасского государственного университета и обладатель чёрного пояса по дзюдо и БЖЖ. Это было ещё в 2020 году.

Авто-джитсу Фото: Pro League Network

Реализовали инициативу только спустя три года. Начинали съёмки таких видео в Toyota Scion, сейчас перешли на Mustang RTR. Майк Сальварис, один из основателей лиги, в восторге: «Есть в этом что-то невероятное. Пребывание в замкнутом пространстве открывает новый спектр стратегий. Все думают, что мы снимаем какое-то безумие, но это чертовски захватывает». А по словам комментатора Джея Ти Тилли, многие ветераны UFC заинтересованы в участии в таких турнирах.

Кроме авто-джитсу, есть и другие любопытные направления. Самое интересное — Войны в гробах. Да, здесь люди борются в гробу. Один ложится снизу, его задача — выбраться, а тот, кто оказывается сверху, должен затянуть соперника в борьбу и удержать. Пока эта инициатива слегка сыровата, потому что появилась недавно, но её дебют принёс суммарные 33 млн зрителей во время прямого эфира у самого популярного стримера Кая Джената. Потенциал у этого формата огромный, люди писали комментарии: «Что это вообще такое и где я могу посмотреть ещё?»

Войны в гробах Фото: Pro League Network

Формат будут дорабатывать, чтобы сделать его постоянным. Также у PLN появилась борьба в автомобильных шинах. Однако по сути тут предусмотрено лишь, что бойцы начинают бороться рядом со сложенными друг на друга шинами. И задумка в том, чтобы забросить соперника в это импровизированное кольцо. Получается весьма динамично. Ещё есть Chest Chop — тут нужно бить открытой ладонью по груди сопернику, пока один не сдастся. В таком формате участвовал тот же Марк Коулман.

Что по деньгам? Есть слухи про то, что участникам платят по $ 500 за выступление, но нет подтверждений или опровержений этому. Зато известно, что PLN активно заключает спонсорские сделки (с FX1, например), сотрудничает с крупными бродкастерами DAZN и Stadium, плюс, разумеется, партнёрства с букмекерами, которые открывают линии на все эти безумства. Кроме того, за счёт сотрудничества с тем же Каем Дженатом и рэпером T-Pain лига активно продвигает себя и расширяет базу зрителей. В дальнейшем планируется запустить канал, где 24/7 будут транслироваться различные схватки из PLN, а пока компания просто выдаёт 15 часов нового контента каждую неделю.

Борьба в шинах Фото: Pro League Network

Основатели PLN очень гордятся тем, что полностью независимы. У них свои студии для съёмок, полный контроль отбора персонала (от бойцов до операторов), и всё тщательно согласовывается с санкционирующими органами. То есть условные войны в гробах полностью легитимны. Людям нравится смотреть и схватки за выход из гроба, и авто-джитсу, так что, пожалуй, сейчас в Pro League Network могут считаться настоящими королями безумия.