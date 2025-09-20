Хейни — «испанский стыд» бокса. Суперзвезда судится с экс-невестой из-за подарков

Последние годы для Девина Хейни выглядят сплошной катастрофой. Чуть больше двух лет назад он был просто непобеждённым проспектом и абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, который уже успел добавить в своё резюме весьма звучные имена вроде Юриоркиса Гамбоа, Хорхе Линареса и Джорджа Камбососа. Но в мае 2023 года Хейни оказался в самом центре скандала из-за результата боя с Василием Ломаченко. Американец победил, однако для многих это было настоящим ограблением.

С того момента имя Девина чаще мелькает в скандалах, нежели где-либо ещё. Был небольшой конфликт с Шакуром Стивенсоном, потом – гораздо более масштабная разборка с Райаном Гарсией, которая включала в себя множество эпизодов. Боксёры конфликтовали и заочно, и устраивали потасовку при встрече. Гарсия ещё привлёк внимание вызывающим поведением, а потом, будучи большим андердогом, просто устроил Девину избиение, трижды отправив того в нокдаун. На счастье Хейни, он остался непобеждённым, потому что победу Гарсии аннулировали, когда нашли остарин в его допинг-пробе.

После этого Хейни мало того, что очень долго возмущался, так ещё и умудрился подать на бывшего соперника в суд за подмоченную репутацию и… избиение в ринге. Это было насколько нелепо, что за Девина стало неловко, наверное, даже тем, кто ни разу не видел его боёв. А тут ещё и его отец подкинул дров фразой: «Судебные иски — это часть бизнеса, добро пожаловать в бокс и эпоху Девина Хейни». К счастью, совсем до абсурда дело не дошло, судья Генри Симпсон справедливо ответил: «Вы занимаетесь спортивными единоборствами. Физических повреждений просто невозможно избежать». На этом суд с Гарсией закончился, и спустя год после аннулированного поражения Девин вернулся на ринг с Хосе Рамиресом.

Бой стал частью большого шоу на Таймс-сквер в Нью-Йорке, но само выступление боксёров совсем не соответствовало масштабу события. Хейни «велосипедил», Рамирес не мог его догнать, итогом стали стыдные 110 точных ударов на двоих по итогам 12 раундов. Несмотря на разгром такой победы в медиа, семья Хейни держала головы высоко поднятыми и утверждала, что Девин показал высочайший класс, однако обыватели этого просто не поняли. Видимо, не понял и Турки Аль аш-Шейх, потому что спустя некоторое время и появилась его тирада про то, что он не хочет видеть на ринге пародию на мультсериал «Том и Джерри».

Теперь у Хейни впереди ожидается ещё один большой бой с Брайаном Норманом, но Девин сейчас занят другим делом. А именно — судится с бывшей невестой Линой Сайед. Началось всё с иска девушки. В июне издание TMZ писало о подробностях, Лина тогда подала иск против боксёра, обвиняя его в домашнем насилии. Сайед хотела, чтобы суд запретил Хейни приближаться к ней и их дочери Хром (родилась в начале 2025-го). В иске говорилось, что всё началось с февраля 2024 года, примерно через год после того, как они познакомились. Тогда, по словам Лины, Девин во время ссоры ударил её в живот и выгнал из дома. В декабре того же года он толкнул девушку, которая была на девятом месяце беременности, за отказ дать ему свой мобильный телефон.

Лина Сайед с дочерью Фото: Из личного архива Лины Сайед

Также Сайед сообщила, что Хейни угрожал ей, обещая, что с ней разберутся на улице. На вопрос о том, что он имеет в виду, был ответ «Увидишь». Кроме того, девушка рассказала, что Девин без её согласия проколол дочери уши, когда той было восемь недель. Лина заявила, что это не единичный случай, когда ребёнка подвергали опасности.

«Девин причинял мне боль в прошлом, бил меня кулаками, толкал меня во время беременности, угрожал мне и ругался со мной в присутствии нашей дочери. Я обеспокоена его поведением и опасаюсь, что он воплотит в жизнь свою угрозу, сказав: «Увидишь». По вышеизложенным причинам я прошу защитить меня и мою дочь. Я хочу добиться юридической и физической опеки».

Лина Сайед с дочерью Фото: Из личного архива Лины Сайед

Судья действительно вынес запрет в отношении Хейни, запретив ему приближаться к дочери и бывшей невесте. В ответ Девин выкатил свой иск, это было уже в августе. Хейни заявил, что Сайед неоднократно публиковала ложь и клевету о нём, а также угрожала уничтожением репутации и полным запретом видеться с дочерью. Хейни также потребовал компенсацию морального ущерба, попутно обвинив девушку в вымогательстве.

Адвокат боксёра Бобби Самини намекнул, что действия Сайед — шантаж: «Девин Хейни прожил свою жизнь и построил свою карьеру честно, дисциплинированно и с уважением. Он неустанно трудился ради достижения успеха благодаря самоотверженности, а не шёл лёгкими путями, и по-прежнему привержен честности и принципам как на ринге, так и за его пределами. Девин не поддастся шантажу, запугиванию или принуждению со стороны кого бы то ни было. Он будет защищать своё имя и свои ценности от любых ложных историй или злонамеренных попыток очернить его. Девин Хейни твёрдо стоит на своём».

Марк Винсент Каплан, адвокат девушки, ответил: «Она лишь добивается того, чтобы мистер Хейни выплачивал алименты согласно закону. Хотя он утверждает, что его оклеветали правдивые обвинения, представленные ею в заявлениях в ходе судебного разбирательства, ему следует помнить, что в законе о клевете правда является средством защиты. Я думаю, мистеру Хейни лучше всего обратиться в суд по семейным делам, а не в суд социальных сетей».

Теперь наступила новая часть разборок несостоявшейся семейной пары — Хейни подал новый иск. И опять стал жертвой насмешек в Сети. Девин заявляет, что Лина Сайед отказалась вернуть ему подарки на $ 350 тыс. В иске отмечается, что это были свадебные презенты: часы, сумки, украшения. Так как свадьбы в итоге не случилось, Хейни считает, что и права на эти подарки у девушки нет. Отсюда требование о возврате, причём Хейни ссылается на законы штата Калифорния, которые обязывают девушку вернуть подарки.

Девин Хейни Фото: Al Bello/Getty Images

Адвокат Сайед заявил, что всё это лишь часть его мести за тот самый иск от Лины, боксёр пытается просто отыграться. Неизвестно, как всё обстоит внутри этой семьи, но факт в том, что за последние полтора года у Хейни три поданных иска, два из которых звучат абсурдно и нелепо, и один бой, который тоже выглядел, мягко говоря, не очень здорово. Репутация бойца, которого называли «новым Мейвезером», просто трещит по швам, а он не пытается что-то исправить, а лишь усугубляет положение.