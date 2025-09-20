По печальному пути Царукяна. Физиев упустил шанс попасть в титульную гонку

12 октября в Рио-де-Жанейро состоится очередной турнир UFC Fight Night. Но на данный момент он остался без главного события: запланированный поединок между экс-чемпионом лиги Чарльзом Оливейрой и Рафаэлем Физиевым отменён . По сообщениям СМИ, Атаман получил травму и не сможет принять участие в турнире, сам боец на своей странице в социальной сети отреагировал на эту информацию грустным смайликом.

В UFC уже ищут замену Физиеву, чтобы оставить в карде бразильского турнира главную местную звезду промоушена на сегодняшний день. Своё желание провести бой с Оливейрой высказал Дэн Хукер, располагающийся на шестой позиции, ещё две недели назад пророческими мыслями о страховке боя Оливейры и Физиева делился Бенуа Сен-Дени, недавно одержавший большую победу над Маурисио Руффи.

«Любой соперник из топ-10 будет отличной возможностью для меня. Конечно, Матеуш Гамрот — это талантливый боец. Он уже долгое время входит в топ-10. Это был бы замечательный поединок. Я даже рассматриваю вариант с тем, чтобы страховать бой Физиева и Оливейры на тот случай, если кто-то из них получит травму. Действительно верю, что смогу вернуться к старой версии себя, когда стремился драться как можно чаще и побеждать как можно больше», — сказал Сен-Дени в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Среди свободных бойцов, кстати, есть и Арман Царукян, который не любит выходить на замену, но в его ситуации отказываться сейчас не имеет смысла, и, если поступит предложение от UFC – нужно им пользоваться. Вообще, в топ-10 на данный момент много бойцов, у кого не назначен бой, так что руководству промоушена есть из кого выбрать.

В печальной ситуации оказался сам Физиев. Бой в главном событии, пусть и турнира серии Fight Night, да ещё и с четвёртым номером рейтинга, был для него настоящим подарком, если учитывать его последние выступления. Только недавно Атаман сумел наконец-то победить в лучшей лиге мира, одолев Игнасио Бахамондеса. До этого были три поражения: два от Джастина Гэтжи и одно – от Матеуша Гамрота, случались травмы и долгие простои. Рафаэль сохранял место в рейтинге, однако не рассматривался в числе серьёзных претендентов на титул. Победа над Бахамондесом скрасила ситуацию, тем более что чилиец шёл на серии из трёх досрочных побед с тремя бонусами за выступление вечера.

Будучи 10-м номером в рейтинге и с одной победой в четырёх последних поединках, Рафаэль получил соперника из топ-5. Казалось, что это просто идеальный вариант для Атамана и шанс наконец-то приблизиться к титулу. Тем более что Чарльз сейчас действительно лакомый кусок для многих: солидный возраст, тяжёлое поражение нокаутом в последнем бою, при этом высокое место в рейтинге и большое имя для промоушена. Победив Оливейру, Физиев взлетел бы в топ-5 и вписался бы в титульную гонку с учётом того, что Илия Топурия не хочет защищать титул ни с Арманом Царукяном, ни с Джастином Гэтжи, ни с Пэдди Пимблеттом.

Но спорт и единоборства в частности сослагательного наклонения не любят. Физиев травмировался и упустил самый большой шанс в карьере. Теперь на его месте водворится кто-то из конкурентов, а в случае победы над Оливейрой займёт и его потенциальное место в гонке за поясом. А Рафаэль будет наблюдать за всем со стороны, и смотреть может довольно долго. Неизвестны подробности характера травмы Атамана и сроки восстановления, однако в этом году он уже, вероятно, не выступит. Ну и не стоит забывать, что в промоушене крайне не любят, когда бойцы подводят лигу срывом поединков. Арман Царукян соврать не даст: скоро будет уже год, как первый номер рейтинга лёгкого веса находится в ожидании без анонса боя после того, как слетел с титульного противостояния с Исламом Махачевым.

Понятно, что травмы – это часть пути спортсмена, от этого никто не застрахован. Но такова реальность, крайне грустная для Физиева: о месте в топ-5 и титульной гонке можно забыть. Во всяком случае, на ближайшее время.