Новый Леснар продолжает уничтожать соперников. Но готов ли огромный викинг к UFC?

Фредерик Восгрён — медийная сенсация европейских ММА 2025 года . Немецкий боец с весьма колоритной внешностью стал знаменитым весной благодаря своему поединку в чешской лиге Oktagon, которая регулярно собирает огромное количество зрителей на турниры и здорово работает с медиа. Восгрён тогда победил Джорика Монтаньяка ручным треугольником, но запомнилось всем не это, а то, как Фредерик вцепился в ногу соперника и буквально волочился за ним по канвасу. Лига быстро расшарила отрывок в социальных сетях, он стал вирусным, а на Восгрёна начали подписываться в социальных сетях.

Подписчики в социальных сетях сравнивают Восгрёна с Броком Леснаром, с Пэдди Пимблеттом на максималках (из-за причёски), с Дрикусом дю Плесси из-за корявой и странной ударной техники. Сейчас у него более полумиллиона подписчиков в одной из соцсетей (536 тысяч, если точнее), это, к примеру, почти в два раза больше, чем у чемпиона UFC Джека Делла Маддалены. И Восгрён грамотно держит образ и даже снимал рекламу, обыграв тот самый эпизод из боя с Монтаньяком. Для Oktagon это настоящая находка, поэтому чешская лига очень активно его продвигает. Фредерик должен был подраться ещё в июне, однако снялся из-за инфекции.

Теперь немецкому бойцу ничего не помешало, и он выступил на турнире в Германии, который прошёл 20 сентября. Восгрён сразу получил место в соглавном событии вечера, а его соперником стал бразильский ударник Фабио Мораес. Фредерика очень бодро встретили, а он на этот раз предстал перед публикой без привычных рыков и криков, в довольно скромном образе. Но в клетке Неандерталец (да, именно такое прозвище у немца) был привычным. С первых секунд начал искать возможность сблизиться и пройти в ноги, а когда это сделал, то уже не отпустил.

Фредерик Восгрён Фото: oktagonmma.com

Мораес, конечно, пытался выбраться и даже отвечать своими ударами, однако за счёт превосходства в физике Восгрён его попросту перемолол. Ближе к концу первого раунда бразилец уже просто начал выживать и принимал огромное количество урона. В момент, когда казалось, что рефери прекратит это избиение и зафиксирует первый технический нокаут в карьере Восгрёна, Фредерик перешёл на удушающий приём и просто задушил Мораеса.

Пять боёв в профессиональной карьере, пять побед, пять финишей, пять сабмишенов, ни одного поединка, который выбрался дальше второго раунда . Вот такое сейчас резюме у Восгрёна за плечами. Это по-прежнему сыроватый и однобокий боец, у которого видна одна по-настоящему сильная сторона. И в партере немец действительно очень хорош, но выступает он всё же в смешанных единоборствах. Благо, что нынешний уровень оппозиции позволяет ему расти и медийно, и со спортивной точки зрения.

Сейчас Восгрён — сенсация, которая перемалывает соперников и, судя по всему, отлично понимает правила игры, активно раскачивая социальные сети. Если бы Фредерик пришёл в ММА раньше, то уже мог дорасти до статуса местной суперзвезды. Сейчас он только на пути к этому, однако важно делать ремарку, что Восгрён — кот в мешке, если мы говорим о его перспективах. Нет никаких сомнений, что он способен добраться до UFC, если продолжит в том же духе, и ему ради этого даже не придётся проходить через Претендентскую серию Даны Уайта.

Такие кадры нужны любой организации, а у UFC банально больше возможностей. А Фредерик, в свою очередь, станет хорошим активом для европейских поклонников промоушена. Однако Неандертальцу сейчас нужно, чтобы его окружала правильная команда, которая скажет, что пока ему рано идти в UFC. Есть немалая вероятность растерять весь свой хайп впустую . Лучший вариант — заматереть, набраться опыта, по возможности раскрутиться ещё сильнее, что вполне возможно, если Восгрён возьмёт титул в Oktagon.

Фредерик Восгрён Фото: oktagonmma.com

Вот тогда наступит идеальный момент для перехода Фредерика в лучшую лигу мира. Если выгорит, то UFC получит отличное пополнение, а пока всеми преференциями от наличия в лиге такого бойца заслуженно пользуется Oktagon. И нет сомнений, следующий бой Восгрёна будет ещё более ожидаемым для поклонников ММА. И хорошо бы увидеть напротив немца уже оппозицию посерьёзнее.