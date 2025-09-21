Тест на профпригодность. Следующий бой Копылова покажет, что ждёт его дальше

Роман Копылов выступает под эгидой UFC с 2019 года, и всё это время разговоры о его перспективах уходят из крайности в крайность. Сначала россиянина списали после двух поражений на старте, затем он выдал шикарную серию из четырёх красивых побед нокаутами, взял два бонуса и получил шанс прорваться в топ-15. Энтони Эрнандес наглядно показал, что под прессингом Роман становится уязвимым, а на фоне усталости защита в партере разваливается.

Но и после обидного поражения Копылов вернулся, сначала засушил Сезара Алмейду, потом нокаутировал Криса Кёртиса, чего, к слову, до Романа смог добиться лишь один человек. При том что американец провёл в ММА 45 поединков. Эта победа позволила российскому бойцу всё же пробиться в топ-15 и укрепить репутацию яркого ударника. Копылов получил ещё один отличный шанс подняться выше в рейтингах и встретился с Пауло Костой. Менеджер Романа неоднократно подчёркивал, что это удобный соперник для россиянина, однако на деле Пауло вспомнил лучшие времена и за счёт активной работы и прессинга разобрался с Копыловым.

«Результат этого боя откинул Романа от вершин рейтинга, кажется, года на два. Сам поединок все видели… Проблема заключалась в том, что Роман не работал. Он не решался заходить на дистанцию, не атаковал, не действовал так, как нужно. И это, скорее всего, психологическая история. Большое имя у соперника, на мой взгляд, в некий ступор ввело Рому. Физически он очень хорошо был готов, был хороший план на бой. Коста для Копылова в нормальном состоянии — очень удобный соперник», — объяснял менеджер бойца Александр Скаредин.

Из топ-15 Роман не выпал, но балансирует на грани. И сейчас российский боец получил нового соперника — ещё одного бразильца Грегори Родригеса по прозвищу Робокоп . Это огромный джитсер с очень серьёзной мощью в руках. Не так давно Грегори получал шанс запрыгнуть сразу в топ-10, однако опытный Джаред Каннонье эту калитку для него закрыл, нокаутировав Родригеса. С тех пор Робокоп успел вернуться и очень брутально нокаутировал Джека Херманссона. Всего же у Грегори уже восемь побед в UFC при трёх поражениях.

На бумаге это настоящий «banger», поэтому неудивительно, что бой добавили в кард престижного UFC 322 в Нью-Йорке, где, помимо Копылова, выступят Ислам Махачев, Байсангур Сусуркаев и Валентина Шевченко . Пройдёт ивент в ночь на 16 ноября. Для Романа это своеобразный тест, который определит, должен ли он оставаться в топ-15. Это логично — упустил шанс подняться, докажи свою конкурентоспособность, проведя бой с кем-то опасным вне рейтинга.

Роман Копылов Фото: Getty Images

Если Копылов справится, то может заработать ещё один шанс подняться повыше. Там и соперников для этого достаточно. Есть Марвин Веттори (назначен бой с Бруно Феррейрой), есть тот же Каннонье, Роман Долидзе. Все они идут после поражений, у них нет особых вариантов для выбора. И стилистически это более-менее рабочие варианты. Родригес — тоже проходимый вариант, его можно нокаутировать, он не очень здорово дышит, да и в чисто ударной технике Копылов значительно лучше и техничнее.

Однако последний бой Романа вселяет опасения. Робокоп может задавить, может прессинговать и бороться, потому что физически бразилец очень силён. У Грегори уже был бой с неплохим ударником Кристианом Лероем Данканом, который может контролировать дистанцию в стойке, и там он показал, что может при необходимости бороться и клинчевать. Копылову стоит такого опасаться. И, разумеется, мощи Робокопа в кулаках.

Грегори Родригес Фото: Ian Maule/Getty Images

Что, если Копылов не справится и проиграет? Скорее всего, титульные амбиции окончательно придётся завернуть и сосредоточиться просто на том, чтобы драться почаще, устраивать зрелищные поединки с бойцами уровнем пониже и зарабатывать, в том числе бонусы. Кроме того, Роман гарантированно потеряет место в топ-15 и не факт, что в ближайшие годы получит новую возможность попасть в рейтинги. Увольнять, конечно, его никто не будет. Такие нокаутёры нужны UFC, так что в этом плане можно не переживать.

Тем не менее поединок с Робокопом, как ни крути, будет определяющим для дальнейшей карьеры Копылова. Самое время доказать, что с Костой была просто досадная оплошность. Иначе станет окончательно понятно, что Роман упёрся в потолок. Это не провал, не все становятся чемпионами или даже бойцами уровня топ-5, но амбиции придётся пересмотреть.