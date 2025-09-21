Главная победа в карьере Емельяненко. Почему бой с Ногейрой — легендарный

Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко завершил спортивную карьеру два года назад. Несмотря на это, Последний Император продолжает оставаться на слуху: соперники часто перебирают в памяти противостояния с ним, да и сам Фёдор часто предаётся воспоминаниям.

Недавно бывший чемпион UFC Андрей Орловский предлагал устроить боксёрский поединок против Емельяненко и рассказал, почему он проиграл Федору в очном противостоянии в 2009 году.

«До этого придурочного прыжка с коленом каждый мой удар доставал до цели, и Фёдор пятился, отходил к канатам. Потом, как дурачок, прыгнул. А почему я так сделал? До этого у меня был бой с двухметровым Беном Расселлом, которого я как раз коленом и уронил. Подумал, что умею всё, а оказалось, что нет. Вот и всё. Я сам себя наказал», — сказал Орловский в интервью на YouTube-канале «Сторис с Эриком».

В карьере Фёдора было большое количество побед над лучшими бойцами того времени, Орловский оказался одним из многих, кто пал от тяжёлых ударов россиянина. Сам же Фёдор считает, что его самый значимый успех был за шесть лет до противостояния с Орловским.

«Победа над Антониу Родригу Ногейрой в 2003 году. Я знал, что это сильнейший соперник. Слава богу, победил и стал номером один по рейтингам в мире. Ещё сложным был бой с Мирко Филиповичем. Но на самом деле тяжелее всего не бой, а подготовка: тренировки выжимают досуха, последние недели — это борьба не только физическая, но и духовная. И психологически бывает тяжело. Главное — не отчаиваться, а всегда идти вперёд», — приводит слова Емельяненко портал oskol.city.

Первый поединок с Ногейрой действительно был важнейшим в карьере Фёдора: именно после него о Емельяненко узнал весь бойцовский мир , а сам Последний Император надолго занял престол тяжёлого веса. Интересно, что к противостоянию бойцы подошли в разных статусах. Бразилец владел титулом чемпиона Pride, не проигрывал на протяжении трёх лет, шёл на серии из 13 побед, большинство из которых были досрочными. В том числе Ногейра финишировал, например, Дэна Хендерсона — победителя турнира UFC 17, который намного позже нанёс поражение Емельяненко, Марка Коулмана — победителя турниров UFC 10 и 11, а также первого чемпиона UFC в тяжёлом весе. По сравнению с достижениями бразильца Емельяненко казался новичком в мире ММА, хотя и в его карьере уже были победы на турнирах RINGS.

Конечно, Ногейра подходил к поединку в ранге фаворита: мало кто верил, что Емельяненко сумеет что-то ему противопоставить. Многие были убеждены, что чемпион буднично разберётся с Емельяненко в партере за счёт навыков джиу-джитсу, однако здесь сразу вспоминается фраза с футболки Хабиба Нурмагомедова, которая вошла в историю: «Если бы самбо было лёгким, его бы называли джиу-джитсу». Но на тот момент в мире ММА никто не знал о силе самбо и о навыках Емельяненко в партере. Возможно, именно это и стало ключевым фактором, повлиявшим на исход поединка .

Ногейра весь поединок пытался затащить Фёдора на землю и там поймать на приём, однако раз за разом эти попытки заканчивались провалом. Более того, Емельяненко наказывал бразильца за это шквалом ударов, буквально избивая чемпиона на земле. Антониу выглядел беспомощно: в стойке преимущество Емельяненко было подавляющим, в партере тоже продолжалось избиение бразильца. По итогам 20 минут поединка Фёдор заслуженно одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом Pride, а у Ногейры после боя диагностировали перелом лицевой кости.

Антониу Ногейра и Фёдор Емельяненко Фото: Getty Images

С этого момента началась эпоха Фёдора Емельяненко. Победив Ногейру, Последний Император стал лучшим бойцом мира в тяжёлом весе и оставался им, пока возраст не взял своё. Емельяненко владел титулом чемпиона Pride вплоть до закрытия организации, перебил самых опасных бойцов своего поколения, однако именно победа над Ногейрой открыла Фёдору дорогу к славе. Сам Антониу, кстати, тоже выделяет противостояние с Фёдором как особенное.

«Фёдор всегда был самым уважительным бойцом, с кем я когда-либо сражался. Мы с ним дрались трижды, каждый раз это было грандиозное событие, и каждый раз оставались приятные воспоминания. Это противоборство было моим самым большим испытанием», — отмечал Ногейра.