Главный «ждун» UFC счастлив. Макгрегору снова нужен бой с Чендлером

Больше двух лет назад закончился тот самый сезон шоу The Ultimate Fighter, в котором тренерами выступили Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Тогда американец превратился в Хатико современных ММА и начал просто ждать того момента, когда Конор наконец-то будет готов отложить вечеринки и провести с ним поединок. Ирландец постоянно сдвигал сроки: август, сентябрь, четвёртый квартал 2023 года, декабрь, затем Международная неделя боёв в июне 2024-го.

Справедливости ради, на лето действительно был назначен бой, но Макгрегор снялся с него за две недели до турнира из-за травмы мизинца. И всё, после этого ни разу не всплывали разговоры о возвращении ирландца. Разве что Чендлер, решивший двигаться дальше, периодически всё-таки заговаривал о том, что всё ещё держит на карандаше поединок с Конором: «У нас уже есть общая история, так что поединок Чендлер – Макгрегор когда-нибудь состоится. Я действительно считаю, что первый бой, который Конор проведёт в UFC, будет со мной. Всё зависит от того, когда он будет готов, и от времени. Посмотрим. В любом случае я буду бороться за титул в лёгком весе, а также встречусь с Конором в какой-то момент в 2025 году».

Тем не менее на тот момент пути бойцов разошлись. Чендлер с тех пор подрался с Чарльзом Оливейрой и Пэдди Пимблеттом, лишний раз доказав, что бойцу противопоказано простаивать. Майкл выглядел плохо, позволял себя бороть, крайне быстро уставал, в итоге был удосрочен Пимблеттом и рухнул в конец десятки рейтинга. Каких-либо перспектив куда-либо подняться не проглядывается. Однако, как шутил Ислам Махачев, Чендлеру нужно было ещё пару раз проиграть, чтобы Конор точно с ним подрался.

Макгрегор в то же время развернул бурную деятельность: стал совладельцем лиги кулачных боёв Bare Knuckle, постоянно обещает тоже подраться в промоушене, проводит битвы взглядов с потенциальными соперниками, побил посетителя в одном из баров, постоянно находится на вечеринках в не самом адекватном состоянии, вступил в гонку за пост президента Ирландии, но снял кандидатуру, а также оказался вне ростера бойцов UFC.

Очень мощная и насыщенная программа, которую смогла остановить только перспектива выступить на турнире в Белом доме. Конор, как и все, прекрасно понимает, что это не просто редкая, а уникальная возможность. Скорее всего, больше никогда в жизни турнир UFC не пройдёт в Белом доме, поэтому таким шансом нужно пользоваться здесь и сейчас. Макгрегор тут же вернулся в пул допинг-тестирования, возвратился в ростер бойцов UFC, а Дана Уайт даёт понять, что на этот раз возвращение Конора вполне реально: «Конор говорит, что он возвращается. Он в допинг-пуле и делает своё дело, у него есть всё необходимое для тренировок. В последние дни я постоянно с ним на связи. Он хочет драться в карде турнира на территории Белого дома. Посмотрим. Мы не будем работать над боями до февраля».

Дана Уайт Фото: John Nacion/Getty Images

Дана также дал понять, что доверяет Макгрегору больше, чем Джону Джонсу (тоже мечтает попасть на турнир в Белом доме), так как Конор его не подводит. Понятно, что это в том числе шпилька в адрес Джонса, который сорвал бой с Томом Аспиналлом, однако поединок Макгрегора и правда смотрится более логичным для такого турнира. Ирландец, при всём уважении к регалиям Джона, фигура совсем другого масштаба для ММА и мира в целом.

Макгрегор сейчас продолжает провоцировать разговоры о себе и уже заявил в одном из интервью, что будет драться с Чендлером: «Да, это буду я. Я и Майкл Чендлер. Мы с ним участвовали в шоу The Ultimate Fighter, отлично там взаимодействовали, и он хороший крутой парень. Мак с восторгом ждёт возвращения в октагон!»

Конечно, Чендлер тут же отреагировал на такой сигнал: Вы и сами слышали, что сказал Конор Макгрегор. Наш бой должен состояться. У нас с ним есть история – мы вместе участвовали в The Ultimate Fighter. Он хочет подраться именно со мной. Я хочу подраться именно с ним. Это идеальный главный поединок для турнира UFC в Белом доме. Когда вы готовите кард такого масштаба, дело не обязательно в том, чтобы устроить лучший бой, а в том, чтобы устроить поединки, которые заслуживают внимания фанатов. Я уверен настолько сильно в том, что смогу выступить там, насколько это вообще возможно. Выйду в октагон и устрою шоу для болельщиков. Думаю, сейчас шансы на то, что наш бой с Конором состоится, больше, чем когда-либо. Я всегда говорил, что, если вы любитель ставок, не стоит ставить на его возвращение. Однако теперь всё кардинально меняется. В глубине души верю, что буду драться с Макгрегором в Белом доме. И я уверен, что это имеет смысл по множеству причин».

Майкл Чендлер Фото: Megan Briggs/Getty Images

Майкл прав, потому что турнир в Белом доме, первые концепты которого уже продемонстрировал Дана Уайт, это действительно то событие, которое может вернуть Макгрегора. В какой бы он ни находился форме, это самое большое имя в мире единоборств, и он точно привлечёт болельщиков со всего мира. Так что Чендлер потихоньку может начинать праздновать и готовиться. Похоже, что он дождался той самой возможности.