Бой претендентов на пояс Анкалаева и кулáчка на Урале. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, а это значит, что любителей единоборств ждут интересные турниры и противостояния. Конечно, пока в профессиональном спорте относительное затишье, но совсем без событий мы точно не останемся. После паузы с очередным ивентом вернётся UFC, на Урале пройдёт большой турнир по кулачным боям, и, конечно, никуда без профессионального бокса.

26 сентября. Павел Силягин — Гонсалес Кейбер

В Уфе пройдёт турнир по боксу IBA.PRO 9, в карде которого особое внимание будет приковано к поединку непобеждённого россиянина Павла Силягина. Чемпион WBA Asia во втором среднем весе постарается добавить в свой актив ещё и титул IBA Intercontinental, который будет стоять на кону в его предстоящем поединке. В соперниках у россиянина венесуэлец Гонсалес Кейбер с рекордом 21-1.

26 сентября. Виктор Немков — Жуниор Албини

В Краснодаре пройдёт турнир лиги «Сокол», в главном событии которого выступит брат Вадима Немкова — Виктор Немков. В своём последнем поединке Немков проиграл Хадису Ибрагимову раздельным решением судей и потерял титул чемпиона лиги «Наше дело». Теперь Немков проведёт бой в другом промоушене, в соперниках у него будет экс-боец UFC Жуниор Альини, прославившийся выступлением в лучшей лиге мира в шортах-подгузниках.

Виктор Немков Фото: «Наше дело»

26 сентября. Амин Аюб – Донован Десмае

Во Франции состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 3. Изначально в главном событии должен был выступить француз дагестанского происхождения Абдул Абдурагимов, но он снялся с поединка. Теперь возглавит мероприятие француз Амин Аюб, который дебютирует в лиге сразу в главном событии турнира. Аюб выступал в различных лигах, включая Ares и KSW, идёт на серии из семи побед, и в PFL делают на него большие ставки. В соперниках у него окажется бельгиец Донован Десмае, который также дебютирует в промоушене.

27 сентября. Торгынбек Амиров – Дмитрий Спивак

В Екатеринбурге состоится большой турнир по кулачным боям RCC Hard. Возглавит его пятираундовый поединок между двумя чемпионами ведущих лиг страны. Торгынбек Амиров прошёл Гран-при промоушена RCC Hard в легчайшем весе, где в финале финишировал Матвея Тикиджиева и завоевал чемпионский кулон лиги. Теперь ему предстоит разделить ринг с чемпионом другой организации – Top Dog. Летом этого года Дмитрий Спивак одолел известного кулачника Чингиса Хана и забрал у него чемпионский перстень, теперь Спивак намеревается добавить в свою коллекцию и кулон RCC Hard.

27 сентября. Шохрух Джиянов – Андрей Чеботарёв

В карде турнира RCC Hard состоится ещё один не менее интересный чемпионский поединок. Шохрух «Курьер» Джиянов покорил фанатов промоушена своей историей: парень долгое время работал курьером, в свободное время успевая тренироваться, дошёл до финала Гран-при в полулёгком весе, но проиграл Виктору Баталову. В реванше Джиянов сумел завоевать долгожданный кулон, однако теперь его ждёт вызов в лице одного из самых ярких кулачников не только лиги, но и страны в целом. Андрей «Цыган» Чеботарёв уже дважды забирал главный бонус турниров RCC Hard за бой вечера, он всегда выдаёт в ринге яркие выступления, а в скором времени Чеботарёв должен дебютировать в BKFC. Однако перед отъездом в лигу Конора Макгрегора Андрей попытается завоевать чемпионский кулон на Урале.

27 сентября. Эймантас Станионис – Джабулани Макхенсе

В Литве пройдёт турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера выступит самый известный литовский боксёр на сегодняшний день Эймантас Станионис – бывший чемпион мира WBA в полусреднем весе. В своём прошлом поединке Эймантас пытался объединить титулы в бою с чемпионом мира IBF Джароном Эннисом, но проиграл звёздному нокаутёру, потерпев первое поражение в карьере. Теперь Станионис стремится закрыть неудачу у себя на родине, он разделит ринг с Джабулани Макхенсе, который идёт с солидным рекордом 16-2.

28 сентября. Карлос Ульберг — Доминик Рейес

В начале октября пройдёт долгожданный титульный реванш в полутяжёлом весе UFC: Магомед Анкалаев проведёт защиту пояса против Алекса Перейры. Интересно, что в лиге уже смотрят дальше, и в ближайшие выходные состоится поединок, который вполне можно назвать претендентским. Турнир UFC Fight Night в Австралии возглавят третий и седьмой номера рейтинга полутяжёлого веса – Карлос Ульберг и Доминик Рейес соответственно. Австралиец Карлос Ульберг дебютировал в лиге в марте 2021 года с поражения, однако затем выдал серию из восьми побед – самую длительную в дивизионе на сегодняшний день. И он вполне может стать следующим претендентом на титул, если пройдёт опытного Доминика Рейеса. Рейес в особых представлениях не нуждается – это тот парень, который, по мнению многих фанатов, в своё время нанёс поражение Джону Джонсу, хотя судьи решили иначе.