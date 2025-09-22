«Нам в UFC реально не нужен Анкалаев». Россиянин повторит путь Могучего Мышонка?

Магомед Анкалаев — самый немедийный чемпион UFC на сегодняшний день, если мы говорим не о подписчиках в социальных сетях. После того как россиянин завоевал пояс в марте 2025 года, он практически не появляется в информационном пространстве. Разве что от его имени регулярно появляются твиты, однако уже абсолютно всем ясно, что их пишет менеджер Али Абдель-Азиз. Это подтверждал и Магомед.

Единственный раз Анкалаев самостоятельно появился в медиа только летом, дав небольшое интервью, где в том числе сказал, что открыт к возможному переходу Хамзата Чимаева в его дивизион. После этого уже был назначен титульный реванш Магомеда с Перейрой на турнире UFC 320, и, как сообщал «Mash на спорте», Магомед перестал выходить в социальные сети, ограничил любые контакты, даже с родными, и отправился готовиться. Россиянин уже в Лас-Вегасе, а тем временем аналитик UFC Дин Томас вполне серьёзно предлагает обменять Анкалаева в другую лигу.

«Мы должны понимать, что ММА — это спорт, движимый звездами. У нас в UFC проблема со звёздами. Кто там есть в PFL из звёзд? У них есть Дакота Дитчева. Вот она звезда. Пожалуйста, отдайте её. Слушайте, если любите MMA, то сделайте это во имя MMA. Отдайте её в UFC, она создана для UFC. Избавьтесь от Анкалаева, обменяйте её на Анкалаева, нам ведь реально не нужен Анкалаев. Ну действительно, нам ведь не нужен этот парень. Он не станет звездой. Давайте обменяем его на Дакоту! Анкалаев будет идеальным дополнением для PFL. Ещё один чувак, которого никто не знает, в соответствующей лиге. Это же просто отлично», — заявил Дин.

Дакота Дитчева Фото: Matt Davies/Zuma/ТАСС

В PFL сейчас очень мало звёзд, которых можно считать «доморощенными». Фрэнсиса Нганну и Усмана Нурмагомедова таковыми назвать точно нельзя, Кайла Харрисон ушла, остаётся только Дакота Дитчева. Британка с болгарскими корнями с 2022 года выступает в PFL. В прошлом году базовая ударница из муай-тай Дитчева зашла в сезон Гран-при не подвела — прошла и тест борьбой от Дженны Бишоп, ни разу не позволив себя перевести, а потом снесла самую сильную соперницу в своей карьере — Тайлу Сантос, экс-претендентку на пояс UFC. Общий итог того сезона — четыре победы, четыре нокаута, причём все (!) после ударов в корпус.

Сейчас рекорд Дитчевой в ММА — 17-0, часто можно наткнуться на мнения, что талантливой девушке пора идти в UFC, но в PFL очень берегут свою звезду и выписали ей большой контракт. Эксперт Дэн Харди считает, что уже сейчас Дакота победила бы Валентину Шевченко: «Я готов поставить на неё деньги против Валентины прямо сейчас. При всём моём давнем и глубоком уважении к Шевченко. В боях Валентины очень мало эффектных моментов, потому что она просто в рабочем режиме доминирует над всеми. Сломать такой стиль может только яростно атакующая соперница. Такая, как Дакота, у которой есть необходимые качества: рост, дистанция атаки и мощь. Считаю, что бороться она тоже будет как минимум на равных, если не сможет защититься от перевода в партер. Мне кажется, что Дакота сейчас победит любую соперницу в своей весовой категории».

Дитчева очень хороша и на самом деле станет очень неплохим пополнением для ростера UFC. Но предлагать вариант обмена на Анкалаева — бред и абсурд . Конечно, симптоматично, что о Магомеде появляются подобные реплики даже после того, как он стал чемпионом UFC. Это оборотная сторона медали скромности Магомеда — для UFC и индустрии ММА в целом это не очень хорошо. А беспроигрышная серия Анкалаева пока не придаёт ему большого веса, это может измениться только в случае нескольких защит титула. В идеале — с финишами.

В своё время у UFC был прецедент, когда в организации дождались поражения своего доминирующего чемпиона в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона и просто обменяли его в другую лигу . Во многом потому, что, несмотря на все рекорды по защитам титула, Могучий Мышонок не был интересен широкой публике. В то время акцент на личности был куда сильнее, чем сейчас, в итоге Джонсона отправили в ONE Championship, а в UFC прибыл Бен Аскрен.

Деметриус Джонсон Фото: Getty Images

В теории, конечно, Магомед может повторить путь Деметриуса. Алекс Перейра уже намекал, что в случае его победы в реванше Анкалаева снова задвинут подальше от титульников: «Возможна ли трилогия? Я думаю, история будет закончена. Очевидно, это вне моего контроля. Всё зависит от UFC. Если они захотят сделать это снова, я подерусь с кем угодно. Но, если честно, исходя из всего, что мы видели, думаю, после поражения он больше не будет драться за титул».