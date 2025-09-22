По килограмму в день — как он это делает? Перейра — главный весовой «читер» UFC

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

21 сентября – ровно две недели до важнейшего поединка. Поатан на своей станице в социальной сети поделился результатами взвешивания. И фанаты увидели странную, но достаточно привычную картину. 106 кг! Именно столько показали весы под Перейрой. А значит, буквально за 13 дней он должен скинуть… 13 кг . Вот такая нехитрая математика. По 1 кг в день. И ведь для Алекса эта история – абсолютно обыденная. Он делал так практически постоянно перед своими поединками. И всегда справлялся с задачей.

Стоит отметить, что Перейре 38 лет. Поэтому довольно тяжело говорить про хороший метаболизм. Он вынужден придерживаться строжайшей диеты. Сам Поатан утверждал, что она даётся ему достаточно легко. А всё потому, что на протяжении всей молодости Алекс употреблял алкогольные напитки. И делал это в огромных количествах. Поэтому быстро понял, что этот путь ведёт в никуда. А главное, бразилец заинтересовался спортом: кикбоксингом, смешанными единоборствами. Вести прежний образ жизни уже не представлялось возможным. Поэтому была выработана строжайшая диета, которая позволяла всегда держать себя в форме.

Секрет Перейры прост – он использует только правильную пищу с огромным количеством содержания белка . Любопытно, что первый приём пищи – максимально ранний. Ещё до восхода солнца боец подкрепляется – тремя яйцами с беконом и эспрессо. А всё потому, что первая тренировка начинается практически сразу же после этого. На завтрак Алекс съедает овсянку и французский тост, а также выпивает смузи из черники и банана. Всё это позволяет зарядиться энергией перед тренировочным днём. На обед у Поатана – салат из шпината и капусты, консервированный тунец, а также каша из полбы (специальный сорт пшеницы, который славится большим количеством полезных питательных веществ). А на ужин у бразильца рыба, чаще всего это лосось на гриле, мясной стейк и коричневый рис. Не забывает Перейра и о том, чтобы перекусывать по ходу дня. Это позволяет «добивать» необходимое количество калорий. Для этого Алекс использует сырые орехи, семена льна и чиа, а также сывороточный протеин.

Алекс Перейра на взвешивании Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Естественно, держать себя в форме без большого количества тренировок невозможно. Поэтому приходится постоянно давать себе физическую нагрузку. Начинает Перейра очень рано. И утренняя сессия получается максимально насыщенной. Разминка, спарринги, работа на мешке. После завтрака – грэпплинг и отработка ударной техники. Алекс делает небольшой перерыв на обед, а всё остальное время упорно занимается в зале, оттачивает свои навыки до мелочей. Вечером нагрузка – минимальная. Обычно это кардио: пробежка или велосипед. Очень большое внимание Алекс уделяет восстановительным процедурам. Обычно он ходит в сауну, чтобы вымыть токсины, практикует глубокий массаж тканей для расслабления напряжённых мышц, а также ледяные ванны для уменьшения воспаления.

Стоит отметить, что Алекс постоянно «развлекается» так перед своими поединками. Он делится фотографиями, на которых заметно, сколько именно нужно сгонять. И раз за разом справляется с задачей. Однако есть ощущение, что всё это негативно сказывается на состоянии здоровья. Совсем недавно перед турниром в Шанхае вновь случился инцидент, который напомнил о главной проблеме весогонок. Все прекрасно знают истории о том, насколько тяжело приходилось бойцам. Некоторые находились в ужасном состоянии здоровья, выходя на весы. А Брайан Ортега, который готовился к поединку с Алджамейном Стерлингом, просто рухнул в обморок. Брайан всё-таки вышел в октагон. А там выглядел статистом на фоне Алджо, ничего не смог продемонстрировать и закономерно проиграл. И вновь заставил поднять вопрос: «А стоит ли оно того?»

Видимо, пока Перейру не особенно беспокоит здоровье. Алекс продолжает раз за разом устраивать марафон весогонки на финишной прямой перед боем. Правда, поговаривают, что Поатан может в ближайшее время завершить профессиональную карьеру. Возможно, эта весогонка станет последней в его красивой истории.