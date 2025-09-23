Почему аллигаторы не опасны и что с преступностью в Майами? Блог боксёра Дронова

Российский непобеждённый тяжеловес Алексей Дронов продолжает рассказывать о своей карьере и жизни в США. В июле спортсмен провёл свой восьмой поединок на профессиональном ринге. Соперником стал Джоэль Кодл, и его Дронов нокаутировал в четвёртом раунде. Это шестая досрочная победа Алексея в профессионалах. Кроме того, россиянин впервые боксировал в Орландо, но в «Диснейленд» попасть не смог. В новом выпуске своего блога Дронов рассказал о своей очередной победе, а также поделился впечатлениями от жизни Майами, в котором есть опасные районы.

— Привет! Нашёл время записать вторую часть блога. Давайте начнём с последнего боя. Ощущение, как просто от выполненной работы. Я и сам объективно понимаю, что уровень соперников на данный момент не самый высокий, но я боксирую с теми, кого дают, и стараюсь получить как можно больше опыта. Почему трансляции моих боёв тяжело найти? Конкретно этот кард транслировался в DAZN, однако я был в прелимах, а их не включили в трансляцию. Мне лично всегда интересны бои с хорошими соперниками, где я проявляю себя лучше. Там бывают другие настрой и мотивация. Но сейчас имеем то, что имеем.

Алексей Дронов (по центру) Фото: Из личного архива Алексея Дронова

Что касается отличий Орландо от других локаций, где я боксировал, то, если честно, нас просто расселили в отеле, и я толком никуда не выходил, даже после боя мы сразу выехали обратно. Плюс я ещё болел в этот момент, и мотивации выходить было ещё меньше. Да, в Орландо есть «Диснейленд», однако побывать там мне не удалось. Хотя желание, если честно, было. Думаю, если бы не пришлось сразу уехать, то пошёл бы на следующий день.

В целом, если говорить об интересных местах, в США мне очень понравился Вашингтон, я был там в прошлом году, когда делал визу на Мальту. Очень красивая архитектура. А из заведений огромный список хороших мест, которые посещал, всё и не перечислить. В штате Флорида я живу на постоянной основе, редко езжу домой, в этом году был дома только в начале января. Правда ли, что можно прямо на улице встретить аллигаторов? Аллигаторов видел только на их ферме, и, как объяснили, они настолько ленивые, что не нападут, пока ты не зайдешь в воду и не полезешь к ним обниматься.

Что касается преступной жизни в Майами, то мой дом находится примерно в 70 км от города, и я не могу судить, но знаю, что большая часть Майами — латиноамериканцы. Мои друзья Мурат Гассиев и Давид Дзукаев сейчас тренируются в Майами, и даже район, где они живут, называют «Маленькой Гаваной». Я не встречал какой-то опасности в открытую. Если честно, то особо и не хожу никуда — после зала хочется только поехать домой отдыхать. В Майами солнце, пляжи, океан, но у меня не бывает трудностей из-за такой обстановки, так как я не очень праздный человек. Как и всем людям, мне бывает тяжело во время рутины, однако ты понимаешь, что есть моменты, когда нужно потерпеть, и идёшь в зал.

Что касается популярности, то нет, меня никто не узнаёт, правда, могут спросить насчёт бокса, когда выхожу в футболке с боксёрской символикой. Или могут сделать комментарий, что я габаритный парень и, наверное, играю в американский футбол.

По моим затратам в Майами. У меня есть менеджер, который берет обязательства по финансированию проживания здесь, а также есть гонорары с боёв. Могу сказать, что грех жаловаться. Мне не пришлось приезжать сюда и искать работу, у меня комфортные условия. Особенно если учитывать, что некоторые боксёры живут в залах.

Что если бы можно было выбрать любую локацию для жизни в США? Откровенно говоря, я даже не знаю, какой город выбрал бы для проживания, но меня устраивает небольшой город, где находится зал. Я не очень люблю сильную движуху вокруг. Сейчас просто продолжаю тренироваться и буду готов выступать, когда скажут. Скорее всего, до конца года проведу минимум два боя.

До новых встреч!