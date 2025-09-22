Второй легковес мира. Почему Усман Нурмагомедов так хорош?

3 октября в Дубае пройдёт турнир PFL Champions Series 3. В рамках главного события вечера российский боец и чемпион организации Усман Нурмагомедов встретится в реванше с ирландцем Полом Хьюзом, который ранее уже дал брату Хабиба самый конкурентный поединок в профессиональной карьере.

Имя : Усман Нурмагомедов

: Усман Нурмагомедов Дата рождения : 17 апреля 1998 года

: 17 апреля 1998 года Место рождения : Кизилюрт, Дагестан, Россия

: Кизилюрт, Дагестан, Россия Рост : 181 см

: 181 см Размах рук : 183 см

: 183 см Рекорд : 19-0, 1 NC

: 19-0, 1 NC Весовая категория : лёгкая

: лёгкая Место в дивизионе : чемпион

: чемпион Команда : Eagles MMA

: Eagles MMA Прозвище: —

Фамилия Нурмагомедов в ММА автоматически ассоциируется с тейкдаунами, борьбой и удушающим контролем. Усман — боец другого типажа, сравнивать его с Хабибом с точки зрения стиля бессмысленно . Зато этот Нурмагомедов первоклассно бьётся в стойке и за счёт этого разбирает практически всех своих соперников.

Чем хорош Усман Нурмагомедов и как он стал таким бойцом?

Как и было сказано выше, Усман пошёл не самым типичным путём для клана Нурмагомедовых. Хотя и он поначалу занимался вольной борьбой, но в секции менялись тренеры, будущий чемпион Bellator потерял интерес к этому виду спорта и по стопам старшего брата Умара отправился в тайский бокс. Однако когда Усман переехал в Махачкалу, то попал под крыло дяди Абдулманапа Нурмагомедова и уже там начал нарабатывать борьбу, грэпплинг, но не забывая и о навыках в ударке. Уже тогда юного бойца считали одним из главных талантов школы.

У Усмана нет такой же ультимативной борьбы, как у Хабиба, однако он всё равно подтянул партер до очень приличного уровня. По словам самого Усмана, он борется лучше, чем, например, Арман Царукян: «Арман, да, вольник, но я другой. Я намного выше, у меня рычаги длиннее, я прохожу по-другому, я не вольник, у меня борьба на другом уровне. Колоссально отличается от того, как борется Арман. Мы видели борьбу Армана с Гамротом. Я такие ошибки не делаю, я не прохожу тупо в одну ногу все 25 минут».

Большой плюс для Усмана — спарринг-партнёры высокого уровня. В школе имени Абдулманапа Нурмагомедова у него есть возможность постоянно работать с Исламом Махачевым, Гаджи Рабадановым (бывший чемпион PFL), Амру Магомедовым (чемпион UAE Warriors). И Хабиб, и Махачев часто подчёркивают, что именно высокий уровень спарринг-партнёров позволяет бойцу расти.

Чем ещё хорош Усман? Из тайского бокса он перенёс в ММА отличные кики по этажам, футворк, работу из клинча, удары локтями. Ислам Махачев, отмечая, в чём Нурмагомедов его превосходит, выделял именно ударную технику и движение: «Есть ли что-то, в чём Усман лучше меня? Изгибы ног, то, как он в принципе наносит ими удары. Я так не могу, у меня ноги не так сильно развиты. Его передвижения… Он лучше чувствует дистанцию, более быстрый».

В ударке Усман действительно превосходит, пожалуй, всех главных звёзд школы Абдулманапа и здорово сочетает стили. За счёт этого Усман опасен практически на любой дистанции, а соперникам всегда бывает сложно его достать. Свои победы Нурмагомедов при этом называет заслугой дяди: «Всё, что я делаю, все мои победы — все это его большая заслуга. Потому что весь этот вклад, который приносит пользу, это вклад моего дяди. Каждый день он контролировал нас, вкладывал, воспитывал. И весь труд, что он вложил в нас, даёт свои плоды. Я думаю, он гордился бы мной. Но было очень много ошибок наших. На ошибки он обязательно указывал сразу. Никогда не хвалил меня наедине или перед людьми. А так он верил в меня, я это знаю. И я стараюсь не подводить его».

Усман Нурмагомедов Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Усман Нурмагомедов — смесь Хабиба, Джонса и Адесаньи

Усман с апреля 2021 года выступает в Bellator. И с тех пор ему выдаются очень серьёзные авансы. Он уже в четвёртом поединке под эгидой промоушена бился за титул, и многие критиковали лигу за такое решение. Как показало время, Нурмагомедов и правда был лучшим легковесом промоушена, и быстро это доказал. Хавьер Мендес, бессменный помощник команды Хабиба и Ислама Махачева, прямым текстом называет Усмана самым талантливым бойцом, с которым он работал: «Самый талантливый боец, которого я когда-либо тренировал, — Усман Нурмагомедов. К сожалению, Усман не получает заслуженного признания, потому что дерётся не в UFC. Если вы не в мейнстриме, то не получите признания. Так будет происходить до тех пор, пока он не окажется в UFC. Вижу, как Усман становится лидером рейтинга P4P, у него есть все качества. Он станет одним из великих, потому что то, что он делает в клетке, никто не может повторить. Не видел, чтобы кто-то умел так делать переводы, так двигаться. Усман невероятен».

Али Абдель-Азиз в сравнениях и эпитетах пошёл ещё дальше: «Усман – настоящий убийца. Людям следует присмотреться к нему. У него есть всё: ударная техника, грэпплинг, джиу-джитсу, он умеет нокаутировать соперников локтями. Он феноменален: некое сочетание Хабиба, Джона Джонса и Исраэля Адесаньи».

Усман Нурмагомедов Фото: Getty Images

В Bellator Усман потихоньку начал менять стиль в сторону более безопасного. До перехода у Нурмагомедова было 10 финишей в 11 боях, семь побед нокаутами. В первых четырёх боях в Bellator тоже оказалось три финиша, причём все в первом раунде. Затем пошли титульники. Повышение оппозиции, а также возросшие ожидания и ответственность заставили слегка поумерить пыл. В пяти титульных боях Усман оформил один финиш — с Бенсоном Хендерсоном. С Патрики Фрейре и Брентом Примусом Нурмагомедов был огромным фаворитом, но доходил до решения. При этом не оставлял ни шанса: безупречный контроль дистанции, работа киками по этажам, неплохой бокс и своевременные переводы с контролем и граунд-энд-паундом. При этом уровень Усмана в ударке вполне позволяет ему конкурировать с соперниками именно на ногах. Так, например, он разобрал Александра Шаблия, который за все 25 минут так толком и не приблизился к сопернику, хоть и заблокировал попытки бороться.

Если мы говорим о том, насколько широк арсенал Усмана, то параллели с топовыми бойцами уместны. Нурмагомедов умеет всё, есть в багаже и креативные атаки локтями, ударами вопросительным знаком, колени. А дисциплина в октагоне помогает забирать раунд за раундом. В Bellator и PFL на записках судей Усман проиграл только один раунд — Хьюзу. И один свёл вничью из-за снятого балла с ним же. Во всех остальных зачастую доминировал и не позволял даже атаковать. А это, на секундочку, 25 раундов.

Ещё одно важное умение Нурмагомедова — он шикарно ломает ритм сопернику. Усман очень много двигается и выбрасывает множество киков, которые сбивают атаки оппонента и позволяют ему уходить с линии ударов. Это может выглядеть скучно, однако с точки зрения технической составляющей уметь разрушать геймплан соперника — сильнейший козырь.

Усман Нурмагомедов Фото: Getty Images

Хабиб Нурмагомедов тоже восхищается братом и отдаёт ему должное: «В Усмане я бы отметил бойцовский IQ, то, как он может вести бой. Вообще, по природе есть такие бойцы, которые любят драться, любят зарубоны. В нём это есть.

Он входит в топ-3 моих любимых бойцов для секундирования. Слушает угол, дерётся красиво, грамотно. Когда я его секундирую, у меня бывает волнение. И одновременно я чувствую, что у него есть очень много козырей в бою, где он может хорошо себя показать. В борьбе, в грэпплинге, в стойке, удары ногами, удары руками. Если взять отдельно все навыки, у Усмана козырей очень много».

После реванша Усмана с Хьюзом пора двигаться в UFC?

Первый бой с Хьюзом — реально самая большая проверка Усмана на данный момент. На бумаге так не казалось и Нурмагомедов признался, что недооценил соперника: «Скажу честно, я недооценил этого парня. Это было моей ошибкой, однако я по-прежнему остаюсь непобеждённым, неоспоримым чемпионом Bellator в легком весе. У Пола очень хорошая борьба, хорошая защита от тейкдаунов. Он крепкий, физически сильный. Я не думал, что он будет настолько силён».

На самом деле, помимо недооценки, тоже были проблемы. Усман быстро утратил контроль дистанции — то, чем он всегда славится. Плюс слишком гнался за финишем (признал это после боя) и перестал драться с головой. И было многовато попыток зайти в тайский клинч, что не работало так, как должно, и неудачных, необдуманных переводов. Хьюз же показал хороший бокс, качественную работу по корпусу, просадил Усмана по кардио, однако слишком поздно включился и по делу проиграл.

Зато этот бой показал, что Нурмагомедову рановато в UFC. С таким подходом против того же Армана Царукяна это могло обернуться поражением. Сейчас Усман говорит, что сделал выводы и будет другим бойцом. Более того, россиянин не считает, что нынешний чемпион UFC Илия Топурия — сильнейший легковес мира: «Топурия не может быть номером один в лёгком весе. Он провёл там всего один бой. У меня 20 боёв в лёгком дивизионе. Я побеждал бывших чемпионов, я побеждал действующих чемпионов. Думаю, мой послужной список лучше его. У него 14 боёв, да? А у меня 14 досрочных побед. После того как я разберусь с Полом Хьюзом, я буду называть себя лучшим легковесом в мире».

Бой Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз Фото: Waleed Zein/Getty Images

А ещё обозначил, когда может добраться до Топурии: «Не хочу забегать за спину, сначала – бой с Хьюзом, чтобы доказать, что последний мой бой был не самым лучшим перформансом. Исправим это. Доберёмся до Топурии к концу 2026‑го или через год, если он ещё будет там. Когда человек добивается таких высот, ему лучше вовремя уйти».

Новая встреча с Хьюзом покажет, насколько Усман хорошо делает выводы и готов ли он переходить в UFC в ближайшем будущем. Тем более Ислам Махачев открыл дорогу партнёру по команде.