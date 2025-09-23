Перейра «дешевеет», Анкалаев набивает цену. Всё о гонорарах главных звёзд UFC 320

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

Естественно, многим интересно, сколько парни получат за такое огненное противостояние. Особенно если участь, что после первого поединка они поменялись местами. Теперь в статусе фаворита и чемпиона подходит именно россиянина. А вот бразильца многие начинают списывать со счетов. И даже предполагают, что 38-летний боец может в ближайшее время завершить карьеру.

Стоит отметить, что на протяжении долгого времени Анкалаева не жаловали в UFC. Все прекрасно помнят, что свой первый титульный шанс он не реализовал. Противостояние с Яном Блаховичем завершилось ничейным исходом. И после этого гонорары россиянина оставляли желать лучшего. В противостоянии с Джонни Уокером Магомед заработал $ 560 тыс. А за следующий поединок с Александаром Ракичем ещё меньше – $ 410 тыс. Сыграло свою роль то, что яркого бразильца получилось финишировать, отправить в нокаут. И Анкалаев, даже выступая на крупных турнирах, зарабатывал на уровне не самых звёздных бойцов.

Всё начало меняться, когда Магомед заслужил-таки свою вторую титульную возможность. Он вышел на поединок с Поатаном в статусе аутсайдера. И денег заработал намного меньше, чем оппонент. Его гарантированный гонорар составил $ 750 тыс . В карьере россиянина, правда, и таких денег до этого момента не было. А всего же, учитывая любые виды выплат, Магомед заработал $ 2,28 млн. Однако теперь понятно, что это не предел. Предыдущие чемпионы дивизиона неизменно получали гонорар в $ 1 млн. Исраэль Адесанья, Перейра… Кажется, теперь очередь Анкалаева снимать сливки. Он кропотливо работал для того, чтобы стать обладателем пояса. И теперь совершенно заслуженно будет пользоваться всеми преимуществами своего статуса.

Магомед Анкалаев с чемпионским поясом Фото: Jeff Bottari/Getty Images

А вот Перейра, совершенно точно пойдёт на спад. Если учитывать всё (а не только гарантированный гонорар), Алекс успел озолотиться. В боях против Иржи Прохазки и Халила Раунтри Поатан заработал $ 2,1 и $ 2,7 млн соответственно, а рекордный гонорар бразильца – $ 2,8 млн за победу над Джамалом Хиллом на UFC 300. Против Анкалаева Перейра выходил с запредельной мотивацией. И с гарантированным чеком на $ 1 млн. А в сумме заработал больше $ 4 млн! Но с Алекса сбили весь лоск. Он выглядел не лучшим образом и не справился с оппонентом. И теперь гонорар неизбежно упадёт. Скорее всего, гарантированный – до отметки в $ 750 тыс.

Конечно, Перейра вполне может вернуться на прежний уровень. Однако для этого необходимо побеждать в предстоящем реванше. А главное – делать это максимально убедительно. И тогда следующие бои (например, закрытие трилогии с Анкалаевым) вновь станут «золотыми». Но есть ощущение, что именно из-за запредельных гонораров у бразильца нет прежней мотивации. Он слишком много заработал за последнее время. И на первый план стали выходить вещи, которые далеки от октагона. Сейчас Поатан много отдыхает, наслаждается жизнью и пожинает плоды своих стараний. В такой ситуации будет очень тяжело вновь пробудить в себе «голод».

Можно не сомневаться, что Анкалаев заходит на новый рекорд по заработку в UFC. И он попытается сохранить за собой звание чемпиона, чтобы и дальше получать мощные гонорары. А вот карьера Перейры постепенно близится к закату. Прослеживаться это будет и в уровне дохода, сомнений практически нет.