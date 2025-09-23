Гоняется за россиянами и говорит много глупостей. У легковесов — внезапный претендент

UFC – лучшая лига на планете, в которой очень ценят ярких бойцов. И если даже спортивные результаты оставляют желать лучшего, топовых трэш-токеров стараются продвигать максимально высоко. Хороший пример такого подхода – Дэн Хукер. 35-летнего новозеландца нельзя назвать безупречным. Он очень часто проигрывал по ходу карьеры, за 11 лет в UFC так и не добрался до титульного шанса. Но забрал четыре бонуса за «Лучший бой вечера» и три – за «Выступление вечера» . Дэн ярко ведёт себя и в октагоне, и за его пределами. И, видимо, именно сейчас максимально приблизился к тому, чтобы примерить претендентский статус.

Хукер с самого начала профессиональной карьеры показал себя мощным рубакой. Вот только особенной стабильности это не придавало. На пять побед пришлось четыре поражения на старте пути в смешанных единоборствах. Дэн переосмыслил подход и стиль, выдал серию из пяти удачных поединков и попал в UFC. Там начал чередовать победы и поражения, шёл с рекордом 3-3 в лучшей лиге на планете. А затем неожиданно для многих выдал рывок 7-1. И научился много говорить, буквально продавать свои поединки. Всё внимание было приковано к яркому новозеландцу, бои которого превращались в кровавую рубку.

Казалось, что пик карьеры настал, но… За пять последующих поединков удалось одержать всего одну победу. Все самые важные испытания Хукер провалил. Уступил Дастину Порье, Майклу Чендлеру, Исламу Махачеву и Арнольду Аллену. Однако ни на минуту не пропадал с радаров и блистал в информационном поле. Обвинял россиянина в допинге, постил фотографии со следами уколов, обещал предоставить все доказательства. Естественно, всё это осталось беспочвенной болтовнёй. Но Дэн добился главной цели. Даже после большого количества поражений он остался на ведущих позициях в дивизионе. Правда, пришлось немного откатиться в плане уровня оппозиции. В итоге это лишь сыграло новозеландцу на руку.

Хукер продолжает болтать не меньше, однако теперь ещё и побеждает. Он последовательно перебил Клаудио Пуэльеса, Джалина Тёрнера и Матеуша Гамрота. И, видимо, в 35 лет получает шанс всей карьеры. Сейчас он идёт со статистикой 24-12. И 22 ноября должен выступить UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар. Казалось бы, какого соперника может предложить лига? По имеющейся информации, Дэн подерётся с Арманом Царукяном. Новозеландец методично провоцировал оппонента, вёл грамотный трэш-ток и мозолил глаза боссам промоушена. В итоге, судя по всему, именно он станет одним из участников главного боя.

Стоит отметить, что Арман уже успел подтвердить эту информацию. Да, пока не подписал контракт на бой, однако сообщил, что всё неизбежно идёт именно к этому. И, судя по всему, именно в этом поединке определится претендент на пояс Илии Топурии, который совсем недавно стал чемпионом дивизиона. А ещё Хукер действительно задел Царукяна. И это больше, чем просто спортивная история: «Я действительно вызываю самого сложного оппонента в дивизионе. Мог бы, конечно, выбрать кого-то попроще. Назовите хотя бы одного парня, который бросал Арману вызов. Гамрот? Понимаю, почему он не принял реванш с ним. Вот победит Царукян его, и что дальше? Но если Арман побьёт меня, то он вновь войдёт в титульную гонку. Чемпион прямо сказал, что не собирается давать ему шанс. А остальные в принципе не упоминают его имя. Царукян — это Волан-де-Морт в лёгком весе. Никто не хочет называть его имя. Кроме того, Арман ещё и дебил. Ты с ним будешь спорить, а он ничего умного в ответ не скажет. Царукян меня ни разу не зацепил своими репликами, даже не приблизился».

Дэн Хукер на пресс-конференции Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Хукер действительно может получить шанс всей жизни. А всё потому, что сейчас главным претендентом на титульный бой остаётся Арман Царукян. Ислам Махачев сейчас штурмует чужой дивизион. Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра пали от рук грузино-испанского чемпиона. Джастин Гэтжи своими неоднозначными заявлениями отвернул от себя руководство UFC. Вот и остался Дэн, который идёт шестым в рейтинге лёгкого веса. Конечно, есть ещё и Пэдди Пимблетт. Но ему, кажется, рановато замахиваться на титульный шанс. А вот Хукер вполне может воспользоваться возможностью. И можно не сомневаться, что его бой с Царукяном не разочарует фанатов смешанных единоборств.