Макгрегор «по акции» или реальная звезда? Как Пол Хьюз ворвался в топ

Меньше двух недель остаётся до турнира PFL Champions Series: Road to Dubai. 3 октября в главном событии вечера состоится реванш между непобеждённым Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Впервые Усман и Пол разделили клетку в январе 2025 года. Нурмагомедов считался фаворитом: до того брат Хабиба переезжал всех своих соперников легко, и поэтому малоизвестный ирландец с одним серьёзным поединком в карьере виделся лёгкой прогулкой для россиянина. Однако получилось совсем иначе. Хьюз почти справился с борьбой Усмана, неплохо смотрелся в стойке, сумел замедлить Нурмагомедова ударами по корпусу. В итоге пятираундовый бой завершился победой Усмана большинством судейских голосов. А теперь ирландец попытается лишить брата Орла чемпионского пояса со второй попытки.

Имя: Пол Хьюз

Пол Хьюз Дата рождения: 27 марта 1997 года

27 марта 1997 года Место рождения: Сидней, Австралия

Сидней, Австралия Рост: 175 см

175 см Размах рук: 178 см

178 см Рекорд: 18-3

18-3 Весовая категория: лёгкая

лёгкая Прозвище: Большие новости

Молодые годы — постоянные скитания

Молодые годы Хьюза получились непростыми. Он родился в Сиднее, Австралия. Поэтому вполне мог представлять и эту страну. Но в итоге перебрался в Северную Ирландию. Любопытно, что смешанные единоборства захватили парня не сразу. Сначала он занимался гэльским футболом (крайне похожим на регби) и хёрлингом. И только к 16 годам заинтересовался MMA. Долгое время Хьюз только тренировался, не особенно пытался побыстрее выбраться на новый уровень. Но через три года принял решение попробовать свои силы в профессионалах. Одним из «виновников» такого выбора стал, естественно, Конор Макгрегор.

Пол Хьюз ирландский боец PFL «Вероятно, я бы не оказался в этом положении, если бы меня не вдохновлял такой человек, как Макгрегор. Конор из Ирландии, он стал первым человеком, который показал нам, молодым парням, что это возможно — стать чемпионом UFC. Респект Макгрегору, потому что он настоящий мужик и всегда был лучшим из тех, кто когда-либо это делал».

Начало профессионального пути — кромешная тьма

В 19 лет Пол дебютировал в смешанных единоборствах. И мог очень быстро с ними закончить. Да, карьера рисковала завершиться очень быстро. А всё потому, что в дебютном поединке Хьюз сломал руку. Вторая «хрустнула» на тренировке, когда он готовился ко второму бою. А затем ещё дважды ирландец ломал правую руку. В итоге буквально за год он пережил четыре тяжелейшие травмы для бойца. А позже сам Пол рассказывал, что врачи рекомендовали отказаться от занятий единоборствами. Однако Хьюз поставил себе цель и уже не видел преград. Он восстановился и продолжил выступать на свой страх и риск.

А затем у парня появился свет впереди. Сначала ему сделали операцию на руку, вставив специальные пластины. Сейчас нагрузка на руки стала намного более безопасной, поэтому травмы перестали преследовать бойца. А затем он пополнил состав команды Fight Academy. И именно это привлекло к Хьюзу внимание. Пол стал стремительно прогрессировать и колотить всю оппозицию. Стоит отметить, что уже на третий год профессиональной карьеры Пол потерпел поражение. Но продолжил прибавлять, что заставило руководство Cage Warriors обратить на него внимание.

По стопам Конора Макгрегора

В 2020 году ирландец пополнил ростер Cage Warriors. А ведь именно из этого промоушена в UFC пробились Конор Макгрегор и Иан Гарри. Естественно, парень вдохновлялся примерами и бился на максимальной мотивации. За время нахождения в промоушене он наколотил рекорд 7-1. Кроме того, ирландец собирал пояса. Он стал временным чемпионом в полулёгком весе, затем завоевал полноценный титул.

Пол Хьюз Фото: Waleed Zein/Getty Images

А в октябре 2023 года Пол впервые выступил в лёгком весе. Этот дивизион во всех лигах является одним их самых топовых. Поэтому появление такого яркого и интересного бойца моментально привлекло внимание боссов топовых организаций. За ним гонялись матчмейкеры из UFC, PFL, других промоушенов. А сам Хьюз внезапно оказался на грани завершения карьеры.

PFL вместо UFC — сознательный выбор

Да, сейчас может показаться это странным, но произошёл несчастный случай. В январе 2024 года Райан Кёртис, который является спарринг-партнёром и хорошим другом Хьюза, получил ужасную травму в зале. Он сломал спину, шею, сильно повредил позвоночник. В итоге на время бойца парализовало. Сейчас он постепенно восстанавливается и возвращается к нормальной жизни. Однако тогда случилось то, что навсегда изменило жизнь Пола. Он очень много думал над возможностью завершить карьеру. Но в итоге принял решение продолжить профессиональный путь. Правда, не там, где все этого ожидали.

Пол Хьюз Фото: Waleed Zein/Getty Images

У Хьюза на руках было два реальнейших предложения – от PFL и UFC. Всё указывало на то, что Пол выберет второй вариант. Но случилось всё совершенно иначе. Сам боец объяснил, почему отказался от такого фантастического шанса: «Я был в спортзале с Райаном, когда он получил травму. Был с ним, пока не приехала скорая помощь. Таковы реалии спорта. Это может случиться в любой момент с лучшими из нас. Я тоже мог пострадать в субботу вечером. Посмотрите на недавние антимонопольные иски бойцов к UFC, где они говорят о травмах и всём том, что происходило на протяжении их карьеры. Вы должны получить компенсацию за травму: век бойца очень короткий. Понял, что мой потенциальный доход в ближайшие несколько лет будет выше, если я присоединюсь к PFL, а не к UFC».

Нашёл своего Хабиба

В PFL Хьюз ворвался мощнейшим образом. Сначала финишировал Бобби Кинга. Конечно, возрастной американец не особенно оказывал сопротивление. Однако Полу было очень важно стартовать с финиша. А затем тяжелейшим раздельным решением получилось одолеть Эй Джея Макки. И «новый Макгрегор» очень быстро получил шанс всей жизни. И установил ещё больше параллелей с кумиром. Он провёл бой с Усманом Нурмагомедовым. Прямо как Конор, который сражался с Хабибом. И нужно отметить, что оба ирландца проиграли. Но Пол был намного ближе к тому, чтобы огорчить клан Нурмагомедовых.

28-летний Хьюз – ирландская звезда и любимчик. И сейчас у него есть возможность в чём-то превзойти Конора. Конечно, это не касается спортивных достижений Ноториуса, до которых Полу ещё далеко. Однако своё главное поражение в карьере Макгрегор так и не закрыл, не смог подраться с Хабибом во второй раз. А вот у Пола есть возможность поквитаться с обидчиком. Осталось понять, воспользуется ли он ей.