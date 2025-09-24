«Отыскала в себе любовь к ММА». Почему возвращение Ронды Роузи — очень плохая идея

Кто из поклонников ММА не знает Ронду Роузи? Очаровательная блондинка в своё время стала главным лицом UFC, продвинув женские единоборства на недосягаемую ранее высоту. Эффектная блондинка, имеющая в активе бронзовую медаль ОИ по дзюдо, быстро стала суперзвездой: за девушку говорили не только внешность и харизма, но и шикарные результаты в октагоне. Первые семь профессиональных боёв Роузи закончились в стартовом раунде: никто не мог уйти от её коронного рычага локтя, который она проводила с поразительной эффективностью.

Звезда Ронды вспыхнула невероятно быстро, ведь по итогам тех самых семи поединков она уже стала чемпионкой UFC с одной успешной защитой. Потом были ещё два года тотальной доминации, когда американка катком переезжала всех претенденток. Увы, падение с вершины получилось не менее брутальным, чем подъём: все помнят, как Роузи пропустила тот самый удар ногой от Холли Холм, а потом и наполучала жутких попаданий от Аманды Нуньес. Два разгромных поражения заставили медалистку ОИ покинуть профессиональный спорт — это было одновременно правильное и грустное решение .

Несмотря на уход из UFC, Роузи ещё долго оставалась популярной фигурой. Да, в какой-то момент экс-чемпионку настигла тяжёлая депрессия, но она продолжала жить активной жизнью. Девушка снималась в кино, участвовала в рестлерских шоу и вышла замуж за бывшего бойца Трэвиса Брауна. Постепенно Ронда создала вокруг себя сказку, о которой сама мечтала: муж, дети и огромная ферма со множеством животных. Да, медийная популярность спортсменки начала постепенно сходить на нет, однако, кажется, это её волновало в последнюю очередь.

Но сейчас чемпионка вернулась к тренировкам и выглядит вполне себе вдохновлённой:

«Прошло восемь месяцев после родов, и вот я вновь отыскала эту любовь к ММА. Первое видео — это восемь недель после рождения ребёнка, моя первая тренировочная сессия. Чувствовала себя очень неловко, мне было стыдно, что я настолько сильно регрессировала. Второе видео записала вчера. Никогда прежде так не смеялась и не улыбалась, как в эти дни. Последние шесть месяцев были просто потрясающими. Есть ещё куда расти. Но теперь, когда на моих плечах нет груза всего мира, меня уже ничто не сдерживает», — прокомментировала Роузи свой тренировочный процесс.

Ронда хочет вернуться в ММА? Пока такого она не говорит, предпочитая ограничиваться намёками. Но и дверь в профессиональные единоборства 38-летняя экс-чемпионка точно не закрывает , упоминая сенсационный успех Майка Тайсона в качестве положительного примера. Единственное, чего Роузи точно делать не хочет, так это выступать на турнире UFC в Белом доме, о чём заявила твёрдо. Есть опасения, что после ещё нескольких месяцев тренировок американка подумает, что уже готова вернуться. И это будет очень плохая затея.

В феврале Ронде стукнет 39 лет. Прекрасный возраст для женщины, но не для бойца. Уже восемь с лишним лет Роузи не выступает в качестве профессионала — с того времени женские единоборства шагнули далеко вперёд. Просто классной борьбы уже недостаточно, чтобы бороться за что-либо. Балом правят такие брутальные дамы, как Кайла Харрисон, Вэйли Чжан и Валентина Шевченко — каждая из них универсальна и выглядит намного сильнее даже пиковой Роузи. А после такого длительного перерыва в любом весовом дивизионе легенду просто уничтожат любые девушки из топ-15 .

Кайла Харрисон Фото: Getty Images

Да и с мотивацией у Роузи точно будут проблемы. Зачем ей снова получать по лицу, рисковать здоровьем? Она уже выиграла всё и вошла в историю, повторить этот трюк не получится. Деньги? Дана Уайт уверен, что именно надёжное финансовое положение и стало причиной падения Ронды с пьедестала UFC. Пусть Роузи навсегда останется в главном промоушене мира только как важная, но уже давно закрытая глава. Сейчас самое время наслаждаться жизнью и строить карьеру в менее рискованных сферах жизни. Смотреть, как стареющих легенд избивают, попросту надоело.