«Слон против собаки». 30 см и 30 кг разницы — Пол и Танк устроят цирк

Если бы Джейка Пола не существовало, его нужно было бы придумать. Знаменитый блогер со скуки подался в бокс и за несколько лет стал реальной суперзвездой. Бой с Майком Тайсоном и вовсе оказался, пожалуй, главным событием 2024 года в единоборствах, хотя спортивная составляющая в поединке фактически отсутствовала. Однако Джейк сумел заработать очень много денег и, что ещё важнее, привлёк к своему бою огромную зрительскую аудиторию. Популяризация бокса точно удаётся Полу на отлично, хотя к его методам есть много вопросов.

Харизматичного блогера действительно есть за что недолюбливать. Галерея побеждённых Полом бойцов внушает уважение, только если не смотреть на возраст побеждённых им ветеранов. Пол много делает, но говорит он ещё больше: сентенции про победу на Олимпийских играх или профессиональные бои с действующими тяжеловесами выглядят пустой болтовнёй. Тем более что свой единственный бой с приличным действующим боксёром Пол проиграл, не справившись с Томми Фьюри, который, откровенно говоря, реальным талантом никогда не блистал. Поэтому именно как боксёр Джейк, конечно, не относится к топам, но как шоумену ему нельзя не высказать уважение.

Вот только следующий поединок Пола, кажется, будет ещё более «цирковым», нежели схватка с Тайсоном. Блогер выбрал своим противником Джервонту Дэвиса: казалось бы, действующий чемпион мира в отличной форме, соперника лучше попросту не придумать. Но есть проблема. Парни слишком разные по габаритам. И это не просто «небольшая разница»: блогер выше Танка на 30 см и примерно на 30 кг тяжелее! При всём боксёрском уровне Джервонты, поединок наверняка будет выглядеть откровенным цирком. Того же мнения, кстати, придерживается и Дана Уайт.

«Знаешь, что смешно с твоим братом? Он собирается драться с Джервонтой Дэвисом. Вам, ребята, надо биться с соперниками вашего размера. Когда дрался с Флойдом, ты был огромным… Флойд – крошечный. Джервонта, думаю, бьёт гораздо сильнее Флойда, но он слишком мал. Твой брат сможет давить на него, наваливаться весом, связывать в клинче», — сказал Уайт в беседе с Логаном Полом.

Бой Пола и Танка изначально хотели провести в Атланте, однако тамошняя атлетическая комиссия отказалась санкционировать бой, где один боксёр настолько крупнее другого. Во Флориде с этим проще — там парни и подерутся. Санкционировано 10 раундов по три минуты: поединок фактически будет профессиональным, разве что в рекорды боксёров его не внесут. Но как это будет выглядеть? Как минимум — нелепо. Не хочется видеть Джервонту в роли бойца фактически поп-ММА. Танк когда-то был любимым боксёром самого Тайсона, а сейчас скатывается в цирк. Именно так это называет легендарный Сергей Ковалёв. И лучше уже не высказаться.