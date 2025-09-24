Дагестанец, не любящий бороться. Анкалаев — самый нестандартный чемпион UFC

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

Россиянин выходит на первую защиту, поэтому чувствует всю ответственность положения. Многие пророчат ему долгую доминацию в дивизионе. Особенно если учесть, что раньше Анкалаев любил тотально контролировать ситуацию в борьбе, не позволяя соперникам перехватывать инициативу. Правда, Магомед учёл ошибки прошлого и мощно поменял свой стиль боя. Поэтому теперь он действует намного более рискованно, но при этом максимально интересно.

Имя: Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев Дата рождения: 2 июня 1992 года

2 июня 1992 года Место рождения: Махачкала, Россия

Махачкала, Россия Рост: 190 см

190 см Размах рук: 191 см

191 см Рекорд: 21-1-1, 1 NC

21-1-1, 1 NC Весовая категория: полутяжёлая

полутяжёлая Место в дивизионе: чемпион

Универсальный солдат – Анкалаев умеет всё

С самого начала профессиональной карьеры стало понятно, что Анкалаев – будущий топовый боец. Он продемонстрировал яркий старт 9-0, причём пять раз финишировал соперников . Парень с шикарной борцовской базой не спешил пускать её в ход без лишней надобности. В партере Магомед напоминал удава, который методично сжимает тиски и буквально перекрывает жертве возможность дышать. Однако при всей уверенности работы на настиле россиянин не спешил переходить туда. В стойке Анкалаев смотрелся очень внушительно. Он находил бреши и начинал разбивать оппонента. А главное – Магомед обладал инстинктом хищника, очень хорошо чувствовал момент, когда необходимо было переходить к добиванию. И это срабатывало на ура.

Магомед Анкалаев перед первым боем в UFC Фото: Brandon Magnus/Getty Images

В итоге парня заметили в UFC. И в 2018 году он подписал контракт с лучшим промоушеном на планете. Естественно, в лиге оценили именно универсализм Анкалаева. Да, туда приглашали и ярковыраженных борцов. Но намного больше ценилось умение действовать ярко. Российский отрезок профессиональной карьеры получился именно таким. Поэтому в UFC боец заходил со шлейфом из серьёзнейших ожиданий.

Провальный дебют сделал жёстче

Анкалаев провалился в первом же поединке. Он вышел против Пола Крэйга и проиграл удушающим приёмом. На последней (!) секунде заключительного раунда. Та драма, возможно, определила весь дальнейший путь чемпиона. Он уступил, но быстро осознал, что необходимо исправиться. И перед фанатами, и в глазах руководства. И выдал серию из пяти побед, причём четыре забрал именно нокаутами. Восторгам не было предела. В тот момент, когда практически все ждали борьбу и возню в партере, Магомед продвигал свою ударку.

Правда, оказавшись в нескольких шагах от титульного шанса, россиянин немного сбавил ход. Анкалаев три боя подряд забирал решениями. И, казалось, топтался на одном месте. Однако вновь помогла шикарная ударка. Против Энтони Смита россиянин выглядел доминирующей силой. Он совершенно спокойно довёл дело до победы техническим нокаутом. И получил тот самый злополучный титульник с Яном Блаховичем. Который завершился тем, что судьи не смогли определиться с победителем – была оглашена ничья.

Магомед Анкалаев после боя с Яном Блаховичем Фото: Cooper Neill/Getty Images

Такой поворот событий очень сильно выбил Магомеда из колеи. Но показал, что отход от излюбленной тактики не работает. Анкалаев старался свести риск к минимуму, практически не наносил ударов из стойки, зато под занавес начал откровенно «сушить». Третий и четвёртый раунды прошли на настиле, причём тотальный контроль никак не развивался. В итоге ничья, утерянный титульный шанс и полная перезагрузка .

Анкалаев – крутой ударник. Официально

Всё это очень жёстко обозлило Анкалаева. И он начал колотить оппозицию. Сначала был настоящий несчастный случай. Колено в голову Джонни Уокера было запрещённым, и бразилец не смог продолжить поединок, оказавшись «в пустыне». Но во втором поединке Магомед просто вырубил Уокера. Затем доминировал в бою с Александаром Ракичем. И вишенкой на торте стал поединок с одним из опаснейших ударников лиги Алексом Перейрой. Все ждали, что в титульном бою россиянин вновь попытается много бороться. Однако он перебил соперника в стойке: 127:97 по ударам, 94:76 – по акцентированным. И совершенно закономерно забрал победу единогласным решением судей.

Стоит отметить, что в среднем за 15 минут Анкалаев проводит лишь 0,8 тейкдауна. Меньше одного (!) за поединок. Зато за минуту выбрасывает 3,66 акцентированного удара. А пропускает – лишь 2,46. Всё благодаря умению классно защищаться. 57% атак проходят мимо Магомеда, в реальную опасность не превращаются. А сам россиянин атакует в UFC с точностью в 53%. Он выбросил 1299 акцентированных ударов, а цели достигли 686 . В стойке Анкалаев наносит 71% своих атак, в клинче – 10,5%, в партере – 18,5%. А больше всего ударов летит в голову – 56%. По корпусу – 27%, по ногам – 17%.

Анкалаев – очень крутой ударник. И предстоящий поединок может стать очередным доказательством. Если Магомед перебьёт Перейру и в реванше, вряд ли кто-то будет даже пытаться оспорить этот статус.