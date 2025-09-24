Российским ММА не хватало Исмаилова. Мага, возвращайся, ты очень нужен

Российские MMA продолжают радовать фанатов топовыми противостояниями и громкими вывесками. Но всё-таки всему этому богатству не хватает харизмы. Да, парни пытаются вести трэш-ток. Однако звание короля этого занятия по-прежнему никуда не перекочевало. Его буквально застолбил за собой Магомед Исмаилов. Лысый хищник всегда славился умением выдавать топовые пресс-конференции, прокачивать свои поединки. А теперь близок к тому, чтобы вновь выйти в октагон . И есть определённые шансы, что уже в декабре мы увидим Исмаилова в клетке.

Следующим соперником Магомеда может стать Владислав Ковалёв. Белаз буквально открыл охоту за ветераном. Ещё перед поединком с Александром Шлеменко он настойчиво заявлял, что планирует столкнуться с Лысым хищником. А после реванша бросил прямой вызов: «Магомед Исмаилов, выйди сюда. В октагон. Я ждал тебя здесь. Выходи сюда, если ты здесь. В декабре я тебя жду. Ты следующий. Я тебя изобью и нокаутирую».

Видимо, самого Магомеда не особенно пугает перспектива столкновения с молодым оппонентом. Исмаилов всем видом показывает, что громкий вызов уже принял. А ещё с удовольствием пользуется любым шансом публично задеть потенциального соперника. На днях Лысый хищник разместил на своей странице в социальной сети фотографию, на которой запечатлён в молодости. И сопроводил её едким комментарием: «Первое — этому 17-летнему парнишке очень не нравится, когда вы называете меня химиком! А лично я — не против. Второе — как сейчас помню этот момент, когда меня фотографировали, и даже помню свои мысли, я и представить не мог, что меня будут называть химиком!)) А ещё больше не мог представить, что скажу это: «Я самый главный химик в стране». И да, этот 17-летний парнишка размазал бы по полу сегодняшнего Белаза».

Возможно, Исмаилов никогда не был эталонным бойцом. А по сравнению с тем же Шлеменко он выглядит «мальчиком» по статистике. Магомед имеет профессиональный рекорд – 18-3 в смешанных единоборствах. В клетку он не выходил с 2022 года. Причиной стали больные колени, которые не позволяли уверенно работать в партере и переводить оппонентов. В итоге Лысый хищник сменил дисциплину – перебрался в профессиональный бокс. И там показал себя очень неплохо. Но в смешанных единоборствах откровенно заскучали по Магомеду. Исмаилов был тем самым человеком-праздником, одно появление которого на публике уже гарантировало яркое шоу.

Магомед умел дорого «продавать» свои поединки. И именно это больше всего ценили промоутеры. Ему всегда предлагали сражения с топовой оппозицией. А главное, соперники были такими, что позволяли вести с собой обоюдоострый трэш-ток. Вячеслав Василевский, Александр Емельяненко, Иван Штырков, Владимир Минеев, Александр Шлеменко. Согласитесь, список внушительный. А теперь его может пополнить и Белаз, который стал открытием последних лет в российских MMA. И Ковалёв может поддержать красивый трэш-ток от Магомеда. А может, и не самый красивый.

Естественно, чаще всего все вспоминают именно про красивый трэш-ток от Магомеда. Это обязательный разгон в социальных сетях. Шутки и колкие высказывания, записанные на фронтальную камеру обычного мобильного телефона. Следом – огненные пресс-конференции, на которые Исмаилов приходил со своими заготовками. Например, к Штыркову прямо в разгар весогонки пришёл с крем-супом и двумя булочками. И торжественно вручил предстоящему оппоненту. Выглядело всё это действительно весело и интересно.

Но были в карьере Магомеда и «тёмные» пятна. Все до сих пор помнят, как именно разгонялся второй поединок с Минеевым. А там на Владимира напали в октагоне толпой. И это случилось незадолго до боя. Конечно, тот инцидент вызвал волну негатива. Правда, в итоге стало понятно, что именно тот перформанс навсегда закрепил за противостоянием Владимира и Магомеда статус главного в российских смешанных единоборствах. После поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в клетку зашёл Владимир. Он не дал проигравшему выступить со словом к трибунам, взял микрофон и начал искать в толпе Магомеда: «Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться! А то все люди думают, что ты испугался!»

Магомед – боец смелый, поэтому он практически сразу же материализовался в клетке. И решил несколько раз поддеть Владимира. А затем словесная перепалка переросла в открытый конфликт. Сначала соперники просто имитировали выпады в сторону друг друга. А затем схлестнулись врукопашную, Минеев даже успел нанести Исмаилову удар микрофоном. И тут началось самое страшное. В клетку буквально посыпались друзья и болельщики Исмаилова, которые накинулись на одного Минеева. Они прижали Владимира к октагону и начали методично наносить удары. Было тревожно за здоровье бойца, на которого пытались прыгать даже через сетку.

И всё-таки стоит признавать, что Магомеда жутко не хватает смешанным единоборствам. Именно он сделал многие свои противостояния культовыми. Особенно трилогию с Минеевым. Теперь же у Исмаилова появился вызов, ради которого стоит вернуться к единоборствам. И хочется верить, что Лысый хищник вновь даст огня!