UFC 321: титульник Аспиналла, претендентский бой Волкова и возвращение Умара. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
25 октября в Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 321. Традиционно под турнир в ОАЭ собран очень солидный кард с участием многих российских бойцов. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом, а в соглавном поединке Маккензи Дерн и Вирна Жандироба разыграют вакантный пояс в женском минимальном весе.
В рамках основного карда турнира свои бои проведут российские бойцы. Александр Волков сразится с Жаилтоном Алмейдой, и в этом поединке определится следующий претендент на титул.
Умар Нурмагомедов возвращается после первого поражения в карьере и встретится с Марио Баутистой. Непобеждённый Азамат Мурзаканов получает шанс подняться в рейтингах и будет биться с Александаром Ракичем.
В предварительном карде Икраму Алискерову предстоит бой с неуступчивым корейцем Чун Ён Паком.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔮 Том Аспиналл ответил, кто победит в бою Волков — Алмейда
«Мне кажется, Волков сейчас в отличной форме. Я также считаю, что Алмейда — это сильный боец. Однако я не видел его в деле в достаточной мере, чтобы понять, насколько он хорош на самом деле. На данный момент сложно делать выводы, но я бы отдал предпочтение Волкову в этой схватке», — приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.
Где смотреть турнир UFC 321
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 9 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤝 Ган комплиментарно отозвался о Томе Аспиналле перед очным поединком
«Том Аспиналл — представитель нового поколения, он крутой парень, он действительно хороший боец, всесторонне развитый. Это будет красивый поединок. У него будет своя тактика, у меня — своя», — сказал Ган в эфире на канале TNT.
Дата и время турнира UFC 321
Турнир UFC 321 пройдёт в Абу-Даби, ОАЭ 25 октября. Начало турнира — в 17:00, основной кард стартует в 21:00.
😏 Двалишвили: Умара Нурмагомедова «пропихивали» в UFC из-за двоюродного брата
«Я всегда выказывал ему своё уважение. Нас, мужчин, больше ничто не волнует. Мы просто хотим уважения. Я здесь, потому что проделал работу. Умар — хороший боец. Но его «пропихивали» из-за его двоюродного брата. Я разозлился, когда он проявил неуважение ко мне. Он проявил неуважение ко мне, и это, несомненно, было личным», — сказал Двалишвили в эфире Full Send Podcast.
Полный кард турнира UFC 321
Основной кард:
Том Аспиналл — Сириль Ган;
Вирна Яндироба — Маккензи Дёрн;
Александр Волков — Жаилтон Алмейда;
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста;
Александр Ракич — Азамат Мурзаканов.
Предварительный кард:
Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;
Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;
Азат Максум — Митч Рапосо;
Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;
Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;
Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;
Жаклин Аморим — Мизуки Иноуэ.