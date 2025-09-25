UFC 321: титульник Аспиналла, претендентский бой Волкова и возвращение Умара. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

25 октября в Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 321. Традиционно под турнир в ОАЭ собран очень солидный кард с участием многих российских бойцов. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом, а в соглавном поединке Маккензи Дерн и Вирна Жандироба разыграют вакантный пояс в женском минимальном весе.

В рамках основного карда турнира свои бои проведут российские бойцы. Александр Волков сразится с Жаилтоном Алмейдой, и в этом поединке определится следующий претендент на титул.

Умар Нурмагомедов возвращается после первого поражения в карьере и встретится с Марио Баутистой. Непобеждённый Азамат Мурзаканов получает шанс подняться в рейтингах и будет биться с Александаром Ракичем.

В предварительном карде Икраму Алискерову предстоит бой с неуступчивым корейцем Чун Ён Паком.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.