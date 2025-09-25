Скидки
Волков — Алмейда, Нурмагомедов — Баутиста, Аспиналл — Ган, UFC 321, 25 октября 2025, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, live

UFC 321: титульник Аспиналла, претендентский бой Волкова и возвращение Умара. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 321: Волков — Алмейда, Нурмагомедов — Баутиста
Месяц до очень мощного турнира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

25 октября в Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 321. Традиционно под турнир в ОАЭ собран очень солидный кард с участием многих российских бойцов. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом, а в соглавном поединке Маккензи Дерн и Вирна Жандироба разыграют вакантный пояс в женском минимальном весе.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

В рамках основного карда турнира свои бои проведут российские бойцы. Александр Волков сразится с Жаилтоном Алмейдой, и в этом поединке определится следующий претендент на титул.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

Умар Нурмагомедов возвращается после первого поражения в карьере и встретится с Марио Баутистой. Непобеждённый Азамат Мурзаканов получает шанс подняться в рейтингах и будет биться с Александаром Ракичем.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александар Ракич
Не началось
Азамат Мурзаканов

В предварительном карде Икраму Алискерову предстоит бой с неуступчивым корейцем Чун Ён Паком.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Волкова ждёт тяжёлый бой:
Волков получил самого неудобного соперника. Алмейда потреплет Драго нервы
Где смотреть турнир UFC 321 Дата и время турнира UFC 321 Полный кард турнира UFC 321
Live Яхья Гасанов

🔮 Том Аспиналл ответил, кто победит в бою Волков — Алмейда

«Мне кажется, Волков сейчас в отличной форме. Я также считаю, что Алмейда — это сильный боец. Однако я не видел его в деле в достаточной мере, чтобы понять, насколько он хорош на самом деле. На данный момент сложно делать выводы, но я бы отдал предпочтение Волкову в этой схватке», — приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.

09:48 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 321

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 9 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:47 Яхья Гасанов

🤝 Ган комплиментарно отозвался о Томе Аспиналле перед очным поединком

«Том Аспиналл — представитель нового поколения, он крутой парень, он действительно хороший боец, всесторонне развитый. Это будет красивый поединок. У него будет своя тактика, у меня — своя», — сказал Ган в эфире на канале TNT.

09:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 321

Турнир UFC 321 пройдёт в Абу-Даби, ОАЭ 25 октября. Начало турнира — в 17:00, основной кард стартует в 21:00.

09:46 Яхья Гасанов

😏 Двалишвили: Умара Нурмагомедова «пропихивали» в UFC из-за двоюродного брата

«Я всегда выказывал ему своё уважение. Нас, мужчин, больше ничто не волнует. Мы просто хотим уважения. Я здесь, потому что проделал работу. Умар — хороший боец. Но его «пропихивали» из-за его двоюродного брата. Я разозлился, когда он проявил неуважение ко мне. Он проявил неуважение ко мне, и это, несомненно, было личным», — сказал Двалишвили в эфире Full Send Podcast.

09:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 321

Основной кард:

Том Аспиналл — Сириль Ган;
Вирна Яндироба — Маккензи Дёрн;
Александр Волков — Жаилтон Алмейда;
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста;
Александр Ракич — Азамат Мурзаканов.

Предварительный кард:

Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;
Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;
Азат Максум — Митч Рапосо;
Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;
Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;
Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;
Жаклин Аморим — Мизуки Иноуэ.

