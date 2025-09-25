Анкалаев потушит хайп Перейры и станет суперзвездой. Где смотреть UFC 320

Дата и время турнира UFC 320

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе, США, пройдёт номерной турнир UFC 320. Главным событием вечера станет титульный реванш в полутяжёлом весе. Магомед Анкалаев встретится с бывшим чемпионом Алексом Перейрой. В случае второй победы над звёздным бразильцем Анкалаев укрепит свой статус и надолго отбросит Перейру от титульной гонки.

В рамках соглавного события турнира состоится ещё одно титульное противостояние. Действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выходит на третью защиту пояса за год и будет биться с Кори Сэндхагеном.

Также на турнире пройдёт бой между двумя бывшими претендентами на пояс в полутяжёлом весе — Иржи Прохазка встретится с Халилом Раунтри, и этот бой обещает быть одним из самых интересных на турнире.

Уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, недавно входивший в топ-15 среднего веса, будет биться с Джо Пайфером.

Начало турнира — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00.

Прямая трансляция турнира UFC 320

Посмотреть трансляцию турнира UFC 320 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 320

Основной кард

Предварительный кард

Атеба Готье — Осман Диас;

Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;

Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;

Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;

Мэйси Чиассон — Яна Сантос;

Патрик Микс — Якуб Виклач;

Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;

Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;

Вероника Харди — Броган Уокер.

Материалы о турнире UFC 320

Прогнозы на главный бой турнира UFC 320

Непобеждённый мексиканец Сантьяго Луна считает, что у Перейры мало шансов на победу.

«Анкалаев победит. Такие бойцы, как Перейра, не могут справиться со стилем Магомеда. Алекс просто выбрасывает левый хук в надежде нокаутировать соперника. Люди считают, что, если вас прижали к сетке, вы не получаете ущерб. Но такой боец сильно устаёт, когда защищается от тейкдаунов. Думаю, у Анкалаева будет тот же план, что в первом бою», — сказал Луна в интервью Джеймсу Линчу.

А Куинтон Джексон верит в нокаут от бразильского бойца.

«Я считаю, что Алекс недооценил этого россиянина. Говорю со всем уважением, Перейра — один из моих любимых бойцов. Мне кажется, у Алекса, учитывая то, как он выглядел, была плохая весогонка. В реванше Перейра вырубит Анкалаева, отправит в нокаут», — сказал Джексон в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Иржи Прохазка даёт шансы на победу Перейре.

«Всё зависит от того, насколько будет хорош Перейра. Тот же вопрос был и в первом бою. Алекс редко атаковал и сдерживал себя. Я считаю, что он победит, если будет в своей лучшей форме. Хотя Анкалаев проделал отличную работу, он вязал руки Перейре, менял уровни атак… Магомед отлично выступил», — сказал Прохазка в подкасте Ариэля Хельвани.

Экс-звезда UFC Чейл Соннен не сомневается в победе Анкалаева.

«Я бы посмотрел на поединок Алекса Перейры с Томом Аспиналлом прямо сейчас. Но что касается боя с Магомедом Анкалаевым, то Алекс не сможет его победить. Это констатация факта. Они уже дрались. И в том поединке не было ничего, что заставило бы вас поверить, что в реванше результат может быть каким-нибудь другим», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.