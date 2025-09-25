Скидки
Бокс/ММА Статьи

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2: реванш, дата и время боя, где смотреть, UFC 320, на каком канале, онлайн-трансляция, эфир

Анкалаев потушит хайп Перейры и станет суперзвездой. Где смотреть UFC 320
Яхья Гасанов
Где смотреть турнир UFC 320
Аудио-версия:
В карде также третья защита титула Двалишвили.

Дата и время турнира UFC 320

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе, США, пройдёт номерной турнир UFC 320. Главным событием вечера станет титульный реванш в полутяжёлом весе. Магомед Анкалаев встретится с бывшим чемпионом Алексом Перейрой. В случае второй победы над звёздным бразильцем Анкалаев укрепит свой статус и надолго отбросит Перейру от титульной гонки.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

В рамках соглавного события турнира состоится ещё одно титульное противостояние. Действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выходит на третью защиту пояса за год и будет биться с Кори Сэндхагеном.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

Также на турнире пройдёт бой между двумя бывшими претендентами на пояс в полутяжёлом весе — Иржи Прохазка встретится с Халилом Раунтри, и этот бой обещает быть одним из самых интересных на турнире.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Иржи Прохазка — Халил Раунтри
05 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Халил Раунтри

Уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, недавно входивший в топ-15 среднего веса, будет биться с Джо Пайфером.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер
05 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Абусупьян Магомедов
Не началось
Джо Пайфер

Начало турнира — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00.

Прямая трансляция турнира UFC 320

Посмотреть трансляцию турнира UFC 320 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 320

Основной кард

Предварительный кард

  • Атеба Готье — Осман Диас;
  • Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;
  • Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;
  • Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;
  • Мэйси Чиассон — Яна Сантос;
  • Патрик Микс — Якуб Виклач;
  • Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;
  • Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;
  • Вероника Харди — Броган Уокер.

Материалы о турнире UFC 320

Что нужно знать о главных звёздах ивента:
Дагестанец, не любящий бороться. Анкалаев — самый нестандартный чемпион UFC Дагестанец, не любящий бороться. Анкалаев — самый нестандартный чемпион UFC
Перейра «дешевеет», Анкалаев набивает цену. Всё о гонорарах главных звёзд UFC 320 Перейра «дешевеет», Анкалаев набивает цену. Всё о гонорарах главных звёзд UFC 320
По килограмму в день — как он это делает? Перейра — главный весовой «читер» UFC По килограмму в день — как он это делает? Перейра — главный весовой «читер» UFC

Прогнозы на главный бой турнира UFC 320

Непобеждённый мексиканец Сантьяго Луна считает, что у Перейры мало шансов на победу.

«Анкалаев победит. Такие бойцы, как Перейра, не могут справиться со стилем Магомеда. Алекс просто выбрасывает левый хук в надежде нокаутировать соперника. Люди считают, что, если вас прижали к сетке, вы не получаете ущерб. Но такой боец сильно устаёт, когда защищается от тейкдаунов. Думаю, у Анкалаева будет тот же план, что в первом бою», — сказал Луна в интервью Джеймсу Линчу.

А Куинтон Джексон верит в нокаут от бразильского бойца.

«Я считаю, что Алекс недооценил этого россиянина. Говорю со всем уважением, Перейра — один из моих любимых бойцов. Мне кажется, у Алекса, учитывая то, как он выглядел, была плохая весогонка. В реванше Перейра вырубит Анкалаева, отправит в нокаут», — сказал Джексон в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Иржи Прохазка даёт шансы на победу Перейре.

«Всё зависит от того, насколько будет хорош Перейра. Тот же вопрос был и в первом бою. Алекс редко атаковал и сдерживал себя. Я считаю, что он победит, если будет в своей лучшей форме. Хотя Анкалаев проделал отличную работу, он вязал руки Перейре, менял уровни атак… Магомед отлично выступил», — сказал Прохазка в подкасте Ариэля Хельвани.

Экс-звезда UFC Чейл Соннен не сомневается в победе Анкалаева.

«Я бы посмотрел на поединок Алекса Перейры с Томом Аспиналлом прямо сейчас. Но что касается боя с Магомедом Анкалаевым, то Алекс не сможет его победить. Это констатация факта. Они уже дрались. И в том поединке не было ничего, что заставило бы вас поверить, что в реванше результат может быть каким-нибудь другим», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Новости. Бокс/ММА
