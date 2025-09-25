Снова мимо Нганну. Немков остался без супербоя, зато получил титульный шанс

Совсем недавно Вадим Немков подписал новое соглашение с PFL. Естественно, многие не поняли поступок россиянина. Его ждали в UFC, но боец принял решение остаться. Тут же пошли версии относительно того, почему именно Вадим решил скрепить свои отношения с лигой новым долгосрочным контрактом. Предполагались разные варианты развития событий. Но основная теория заключалась в том, что Немков всё-таки получит заветный бой с Фрэнсисом Нганну, к которому он шёл и стремился на протяжении длительного времени. Впрочем, если этот поединок и случится, то точно не в ближайшее время. Россиянин получил нового соперника. И это не Хищник.

Появилась официальная информация, что первый бой по новому контракту с промоушеном Вадим проведёт 13 декабря в Леоне, Франция. А соперником станет бывший чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Ренан Феррейра (11-5) . 35-летний боец утратил пояс именно в противостоянии с Нганну. Ничего особенного Ренан продемонстрировать не смог, потому что тот поединок закончился меньше чем за четыре минуты. И вот теперь он получает новую титульную возможность. А в соперники — Немкова, который не знает поражений на протяжении длительного времени. Однако показательно в этой истории совсем другое.

Видимо, Нганну близок к тому, чтобы прекратить отношения с промоушеном. Прямых упоминаний об этом пока не было. Но есть факты, намекающие на подобный исход. Совсем недавно стало известно, что организация крайне недовольна поведением Фрэнсиса. Он вышел в клетку лишь однажды, хотя практически три года находится на контракте с организацией. Зато активно продолжает рассматривать варианты с продолжением боксёрской карьеры. Естественно, такие жесты совершенно закономерно могут быть расценены как проявление неуважения по отношению к промоушену. И лига постепенно начинает делать первые шаги по прекращению сотрудничества.

Фрэнсис Нганну Фото: Getty Images

Нганну действительно не особо интересуют дела PFL. А ведь, когда промоушен открывал подразделение в Африке, именно Фрэнсис должен был стать его лицом, визитной карточкой. Но, по информации от представителей лиги, Хищник не присутствует на турнирах, пустил дела на самотёк. И Нганну можно понять. Он вкусил огромные гонорары, которые получал в профессиональном боксе. В PFL, при всём уважении к этой организации, вряд ли готовы платить соразмерные деньги. Поэтому Фрэнсис продолжит работать на безбедную старость, а руководство лиги займётся поисками новой суперзвезды.

Если же говорить про Немкова, то можно сделать позитивные выводы. Да, прямо из рук утекает громкий поединок. Но так ли это важно в контексте того, что Вадим может стать чемпионом в тяжёлом весе и одной из главных звёзд нынешнего ростера PFL? Вряд ли. Новый статус совершенно точно послужит мощной опорной точкой. Внимание со стороны спонсоров, интерес от топовых бойцов, повышенные гонорары. Перед Вадимом открываются отличные перспективы. Нужно воспользоваться этой возможностью. И допускать недооценки соперника не стоит.

Вадим Немков Фото: Getty Images

И всё-таки кажется, что у Немкова хватит навыков, чтобы водрузить на своё плечо чемпионский пояс. Так считает и генеральный директор промоушена Ural FC Кирилл Сидельников: «Говоря про данный бой, отдаю предпочтение Вадиму. Думаю, поединок быстро закончится. Немков либо изобьёт Феррейру, либо задушит. Рост бразильца не станет проблемой. Вадим опытный и не будет рубиться в стойке. Он аккуратно переведет Ренана в партер, где у Феррейры основные трудности, и завершит бой там».

Да, у Немкова, видимо, утекает из-под носа тот самый поединок, о котором он мечтал на протяжении длительного времени. Но вряд ли россиянин будет долго переживать по этому поводу. Сейчас на его пути встанет крепкий оппонент, а на кону будет чемпионский пояс организации. И варианта «раздумывать» уже не будет. Пора становиться главной звездой дивизиона.