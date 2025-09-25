Помнишь, как всё начиналось? История знаменитого конфликта Лобова и Тухугова

3 октября в Дубае пройдёт турнир PFL Champions Series 3. Возглавляет ивент титульный реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза, также пройдёт бой за пояс в полутяжёлом весе между Кори Андерсоном и Довлетджаном Ягшимурадовым, и это тоже их вторая встреча, ранее они бились в Bellator.

Однако есть в карде турнира бой, который привлекает внимания не меньше, чем оба титульника. Это встреча Зубайры Тухугова и Артёма Лобова . Возможно, для аудитории за океаном это не столь очевидная интрига и не такое громкое противостояние, но в ОАЭ на турнирах традиционно немало русскоговорящих болельщиков, так что им поединок точно будет интересен. И стоит похвалить PFL, так как организация этого боя — успех лиги, которых пока не так много.

Как начинался конфликт Тухугова и Лобова? Всё пошло из-за вражды, которая зародилась между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Лобов близко дружил с ирландцем, тренировался с ним, а ещё позволил себе резкие выражения в адрес Хабиба, заявив, что Конор, в отличие от россиянина, с боёв не снимается, так что и цыплёнком следует считать не его, а Нурмагомедова. Разумеется, это без ответа не осталось. В преддверии турнира UFC 223, где Хабиб должен был биться за титул с Элом Яквинтой, Орёл пересёкся с Лобовым в гостинице. Конфликт вспыхнул, Артёму отвесили пощёчину, прозвучала фраза, ставшая легендарной: «Больше не говори такие вещи».

С Лобовым в отеле тогда был Ислам Бадургов, а рядом с Хабибом находился Зубайра, который активно участвовал в потасовке, высказывался в адрес членов команды Макгрегора, и, даже когда все уже расходились, Тухугов обещал увидеться позже. Затем уже были нападение Конора на автобус, раскрутка боя и самое масштабное ММА-противостояние. Однако на фоне всего происходившего и той самой стычки в отеле матчмейкеры UFC грамотно сработали и анонсировали бой Тухугова и Лобова на турнире UFC Fight Night 138, который должен был состояться 26 октября, то есть спустя три недели после UFC 229 с боем Хабиб — Конор.

Все помнят, как завершился тот титульник и что было после боя. В потасовке, которая началась вместе с прыжком Хабиба из клетки, участвовал и Тухугов. Он оказался одним из тех, кто залез в октагон и напал на Макгрегора. После всех разбирательств Зубайра был дисквалифицирован и снят с поединка против Лобова , хотя на тот момент это был достаточно громкий и ожидаемый бой. Артём в итоге подрался с Майклом Джонсоном, проиграл и с тех пор больше не выступал по ММА, зато дрался в BKFC и судился с Макгрегором из-за виски.

Однако периодически Лобов говорил, что единственный бой, который может заставить его вернуться — встреча с Тухуговым. В 2025 году Артём окончательно решил, что ему нужно подраться с Зубайрой, он начал писать организациям с просьбой устроить этот бой и даже заявлял о готовности подраться без гонорара . В АСА идею не реализовали, а вот в PFL, куда подписался Тухугов, идею восприняли с энтузиазмом. Причём, как говорил вице-президент АСА Асланбек Бадаев, Зубайре просто сняли соперника и поставили бой с Лобовым, чем Тухугов был не очень доволен, но из-за контрактных обязательств отказаться уже не мог.

Артём Лобов Фото: Mike Roach/Getty Images

Для Лобова этот бой максимально принципиальный. Что немного удивительно, потому что даже в конфликте в отеле главным фигурантом был Хабиб, а не Тухугов. Тем не менее Артёму нужен бой именно с Зубайрой, о чём он говорил в интервью «СЭ»: «Какая-то доля мести здесь точно есть. Если бы все конфликты именно так решались — в клетке, мне кажется, мир был бы намного лучше. Если бы каждый человек знал, что, что бы ни случилось, он будет обязан выйти в клетку и один на один поговорить, то мир был бы намного дружелюбнее и люди намного уважительнее относились бы друг к другу. Ну да, месть в чём-то есть. Шанс заткнуть ему рот. Если вы вспомните моё последнее интервью Ариэлю Хельвани — когда я ушёл из спорта, — он спросил: «Артём, что нужно для того, чтобы тебя вернуть?» Я ему ответил: «Только две вещи: гонорар в $ 1 млн или бой с Тухуговым». Я ему тогда сказал, что этот бой обязательно будет, что я сделаю всё, что нужно будет, но этот бой будет. Я тогда это сказал — и я это сделал».

Также Лобов вспоминал стычку в отеле: «У меня разные мысли были. Если честно, я растерялся. Во-первых, мы только что с Хабибом решили вопрос, я не понимаю, почему он опять вернулся. А самое главное — там и Тухугов был, а Тухугов — родственник Рамзана Кадырова. Поэтому у меня был ступор, растерялся, не знал, что делать. Конечно, когда подумаешь, время прошло, легче вспоминать. И думаешь, что стоило втесать разок. Хотя не знаю, как бы всё повернулось. Надо исправлять ошибки, это я и хочу сделать, подравшись с Тухуговым».

А что Тухугов? Пять лет он назад говорил, что для него смысла в бою с Лобовым нет, разве что на закате карьеры. Сейчас карьера Зубайры вроде бы не заканчивается, но бой есть. Однако ничего личного в этом Тухугов не видит: «Ситуация в Нью-Йорке — это давно закрытая история. Тут стоит просто спортивный интерес и не более. Если бы у меня были к кому-то претензии, я бы не сидел дома. Если у него незакрытый вопрос, надо закрывать. Он хочет в октагоне это сделать — скоро бой состоится, пусть закроет».

Зубайра Тухугов Фото: Chris Unger/Getty Images

Тухугов последние два года нигде не выступал, но это всё равно менее внушительный простой, чем у Лобова. Тот не бился в ММА уже больше семи лет, а с момента его последнего боя в кулáчке прошло четыре года. Зубайра должен быть явным фаворитом, а обстановка вокруг боя будет максимально напряжённой. С учётом того ещё, что у Тухугова в углу наверняка появится Хабиб. Спустя семь лет конфликт будет решён в клетке. Время пришло.