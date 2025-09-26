Умар «живёт» в голове Двалишвили. Просто трэш-ток или помешательство?

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 320. В рамках соглавного события действующий чемпион промоушена в легчайшем весе и третий номер рейтинга pound-for-pound Мераб Двалишвили будет защищать титул в поединке с Кори Сэндхагеном , который наконец-то получил долгожданный шанс сразиться за пояс.

Для Двалишвили это уже третья защита пояса за год. В январе он одолел Умара Нурмагомедова, «подарив» ему первое поражение в карьере, потом засабмитил в реванше Шона О’Мэлли, а теперь попытается разобраться и с Сэндхагеном. Более того, Мераб нацеливается и в декабре подраться — с Петром Яном, который тоже вернулся в титульную гонку. И в этом плане к Мерабу нет вопросов: он часто дерётся, побил очень сильную оппозицию и прогрессирует. При этом не задерживает дивизион, не подводит UFC и абсолютно по делу находится так высоко в рейтинге P4P. Казалось бы, всё хорошо, нужно выходить на завершающий этап подготовки к бою с Сэндхагеном, однако мысли Двалишвили почему-то заняты другим человеком.

Поединок Мераба с Умаром Нурмагомедовым получил мощную раскрутку, потому что грузинский боец пытался избежать этой встречи и искал другие варианты для боя. На этом фоне активно с трэш-током включился Умар, и в итоге Двалишвили бой принял — как говорил Дана Уайт, чемпион буквально потребовал этого поединка, так как устал от неуважения, которое к нему проявлял Нурмагомедов. В итоге получился на самом деле классный бой: качели, интрига, элементы шоу – всё было. Умар слегка не доработал, уверенно забрав два раунда, но отдав три. Тем не менее, объективно говоря, это был близкий поединок и сложный соперник для Мераба.

Однако даже после триумфа Двалишвили не перестаёт упоминать Умара. Это немного удивительно, потому что обычно претендент как можно чаще упоминает чемпиона и пытается его задеть. Здесь обратная ситуация. Сначала были шутки про джакузи и про то, что Умару там не рады, называл их бой обычным спаррингом. Затем заявил, что Ян лучше Умара, и задался вопросом, почему Нурмагомедов не дерётся: «Пётр Ян лучше Умара. Он провёл уже много боёв с топовыми бойцами, у него больше опыта. Он постоянно занят, постоянно дерётся. Что касается Умара, мы видели только его бои со мной и Кори Сэндхагеном. Ему нужно биться с топами дивизиона. Конечно, он хороший боец, но ему нужно постоянно быть активным. Где он сейчас? Почему не дерётся?»

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

Уже сейчас, в ходе подготовки к новому бою, Мераб также регулярно говорил про бывшего соперника: «Он наговорил много глупостей перед нашим поединком, но, если он заслужит титульный шанс и мы будем драться снова, я уничтожу его. На этот раз выбью из него всё дерьмо. Я победил и теперь могу об этом говорить. Когда дрались с ним, у меня была травмирована спина, и это меня просто убивало. Кроме того, у меня была инфекция на ноге, так что в тренировочном лагере было очень много стресса».

Успел высказаться Двалишвили и по поводу следующего боя россиянина, не забыв затронуть родственные связи Нурмагомедова: «Надеюсь, Баутиста надерёт Умару задницу, и я следующим буду драться с Марио… Он больше заслуживает. И у двоюродного брата Баутисты имя не Хабиб, но именно поэтому ему нужна серия из девяти побед, чтобы побороться за пояс. Некоторые же могут получить бой за титул после серии всего из шести побед, выигрывая у никому не известных бойцов без рейтинга».

Сейчас Мераб вспомнил о неуважении со стороны Нурмагомедова задолго до того самого январского поединка: «Когда UFC дал Умару бой против топового бойца Кори Сэндхагена, он начал говорить чушь и вести себя неуважительно по отношению ко мне и другим бойцам. При встрече он сказал мне в лицо: «Ты старый, Доминик Круз старый, Генри Сехудо старый. Я хочу драться с тобой». А я сказал: «Я хочу драться за пояс, а не с тобой, потому что ты ниже в рейтинге». Умар — испорченный».

Понятное дело, что Мераба часто спрашивают об Умаре, но практически на каждый вопрос о россияне Двалишвили находит новую историю о неуважении и не скрывает своей неприязни к бывшему оппоненту. Болельщики уже шутят, что Умар хоть и проиграл, но всё равно бесплатно поселился в голове у Мераба и теперь живёт там . В то же время упоминания боя с Сэндхагеном или самого Кори у Двалишвили минимальное. Разве что он пообещал драться в стойке и нокаутировать американца. Зато с Умаром всё выглядит как помешательство.

Либо Двалишвили понимает, что до реванша Нурмагомедову нужно буквально одержать одну или максимум две победы, и заранее начинает добавлять трэш-тока. Возможно, прямо сейчас на бумаге реванш Мераба и Умара — самый интересный бой в легчайшем весе, если мы говорим именно о титульных противостояниях . Это здорово, но Двалишвили чересчур увлёкся и, вероятно, даже слегка недооценивает Сэндхагена. Особенно на фоне того, что со всех углов грузинского чемпиона очень сильно хвалят и уже называют чуть ли не величайшим бойцом в истории дивизиона.

Как бы то ни было, возможно, Двалишвили пора на время «отселить» Умара из своей головы и сосредоточиться на другом имени. Сэндхаген всё же опасный соперник и заслуживает, чтобы чемпион беспокоился о нём, а не о том, чья фамилия Нурмагомедов.