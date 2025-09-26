Брат больше помогает или мешает? Как Усман Нурмагомедов идёт за статусом легенды

Всего неделя остаётся до турнира PFL Champions Series: Road to Dubai. 3 октября в главном событии вечера состоится реванш между непобеждённым Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Впервые Усман и Пол разделили клетку в январе 2025 года. Нурмагомедов считался фаворитом: до того брат Хабиба переезжал всех своих соперников легко, и поэтому малоизвестный ирландец с одним серьёзным боем в карьере виделся лёгкой прогулкой для россиянина. Однако получилось иначе. Хьюз почти справился с борьбой Усмана, неплохо смотрелся в стойке, сумел замедлить Нурмагомедова ударами по корпусу. В итоге пятираундовый поединок завершился победой Усмана большинством судейских голосов. Теперь же россиянин попытается забрать бой более убедительно.

Основная информация



Имя: Усман Нурмагомедов

Дата рождения: 17 апреля 1998 года

Место рождения: Кизилюрт, Дагестан, Россия

Рост: 181 см

Размах рук: 183 см

Рекорд: 19-0, 1 NC

Весовая категория: лёгкая

Место в дивизионе: чемпион

Команда: Eagles MMA

Прозвище: — 17 апреля 1998 годаКизилюрт, Дагестан, Россия181 см183 см19-0, 1 NCлёгкаячемпионEagles MMA

Детство Усмана – тяжёлый выбор занятия

Нурмагомедов появился на свет 17 апреля 1998 года в городе Кизилюрт. Он является уроженцем Дагестана, а по национальности – аварцем. В смешанных единоборствах знамениты два брата Усмана: троюродный – Хабиб и родной – Умар. Их имена связаны с UFC. А вот Усман пока является представителем PFL. И в детстве он не особо задумывался о том, что вообще будет заниматься смешанными единоборствами. Ему было непросто выбрать себе занятие по душе.

Попробовать пришлось многое. Сначала была вольная борьба. И Усману даже нравилось это занятие, однако после смены тренера он принял решение покинуть секцию. Несколько лет Нурмагомедов не мог определиться с тем, куда ему пойти. В итоге вернулся в единоборства – вместе с Умаром начал заниматься тайским боксом. И даже добился неплохих успехов, становился победителем региональных турниров. Готовил его к стартам известный тренер – Магомед Омаров. Но уже тогда казалось, что умения Усмана не полностью раскрываются в этой дисциплине.

Хабиб и Усман Нурмагомедовы Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Под крылом Абдулманапа

К 16 годам тайский бокс был оставлен. А сам Усман перебрался в Махачкалу, где появилась возможность заниматься под крылом дяди – Абдулманапа Нурмагомедова. Занятия боевым самбо под руководством отца Хабиба заложили базу на будущее. И нужно отметить, что родственник никогда не жалел подростка. Напротив, ему давались самые серьёзные нагрузки, а параллельно приходилось оттачивать навыки борьбы. Уже тогда Абдулманап видел задатки мальчишки и был уверен, что ему нужно будет попробовать себя в смешанных единоборствах. На одном из турниров Усмана даже заявили в три (!) весовые категории. И мальчишка привёз домой две золотые медали.

В 2017 году Нурмагомедов окончательно принял решение перебраться в профессиональные MMA. А триггером к этому стало то, что он стал победителем чемпионата мира по смешанным единоборствам в юношеском разряде. И уже в марте того же года состоялся первый поединок будущего чемпиона на профессиональном уровне. На стартовом отрезке карьеры Усман принимал все вызовы, не нуждался в долгих паузах. И даже дрался с перерывом в две недели. Первую серьёзную победу получилось добыть на турнире Brave CF 21. На тот ивент Нурмагомедова привёл именно Абдулманап, который секундировал бойца. И это было очень символично.

Покорение российских вершин

Дальше – больше. Началась тотальная доминация в России. Усман выступал под знамёнами организации Gorilla FC. И оформил пять ярких побед. Причём четыре из них получились досрочными. А параллельно Нурмагомедов блистал в промоушене UAE Warriors. Ведь оба визита в Абу-Даби получились удачными. Каждый раз Усман разбивал соперников досрочно. В итоге рывок позволил привлечь к себе внимание со стороны топовых мировых организаций. Однако сам боец не спешил прорываться к вершинам.

А всё потому, что слишком тяжёлый груз ответственности нёс на своих плечах. Как бы это ни звучало, родство с Хабибом вряд ли делало жизнь Усмана легче. Напротив, его постоянно сравнивали с легендарным братом. Стоит отметить, что даже стиль бойца говорил о желании быть уникальным. Усман делал основной акцент на ударке. И не спешил переводить в партер. Яркие победы стали залогом успеха. И в 2021 году Усман перебрался в Bellator.

Усман Нурмагомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Доминация в Bellator и допинг-скандал

В Bellator дела складывались просто великолепно. Причём не сказалась даже смена стиля. Усман одержал шесть побед подряд. Трижды – сабмишеном. И стал чемпионом организации. А затем успел провести первую защиту. Казалось, доминация станет тотальной. В подавляющем большинстве поединков он полностью владел инициативой, выглядел шикарно. Но была и другая сторона. Многие открыто упрекали Усмана в том, что он лупит ветеранов. В итоге в таком состоянии он подходил к бою с Брентом Примусом. И ещё не знал, чем именно всё обернётся.

Поединок с американцем получился очень непростым. Дело дошло до судейского решения в пользу россиянина. А дальше были жёсткие разборки. Усман сдал положительный допинг-тест. Результат был аннулирован. Но что более интересно – организация не стала забирать у Нурмагомедова чемпионский пояс. И вызвала недовольство со стороны бойцов дивизиона. Однако россиянин всё-таки сохранил титул. И вернулся, чтобы защитить его в бою против соотечественника Александра Шаблия. Его тоже удалось победить единогласным решением судей. Но поединок получился довольно непростым.

Личная жизнь – тишина и тайны

Стоит отметить, что весь клан Нурмагомедовых старается максимально засекречивать свою личную жизнь. Однако в 2020 году в социальных сетях Gorilla FC всё-таки проскочила информация, что Усман сыграл свадьбу. Более того, всё это сопровождалось красивой фотографией, на которой жених стоял вместе с братом Умаром. Но лица жены нигде не найти. В этом плане Усман очень похож на Хабиба. Тот тоже тщательно скрывал информацию о своей семье.

Переход в PFL и противостояние с Ирландией

Переход в PFL стал новой страничкой жизни Усмана. Он сразу получил в соперники молодого и крепкого ирландца. И даже тут не обошлось без сравнений. Их поединок с Полом Хьюзом откликался исторической параллелью с боем между Хабибом и Конором Макгрегором. Первая часть «шоу» осталась за Нурмагомедовым. Как и легендарный брат, Усман смог побить Хьюза. Теперь его ждёт второй шаг. Очень важный. И россиянин попытается поставить точку. Он совершенно точно не хочет, чтобы противостояние заходило на трилогию при равном счёте.