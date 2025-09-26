У Перейры и Анкалаева настоящий конфликт? Почему это хорошо для реванша

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе, США, пройдёт турнир UFC 320. Возглавит ивент титульный реванш в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. Первый их поединок состоялся в марте 2025 года, и россиянин по большому счёту разобрался с Поатаном без особых вариантов. Разумеется, Перейру не могли оставить без реванша, ведь Алекс бывший доминирующий чемпион с тремя защитами, суперзвезда, неоднократно спасал лигу. Плюс в UFC максимально оттягивали момент встречи Перейры с Анкалаевым, потому что россиянин в качестве чемпиона им нравится гораздо меньше.

Но если говорить чисто о спортивной составляющей, то второй бой мало что поменяет. Есть большие сомнения, что Перейра способен предложить Анкалаеву что-то новое, и весьма вероятно, что победа Магомеда окажется ещё более уверенной. И, как говорил Чейл Соннен, это реванш, который никому не нужен: «Их первый бой никому не был нужен, и мы сделали всё, чтобы его избежать. В итоге его пришлось провести, и теперь мы снова собираемся это сделать – провести тот же самый бой, о котором никто не просил, в том числе и сами бойцы».

Что может помочь раскрутке поединка в таком случае? Чаще всего личные отношения между бойцами. Все последние месяцы Анкалаев (а скорее всего, даже Али Абдель-Азиз в его лице) в социальных сетях поддевал всех полутяжеловесов, включая Перейру. Это даже сложно назвать трэш-током – просто попытка оставаться на слуху хоть каким-нибудь способом. Зато ближе к неделе боя обстановка потихоньку накаляется – либо её пытаются накалить. Начал Перейра: «Договориться о реванше было несложно. Как только вышел из того боя, я уже знал, что получу немедленный реванш. Нужно было лишь дождаться, пока моё тело восстановится. У меня было много травм, много проблем. Но то, что он чемпион, лишь показывает: у него нет никакого права голоса. В итоге произошло именно то, о чём я договорился с UFC и что было удобно для меня. Трилогия? Думаю, история будет закончена. Очевидно, это вне моего контроля. Всё зависит от UFC. Если они захотят сделать это снова, я подерусь с кем угодно. Но, если честно, исходя из всего, что мы видели, думаю, после поражения он уже больше не будет драться за титул».

А уже сейчас, когда оба бойца завершают подготовку в UFC Performance Institute, информация о стычках и конфликтах между ними появляется практически ежедневно. Перейра обвинил Анкалаева в трусости, причём сделал это нелепо: «Сейчас произошло кое-что смешное, когда я уходил из зала UFC PI. Я увидел там тренера Анкалаева. Я был сам, Анкалаева не заметил. И самое забавное: когда я вышел и сел в машину, один человек из моей команды ещё оставался внутри и услышал, как девушка из персонала сказала Анкалаеву: «Он уже ушёл, можешь выходить». Он прятался! Они спрятали его в какой-то комнатке. Этот парень постоянно несёт чушь. Я даже не видел его сообщения в соцсетях, честно. Так что я бы отнёсся к этому куда спокойнее, но сам факт, что человек прячется в комнате только потому, что я нахожусь в том же месте, говорит мне о том, что он слабак. Что это за чемпион такой? Знаю, это жёстко, но он никчёмный чемпион. Такой вот он человек. Не из-за слов, а потому, что спрятался сегодня в комнате. Показал, что он трус. Сейчас он прячется, но скоро мы окажемся в клетке, запертые вместе – что ему тогда делать? Разве что через сетку перелезть».

Примерно всем ясно, что бойцов, которые должны подраться между собой, разводят по времени тренировок, чтобы избежать ненужных проблем. Соответственно, это и произошло у Анкалаева с Перейрой, но позже бойцы всё же пересеклись. Выглядело странно: общались через переводчик в телефоне, причём оба не знают английского, так что с огромным трудом доносили мысли друг до друга. Однако суть была понятна: Анкалаеву не понравились слова Перейры, и он предложил сказать всё при личной встрече.

В потасовку ничего не переросло, позже Магомед высказался об инциденте: «Честно говоря, до недавнего времени яюуважал его как бойца и как человека. Теперь я его не уважаю, потому что, ладно, трэш-ток — это способ подогреть интерес к бою, можно пошутить или поддеть кого-то. Но когда ты врёшь людям и говоришь: «Я его видел, он спрятался». Проблема в том, что ещё несколько дней назад он нёс всю эту чушь, а сегодня я его увидел — я был только с тренером, а он со всей своей командой — подошёл и сказал: «Эй, ребята, вы врали, что я якобы прятался. Вот я здесь прямо сейчас. Что вы собираетесь делать?» Он начал придумывать оправдания прямо на месте: «О, это девушка сказала, тот парень сказал...» У меня нет проблем, но, если на следующей неделе он приблизится ко мне слишком близко и решит перегнуть палку, конечно, я буду себя защищать. А остальное мы увидим в клетке».

В то же время Перейра перемещается в UFC PI с целой съёмочной командой и уже выложил тизер ролика, который скоро появится в YouTube. В коротком отрывке Алекс говорит Анкалаеву: «Я ударю тебя по лицу, я дам тебе пощёчину». Возможно, просто зачитывает твиты соперника. Что в итоге будет в полной версии — неизвестно. Однако надо сказать, что этот конфликт, даже если его просто пытаются высосать из пальца, точно идёт на пользу реваншу. О бое начали говорить больше, а для кого-то это противостояние стало ещё более ожидаемым, так как стало интересно, чем закончится вся эта ситуация в октагоне. И уже не так важно, что началось всё с нелепых цитат в адрес друг друга.

Другой плюс персонально для Анкалаева. Его образы в социальных сетях и в жизни вызывают мощный диссонанс — всегда тихий и скромный на публике Магомед внезапно включает режим жёсткого трэштокера. Сам он говорит, что в последние два месяца сам пишет посты с помощью нейросети и переводчика в телефоне, но верится в это с большим трудом. Раскрутка конфликта с Перейрой привлечёт к Анкалаеву больше внимания, потому что это очень хорошо разлетается в социальных сетях. Более того, ESPN тоже активно включается в раскрутку, выкладывая видео, на которых идёт разговор между бойцами. Магомеду нужно укреплять свой статус, а в случае победы в поединке с Перейрой UFC придётся вкладываться в раскрутку россиянина. Такие эпизоды только помогут и сделают Анкалаева чуть более узнаваемым лицом для публики в США.

Магомед Анкалаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь крайне любопытно, как бойцы будут вести себя уже на официальных мероприятиях в неделю боя. Там будут и стердауны, и пресс-конференция — очевидно, что конфликт получит развитие. И есть все шансы, что из «никому не нужного» этот реванш превратится в один из самых ожидаемых поединков.