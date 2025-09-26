Легенда или везунчик? Тотальный разбор карьеры Илии Топурии

Илия Топурия – одна из главных суперзвёзд нынешнего ростера UFC. Достаточно просто напомнить, что именно он является первым номером рейтинга P4P. Да, скорее всего, пока следующий поединок не проведёт Ислам Махачев. Но факт остаётся фактом. А ведь меньше пяти лет назад на счету грузино-испанского чемпиона не было ни одного боя в лучшей лиге на планете . Но всё изменилось, теперь за Илией «гоняются», поединки с ним становятся заветной целью. Вот только далеко не все согласны с таким серьёзным статусом Топурии. Многие утверждают, что все самые главные испытания лишь ждут бойца впереди.

Первые шесть поединков в карьере Топурии можно убрать за скобки. Да, он выдавал мощнейшие перформансы и был очень неплох. А главное, все шесть боёв завершились досрочно. Но есть и моменты, которые вызывают большие вопросы. Во-первых, уровень оппозиции, а его можно назвать откровенно низким. Там ни о каком достойном сопротивлении речи и не шло. А во-вторых, Илия метался между весовыми категориями, причём не всегда успешно. В Cage Warriors грузино-испанский боец получил титульный шанс. Но провалился на весах, поэтому даже после победы остался без пояса.

После этого Топурия окончательно принял решение перебраться в полулёгкий вес. И выступил в промоушене Brave CF дважды. Что важно, получилось подкрепить статус топового нокаутёра. Эль Матадор не просто победил, он каждый раз финишировал оппонентов в первом раунде. И, естественно, заинтересовал промоутеров UFC. В лучшей лиге на планете приняли решение подписать талантливого финишёра. Успел ли боец с рекордом 8-0 показать свою надёжность? Да. Но ему лишь предстояло доказать свой высочайший статус на уровне топовой оппозиции. Представить себе лёгкий путь к титулу лучшей лиги на планете практически невозможно.

Илия Топурия Фото: Chris Unger/Getty Images

Топурия вряд ли зашёл в промоушен именно так, как этого хотел. Юссеф Залал стал жёсткой проверкой на прочность. Да, решение судей было единогласным. Но Илия впервые был вынужден пройти всю дистанцию. Конечно, для бойца это было непривычное ощущение. Однако парень доказал, что готов и к долгим рубкам. Правда, Топурия прилично обозлился. Пожалуй, такой исход не входил в планы бойца. И дальше вновь посыпались досрочные победы. Илия нокаутировал Дэймона Джексона, Райана Холла и Джея Херберта. А Брайса Митчелла получилось поймать на «ручной треугольник».

Проверкой на прочность стал американец Джош Эмметт. С ним Топурия зарубился в поединке, который стал претендентским. Парни закатили «Бой вечера», в котором Илия оказался сильнее. Однако забрал победу лишь единогласным решением. И интересно проанализировать дальнейшую карьеру Илии, поскольку начался резкий взлёт бойца. Вот только Арман Царукян считает, что всё это было лишь дорогой по «сбитым лётчикам»: «Да, я считаю, что он не дрался ни с кем, кто на ходу сейчас. Ему нужно подраться именно со мной, с Исламом, кто умеет бороться, кто на ходу, на своём пике. Он подрался с Волкановски, который уже был в нокаутах, нокдаунах, столько всего пережил. Холлоуэй тоже просто дерётся ради денег. И я думаю, что если он пройдёт меня и Ислама, то он будет реально одним из лучших бойцов в истории».

Сначала в карьере Топурии был заветный чемпионский поединок с Александром Волкановски. Но уже после вояжа Великого в дивизион Махачева. И после двух поражений, одно из которых – брутальный нокаут. Илия повесил на плечи чемпионский пояс, однако вряд ли снял абсолютно все вопросы, которые были у фанатов и экспертов. Нужно было продолжать путь. Самому Топурии совершенно точно было обидно, что такую грандиозную победу не оценили по достоинству. Но нужно было продолжать колотить всех подряд.

Следом был Макс Холлоуэй. Да, парень с историей за спиной. Однако семь поражений в его пассиве накопилось. А главное, его уже били другие топы – Дастин Порье, всё тот же Волкановски. И вряд ли можно говорить, что к противостоянию с Топурией он подходил на пике. С топовым ударником Илия справился шикарно. По сути, разобрал оппонента на его территории – в стойке. В своём дивизионе грузино-испанский чемпион закончил зачистку. И отправился в новый – за поясом Махачева. Вот только и Ислам прыгнул повыше. Поэтому Топурии дали бразильца Чарльза Оливейру. 35-летнего и с рекордом 2-2 за четыре последних боя. И снова вопросы. Победа нокаутом, которая должна была лишний раз подчеркнуть уровень Илии, не убедила многих.

Илия Топурия и Чарльз Оливейра Фото: Ian Maule/Getty Images

Даже после всего этого не перестаёт считать везунчиком Топурию его новый хейтер – Пэдди Пимблетт. Понятно, что его основная цель – титульный шанс. Но в словах британца отзывается то, что говорит не только он: « У Илии был самый лёгкий путь к завоеванию титула . Ему нужно было пройти Джоша Эмметта, чтобы получить поединок за пояс. Кого он победил? Райана Холла, Джоша Эмметта, Брайса Митчелла. Это был один из самых лёгких путей к поясу, которые я когда-либо видел. И он бы не победил Волка, если бы тот не был нокаутирован примерно за 12 недель до этого. Для Топурии всё произошло в нужное время, за исключением предстоящего момента, когда ему придётся драться со мной. Если бы у меня был такой же лёгкий путь к титулу, как у него, я бы уже был чемпионом».

И всё-таки нужно признать, что успехи Илии нельзя обесценивать. Он бил ровно тех оппонентов, которых давала ему организация. А теперь сам гоняется за топами, готов биться с Исламом Махачевым, чтобы в очной битве решить судьбу первого места рейтинга P4P.