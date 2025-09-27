UFC Fight Night 260: Ульберг и Рейес определят нового претендента на пояс Анкалаева. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 28 сентября в Перте, Австралия, состоится турнир UFC Fight Night 260. В рамках ивента пройдут бои многих выпускников Претендентской серии Даны Уайта. А главным событием вечера станет поединок топовых полутяжеловесов Карлоса Ульберга и Доминика Рейеса.

В их бою может определиться новый претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, которым на данный момент владеет Магомед Анкалаев.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.