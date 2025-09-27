Скидки
Главная Бокс/ММА Статьи

Карлос Ульберг — Доминик Рейес, UFC Fight Night 260, 28 сентября 2025, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, live

UFC Fight Night 260: Ульберг и Рейес определят нового претендента на пояс Анкалаева. LIVE
Яхья Гасанов
UFC Перт: Карлос Ульберг — Доминик Рейес
Турнир наполнен талантливыми австралийцами.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 28 сентября в Перте, Австралия, состоится турнир UFC Fight Night 260. В рамках ивента пройдут бои многих выпускников Претендентской серии Даны Уайта. А главным событием вечера станет поединок топовых полутяжеловесов Карлоса Ульберга и Доминика Рейеса.

UFC 2025. UFC Fight Night 260, Перт, Австралия
Карлос Ульберг — Доминик Рейес
28 сентября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Карлос Ульберг
Не началось
Доминик Рейес

В их бою может определиться новый претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, которым на данный момент владеет Магомед Анкалаев.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

В последнем бою Рейес финишировал Крылова:
Косплей на знаменитый нокаут Макгрегора. Крылов провально вернулся в октагон
Где смотреть турнир UFC Fight Night 260 Дата и время турнира UFC Fight Night 260 Полный кард турнира UFC Fight Night 260
Live Яхья Гасанов

😏 Один из боёв перенесли в Перт прямо с Претендентской серии Даны Уайта

Брандо Перичич и Элиша Эллисон должны были сразиться за контракт с UFC на Претендентской серии, но в итоге оба были подписаны и тут же командированы в Перт. Теперь есть шанс показать, что это было сделано не зря.

09:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Fight Night 260

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 260 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:49 Яхья Гасанов

👀 Анкалаев будет следить за главным боем вечера

«Если честно, бой на этой неделе между Рейесом и Ульбергом для меня гораздо интереснее, потому что Прохазка и Раунтри уже бились за титул — мы видели их в чемпионских боях. А предстоящий бой — это новые ребята. Да, Рейес уже дрался за титул, но другой парень, Ульберг — он мне интересен. Я заинтересован в этом поединке больше, чем в любом другом», — цитирует чемпиона MMA Junkie.

09:49 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC Fight Night 260

Турнир UFC Fight Night 260 пройдёт в Перте, Австралия в ночь на 28 сентября. Начало турнира — в 02:00, основной кард стартует в 05:00.

09:49 Яхья Гасанов

❌ Турнир потерял немало боёв

Изначально в карде было 17 поединков, но постепенно бойцы снимались. И даже в последние дни слетели бои Джуниора Тафы с Ибо Асланом, Обана Эллиотта с Джонатаном Микаллефом, а в последний момент отменился поединок Джастина Тафы и Луи Сазерленда.

09:48 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Fight Night 260

Основной кард:

Карлос Ульберг — Доминик Рейес;
Джек Дженкинс — Рамон Таверас;
Джимми Крут — Иван Эрслан;
Джейк Мэттьюс — Нил Магни;
Том Нолан — Чарли Кэмпбелл.

Предварительный кард:

Навахо Стирлинг — Родолфо Беллато;
Кэмерон Роустон — Андре Петроски;
Джейми Малларки — Роландо Бедойя;
Колби Тикнесс — Джозиас Мусаса;
Мишель Монегю — Луана Каролина;
Брандо Перичич — Элиша Эллисон;
Лома Локбунми — Алексия Тайнара.

