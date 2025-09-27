UFC Fight Night 260: Ульберг и Рейес определят нового претендента на пояс Анкалаева. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь на 28 сентября в Перте, Австралия, состоится турнир UFC Fight Night 260. В рамках ивента пройдут бои многих выпускников Претендентской серии Даны Уайта. А главным событием вечера станет поединок топовых полутяжеловесов Карлоса Ульберга и Доминика Рейеса.
В их бою может определиться новый претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, которым на данный момент владеет Магомед Анкалаев.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😏 Один из боёв перенесли в Перт прямо с Претендентской серии Даны Уайта
Брандо Перичич и Элиша Эллисон должны были сразиться за контракт с UFC на Претендентской серии, но в итоге оба были подписаны и тут же командированы в Перт. Теперь есть шанс показать, что это было сделано не зря.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 260
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 260 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
👀 Анкалаев будет следить за главным боем вечера
«Если честно, бой на этой неделе между Рейесом и Ульбергом для меня гораздо интереснее, потому что Прохазка и Раунтри уже бились за титул — мы видели их в чемпионских боях. А предстоящий бой — это новые ребята. Да, Рейес уже дрался за титул, но другой парень, Ульберг — он мне интересен. Я заинтересован в этом поединке больше, чем в любом другом», — цитирует чемпиона MMA Junkie.
Дата и время турнира UFC Fight Night 260
Турнир UFC Fight Night 260 пройдёт в Перте, Австралия в ночь на 28 сентября. Начало турнира — в 02:00, основной кард стартует в 05:00.
❌ Турнир потерял немало боёв
Изначально в карде было 17 поединков, но постепенно бойцы снимались. И даже в последние дни слетели бои Джуниора Тафы с Ибо Асланом, Обана Эллиотта с Джонатаном Микаллефом, а в последний момент отменился поединок Джастина Тафы и Луи Сазерленда.
Полный кард турнира UFC Fight Night 260
Основной кард:
Карлос Ульберг — Доминик Рейес;
Джек Дженкинс — Рамон Таверас;
Джимми Крут — Иван Эрслан;
Джейк Мэттьюс — Нил Магни;
Том Нолан — Чарли Кэмпбелл.
Предварительный кард:
Навахо Стирлинг — Родолфо Беллато;
Кэмерон Роустон — Андре Петроски;
Джейми Малларки — Роландо Бедойя;
Колби Тикнесс — Джозиас Мусаса;
Мишель Монегю — Луана Каролина;
Брандо Перичич — Элиша Эллисон;
Лома Локбунми — Алексия Тайнара.