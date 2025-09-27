Круче Конора и Хабиба. Не смотреть реванш брата Орла с крепким ирландцем — ошибка

Дата и время турнира PFL Champions Series 3

3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае, ОАЭ, пройдёт турнир PFL Champions Series 3. Он стартует в 17:30 мск.

В главном событии вечера состоится реванш между непобеждённым Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Впервые Усман и Пол разделили клетку в январе 2025 года. Нурмагомедов считался фаворитом: до того брат Хабиба переезжал всех своих соперников легко, и поэтому малоизвестный ирландец с одним серьёзным боем в карьере виделся лёгкой прогулкой для россиянина. Однако получилось иначе. Хьюз почти справился с борьбой Усмана, неплохо смотрелся в стойке, сумел замедлить Нурмагомедова ударами по корпусу. В итоге пятираундовый поединок завершился победой Усмана большинством судейских голосов.

Также в рамках этого турнира состоится долгожданный поединок Зубайры Тухугова и Артёма Лобова. История их конфликта тянется с далёкого 2018 года.

Прямая трансляция PFL Champions Series 3

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Полный кард турнира PFL Champions Series 3

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз;

Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов;

Арчи Колган — Джей-Джей Уилсон;

Джек Картрайт — Каолан Логран;

Магомед Магомедов — Серхио Петтис;

Пуя Рахмани — Слим Трабелси;

Зубайра Тухугов — Артём Лобов;

Омар Эль-Дафрави — Флорим Зендели;

Асаэль Аджудж — Мирафзал Ахтамов;

Такэси Идзуми — Винисиус Ченчи;

Маккашарип Зайнуков — Джон Митчелл;

Джарра Аль-Силави — Грегори Бабен.

Прогноз на бои турнира PFL Champions Series 3

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт предстоящего реванша между своим двоюродным братом, а также чемпионом PFL в категории до 70 кг Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

«Мой прогноз. Я действительно хочу, чтобы Усман доминировал и побил его в доминирующей манере. Но если Усман финиширует его, то это будет намного лучше», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе PFL.

Также Хабиб поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между соотечественниками Артёмом Лобовым и Зубайрой Тухуговым.

«Думаю, что стилистически это очень хороший бой, потому что они оба любят драться в стойке, поэтому получится яркий, отличный поединок», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале «Okko MMA».