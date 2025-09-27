«Я мог умереть прямо на массажном столе». Карьера Рейеса достойна кинематографа

В ночь на 28 сентября в австралийском городе Перт пройдёт турнир UFC Fight Night 260. В рамках главного события вечера между собой встретятся полутяжеловесы из топ-10 рейтинга Карлос Ульберг и Доминик Рейес . Бойцы могут определить нового претендента на титул чемпиона UFC, которым сейчас владеет россиянин Магомед Анкалаев.

Ульберг и Рейес уже могли подраться в начале 2024 года, но тогда были совершенно в других позициях — через Доминика, который шёл на серии поражений, хотели запустить в рейтинг новое имя. Не вышло — австралиец снялся с боя из-за травмы. И за следующие полтора года всё сильно поменялось. Это вполне в духе Доминика, потому что его карьера развивается, как в американских горках.

Бывший профессиональный футболист (американский футбол) Рейес решил пойти в ММА, потому что не получил контракт ни от одной команды НФЛ, хотя был на драфте. В смешанных единоборствах Доминику нравилось то, что всё будет зависеть только от него. Он очень быстро набрал обороты, начал выступать в любителях и одержал пять побед за год: «Мои первые бои дались мне легко. Я элитный спортсмен, который получил кучу навыков из разных видов спорта: координацию из бейсбола, жёсткость и баланс – из борьбы. Я по сей день использую это в боях».

Доминик Рейес Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC

В профессионалах Рейес сразу заявил, что его цель — попасть в UFC. Достичь её удалось за шесть поединков, на которые Доминик суммарно потратил чуть больше 20 минут: четыре нокаута, сабмишен, все в первом раунде. И уже в июне 2017 года, спустя три недели после боя на турнире LFA, Рейес дебютировал в UFC и снёс за 29 секунд Йоакима Кристенсена, получив бонус в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. После ещё двух побед над Джереми Кимболлом и Джаредом Каннонье Опустошитель заявил, что идёт семимильными шагами за титулом UFC. Далее были финальные проверки: победы решениями над Овинсом Сен-Прё и Волканом Оздемиром, а также очередной нокаут — с Крисом Уайдманом.

Рейес вызвал на бой доминирующего чемпиона Джона Джонса: «Джонс любит соревноваться и хочет быть лучшим в мире. Пока это ему удаётся. Но это пока. Бросаю ему вызов. Джон, ты не лучший в мире. Я самый лучший, давай устроим это дерьмо. Я устал укладывать эти случайные тела. Хочу заполучить трофей в виде головы чемпиона». Вскоре бой был назначен.

По сей день есть споры — кто победил в том поединке Рейеса и Джонса? Даже у Даны Уайта, известного фаната Джона, менялись «показания». Бо́льшая часть фанатов уверена, что Рейес выиграл тот бой, так как забрал первые три раунда. На портале MMADecisions, где независимые эксперты выставляют свои оценки, тоже преимущество у Доминика — 14 против семи. Рейес на самом деле провёл очень хороший бой, первые два раунда точно были за ним. Точно так же чемпионские раунды ушли Джонсу, так как претендент к тому времени уже подсел физически. Всё упёрлось в близкий третий раунд. Правда, один из судей умудрился отдать четыре раунда Джону.

Поражение сильно ударило по Рейесу, потому что он стал одержимым реваншем и Джонсом, а также сильно зациклился на судейской несправедливости: «Он сказал после боя, что был шокирован моим выступлением. Он действительно не ожидал такого боя от меня. Я знаю, что заслужил реванш. Он знает, что я победил. В глубине души он это знает. Мы должны снова подраться с ним. Я — некоронованный король. Я сказал это сразу после боя, что я — некоронованный король. 98% всего мира с этим согласны. Маленькие дети, старушки, люди, которые не смотрят бои, все согласны с тем, что я выиграл этот бой. Вам не нужны эксперты. Но эксперты пытаются что-то придумать и как-то объяснить, что я не выиграл бой. Это смешно».

Доминик Рейес — Джон Джонс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Кроме того, Доминика «съедали» мысли о том, что он недоработал в поединке, что мог сделать больше. В итоге боец начал менять залы, метался от одного тренера к другому, однако позже признавал, что это была ошибка: «Я сбился с пути и искал то, что у меня уже было. Я думал, что должен был сделать больше после боя с Джонсом. Хотя на самом деле я отдал всё, что у меня было, и даже больше. Это отняло у меня много сил. Раньше я думал, что мне нужно пойти в большой зал и поработать с ребятами получше, но это не всегда так. Нужно целенаправленно трудиться над собой, делать то, что подходит именно тебе, а не идти туда и искать то, что у тебя уже есть».

После поражения от Джонса Опустошитель посыпался. Реванш он не получил, однако уже осенью того же года бился за вакантный пояс с Яном Блаховичем, так как Джон покинул дивизион. К сожалению для Доминика и его болельщиков, это уже был совсем не тот опасный и мощный Рейес, который проложил себе дорогу к первому титульнику. Блахович нокаутировал американца во втором раунде, а затем последовали ещё два досрочных поражения — от Иржи Прохазки и Райана Спенна. После такой серии заговорили о том, что Рейесу пора уходить: поражения от середняков, утрата «держака», потеря мотивации после двух упущенных шансов на пояс.

Так Доминик, называвший себя лучшим полутяжеловесом мира, превратился в человека, чьё присутствие в рейтингах UFC вызывало вопросы. Рейес взял паузу, чтобы перезагрузиться, а когда решил вернуться, то столкнулся с новой проблемой. Сначала с боя с ним снялся Ульберг, а затем выяснилось, что Доминик выбывает на несколько месяцев: «21 января я должен был драться, но соперник выбыл из-за травмы. Через неделю у меня образовались тромбы. Тромбоз глубоких вен, так что я выбыл на некоторое время. Мне повезло остаться в живых, так что всё в порядке. Мы обнаружили проблему на ранней стадии, пока она не перетекла в тромбоэмболию лёгочной артерии. И слава богу, всё случилось так, потому что меня беспокоили боли в ноге, и я пошёл на массаж. Мне казалось, что у меня растяжение икроножной мышцы, поэтому пошёл на процедуру, а это худшее, что можно было сделать при тромбозе. Мне повезло, что я не умер прямо на массажном столе».

Казалось бы, это ещё один сигнал к тому, чтобы просто завершить карьеру и больше не рисковать здоровьем в октагоне. Но Рейес вернулся в июне 2024 года, встретился с Дастином Джейкоби и нокаутировал его в первом раунде — это была первая победа Доминика почти за пять лет . После боя американец заявил, что и не думал об уходе: «Отставка? Нет, ребята. Я не собираюсь останавливаться, пока колёса не отвалятся. У меня полный порядок со здоровьем, всё очень хорошо. У меня даже мысли не было о завершении карьеры. Это ведь мечта, как от неё можно отказаться? Кто-то меня отдалял от неё, а я продолжал бороться. Мне нравится это делать: драться и соревноваться. После победы над Джейкоби я понял, насколько сильно я это люблю. Я лучший в мире. Мне повезло, что у меня есть такая команда. Я тренируюсь каждый день, пашу в темноте. Мне пришлось поработать очень усердно, так что теперь время наслаждаться».

Доминик Рейес после победы над Дастином Джейкоби Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В итоге Рейесу не только удалось вернуться на победную тропу, а ещё и развить успех. Доминик сначала разобрался с Энтони Смитом, а в апреле этого года очень эффектно снёс Никиту Крылова. Это позволило Рейесу снова приблизиться к топ-5 рейтинга и напомнить о своих титульных амбициях: «Мои дальнейшие планы? Он один – стать чемпионом. Я здесь не для того, чтобы просто драться. Нужно продолжать побеждать».

Карьера Рейеса — как сценарий фильма. Американская мечта, любимец фанатов, успешный атлет, мощный подъём и почти реализованная мечта о титуле UFC. Затем драматичное поражение, падение на самое дно, когда казалось, что уже не выбраться. Однако после случается внезапный ренессанс – и вот Рейес снова в шаге от титульного боя. Победа над Ульбергом сделает его претендентом на пояс, и кто знает, вдруг концовка этого фильма всё же окажется счастливой для главного героя.