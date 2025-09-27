Новая команда — новая жизнь. Тим Цзю наконец-то решился на важные изменения

Осенью 2023 года карьера Тимофея Цзю переживала самый большой взлёт. Джермелл Чарло отказался от обязательной защиты, и титул WBO перешёл в руки Тима. Сын Кости Цзю тут же оформил первую защиту и заодно отобрал временный титул WBC у Брайана Мендосы. Дальше открывались возможности биться за новые пояса, получать большие имена. Цзю уже замахивался на Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.

Но дальше было мощнейшее падение с вершины амбиций. Сначала из-за вопиющей халатности катмена Цзю проиграл Себастьяну Фундоре. Заслуг американца никто не отрицает, однако Тим бо́льшую часть боя бился, не видя ничего левым глазом из-за постоянного потока крови из рассечения на голове. Даже так Цзю дошёл до раздельного решения и заслужил похвалу. Затем было абсолютное деклассирование Тимофея от Бахрама Муртазалиева, который просто уничтожил экс-чемпиона. Цзю вернулся разминочной победой над Джозефом Спенсером в Австралии, но чересчур рано отправился в титульную гонку.

Тим получил реванш с Фундорой, обещал, что в этот раз будет драться умнее и покажет совершенно другой бой и результат. Отчасти подтвердил слова, потому что так ужасно в первом поединке Цзю точно не дрался. Фундора очень спокойно разбирал соперника, а всё закончилось тем, что команда Тима просто не выпустила боксёра на восьмой раунд. Сухой остаток последних двух лет: утраченный пояс и позиции в рейтингах, три поражения в четырёх последних боях, два досрочных поражения и, как следствие, полная растерянность и непонимание, что дальше делать.

После небольшой паузы Цзю взялся за перезагрузку карьеры и начал с изменений в команде: «Я хочу сделать официальное заявление до того, как это станет достоянием общественности. После последнего боя у меня было время подумать, и я всё ещё чувствую огонь внутри меня. Я верю, что следующая часть моего путешествия будет лучшей. Это более взрослая, более умная, более терпеливая версия Тима Цзю. Чтобы добраться до следующего уровня, я решил внести изменения в свою команду, добавить несколько новых лиц, которые поддержат меня в следующей главе. Я вскоре раскрою больше деталей. Но мне хотелось бы, чтобы мои поклонники сначала узнали об этом от меня. Лучшее впереди».

Это почти сразу подтвердил уже бывший менеджер боксёра Глен Дженнингс и сообщил, что, помимо него, Цзю отказался от услуг тренеров Игоря Голубева и Дэйва Баркера, катмена Марка Гэмбина и врача Билла Анселина. К слову, интересно, что Никита Цзю остаётся с этой командой, несмотря на уход брата.

Никита и Тим Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

На вопрос о том, сожалеет ли о чём-то менеджер, он ответил, что нет: «Невероятно горжусь тем, чего мы достигли. Из парня, который просто хотел стать чемпионом Австралии, мы сделали того, кто выиграл титул чемпиона мира, он финансово обеспечен, так что я очень горжусь. Да, всегда найдутся критики, но это на нас не влияет. Задача менеджера — вывести бойца на нужный уровень. Да, бои Тима против мировой элиты не принесли результата, однако мы довели его до этих боёв. Я не вмешиваюсь в то, что происходит на ринге, я заключаю сделки. Остальные вопросы — к тренерам, к Игорю. Как он отреагировал на новости? Он, как и все, немного шокирован, но об этом лучше говорить с ним».

Ещё один важный момент — Тим выходит из своего «пузыря» и отправляется в США. Цзю часто критиковали именно за нежелание покидать Австралию и называли «домашним» боксёром. Да и предыдущие визиты в Америку принесли Тимофею мало хорошего — три поражения в четырёх боях, а там, где была единственная победа (над Терреллом Гуше), оказалось ещё и падение в нокдаун. Возможно, теперь ситуацию исправят: «Я хочу переписать свою жизнь, это интересный период. Я смогу понаблюдать за тем, как всё происходит в США. Планирую встретиться с новыми людьми, выслушать их мнения, потренироваться со свежими партнёрами и тренерами. Меня ждут поездки в Майами, Лас-Вегас и Лос-Анджелес. Посмотрим, где мне понравится больше. Что касается выбора нового тренера — тут важно учитывать, с кем смогу найти взаимопонимание лично я. Мне неинтересно следовать за модными трендами, мне нужен подходящий человек».

Уже точно известно, что к команде Цзю присоединится легенда австралийского бокса Джефф Фенек. Он ещё после реванша с Фундорой советовал Тиму сменить команду, а сейчас будет советником боксёра: «Это ключевое решение в карьере Тима. Члены его команды делали всё неправильно. Если бы я находился в углу Тима — он выиграл бы у Себастьяна Фундоры 10 боёв из 10. Тим по-прежнему был бы чемпионом, если бы его поддерживали правильные люди. Для Тима ещё не поздно вернуться на победную стезю. Он настоящий боец и при должном усердии может вернуть себе звание чемпиона через девять месяцев».

Также с Цзю будут работать менеджеры Дарси Эллис и Майк Альтамура. Австралийские болельщики, к слову, не очень довольны сотрудничеством Цзю с Фенеком. При всех заслугах Джеффа они напоминают, что он провально поработал с талантливым Броком Джарвисом, который в итоге превратился в середняка. У фанатов есть опасения, что Цзю нужны были несколько иные изменения в команде, и опасаются за его будущее.

Тим Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Что дальше для Тима? Уже говорилось, что в лучшем случае он вернётся на ринг в конце 2025 года, поэтому заявления Фенека о возвращении титула за девять месяцев выглядят очень смело. Чтобы вернуться в гонку за поясами, придётся одержать как минимум две-три победы, а возможно, и больше. Это долгий путь, здесь важно не торопиться. Способен ли Цзю снова стать чемпионом мира? Всё зависит от того, сможет ли он измениться и уйти от своего прямолинейного стиля. В противном случае Тим снова упрётся в потолок, и смена команды не поможет. Ну и важен матчмейкинг, здесь уже должны поработать менеджеры и промоутеры.

Однако сами по себе шаги правильные — Цзю перестал прогрессировать со старой командой, а нахождение в зоне комфорта только делало хуже. Тим от этого избавляется, поэтому заслуживает похвалы. И теперь интрига — увидим ли мы нового Цзю и окажется ли он снова с поясами?