Карлос Ульберг — Доминик Рейес: обзор боя, кто победил, результат поединка

Ульберг — машина для нокаутов! Финишировал Рейеса двумя ударами
Александр Фролов
Карлос Ульберг — Доминик Рейес
Аудио-версия:
Карлос стал претендентом на титул.

В Австралии завершился очередной турнир UFC Fight Night, в главном бою которого встречались новозеландский боец Карлос Ульберг и американец Доминик Рейес.

UFC 2025. UFC Fight Night 260, Перт, Австралия
Карлос Ульберг — Доминик Рейес
28 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Карлос Ульберг
Идёт
Доминик Рейес

От этого поединка ждали многого, тем более, что в целом австралийский турнир получился достаточно скучноватым. Ульберг и Рейес, оба идущие на эффектных победных сериях, должны были показать что-то действительно яркое. Вдобавок на кону стояло условное звание претендента на титульный бой в полутяжёлом весе. Ульберг — бывший кикбоксёр, который начал в UFC с поражения, но потом разобрал всех оппонентов, которых перед ним ставили. Рейес — опытнейший боец, когда-то давший невероятно конкурентный бой Джону Джонсу и успешно вернувшийся после череды неудач.

На старте схватки оппоненты не торопились. В первые две минуты зрители не увидели никакой активности, кроме редких ударов по воздуху. Постепенно бойцы всё-таки стали периодически попадать — Ульберг выглядел более точным и пару раз неплохо достал Рейеса. А на последней минуте первого раунда внезапно финишировал оппонента: комбинация из левого прямого и правого бокового отправила Доминика в нокаут! Рейес не был полностью выключен, но было ясно, что продолжать бой он не сможет.

Карлос Ульберг — Доминик Рейес

Карлос Ульберг — Доминик Рейес

Фото: Kane/Getty Images

Таким образом, Ульберг становится главным претендентом на титульный бой. Уже через неделю, кстати, станет известен его потенциальный оппонент: Магомед Анкалаев и Алекс Перейра проведут реванш на UFC 320. Одно ясно точно — ни россиянину, ни бразильцу легко с Карлосом не будет. Этот парень очень опасен.

