Фрик-бой года! Вандерлея Силву наглухо вырубили в массовой драке

Если кто-то до сих пор думает, что фрик-бои — сугубо российское изобретение, то он глубоко заблуждается. Подобные развлечения были всегда, а сейчас распространены фактически по всему земному шару. Конечно, в таких боях регулярно принимают участие и спортсмены, которые когда-то были звёздами «нормального» спорта. Былые достижения и немного харизмы — вот и всё, что нужно, чтобы стать звездой фриковых боёв. 49-летний Вандерлей Силва, некогда считавшийся звездой Pride и UFC, отлично пришёлся ко двору в поп-единоборствах. Но то, как Убийца с топором сумел «блеснуть» на этот раз — уникальный случай.

Минувшей ночью Вандерлей проводил показательный бой по боксу в Бразилии. Соперником Силвы изначально должен был стать другой топовый боец ММА из прошлого — Витор Белфорт, однако поединок пришлось отложить. На замену вышел Аселино Фрейтас: 50-летний бывший боксёр не побоялся выйти в ринг, даже несмотря на чудовищную разницу в весе. Силва на взвешивании перед боем превзошёл своего оппонента на целых 20 кг и пообещал, что за сутки, которые остались до поединка, он наберёт ещё 8 кг — больше было попросту нельзя по условиям контракта.

И, несмотря на такую разницу в габаритах, Фрейтас достаточно уверенно вёл поединок с экс-звездой ММА. Аселино работал на опыте: ловил оппонента встречными ударами, резал углы и не стеснялся уходить в глухую защиту при необходимости. У Силвы же мало что получалось, а просто голой силы было недостаточно, чтобы забить оппонента. И тогда Убийца с топором начал фолить, причём максимально грубо. Вандерлей стал бодаться, причём не просто тыкать головой, а бить ей с размаха! Рефери сделал бойцу пару предупреждений, но тот вообще не реагировал и вдобавок начал подключать колено. Бой пришлось остановить — победу отдали Фрейтасу.

Разгорячённый победитель стал насмехаться над оппонентом, что привело к неожиданному результату. Команда Силвы бросилась в ринг, команда Фрейтаса тоже туда рванула — и началась массовая драка. Остановить разгорячённых парней было сложно: потасовка оказалась очень эмоциональной, и даже те, кто вроде бы пытался её остановить, в результате тоже начинали махать кулаками. Вандерлей пытался влезть в конфликт, и тут его внезапно вырубили с одного удара! Кто-то из команды Фрейтаса, вероятно, его сын Игорь, попал Силве точно в челюсть и отключил его на несколько минут.

Скорее всего, по итогам события будут выписаны штрафы и дисквалификации. Хочется надеяться, что со здоровьем Вандерлея всё будет хорошо. Однако нельзя не отметить, что настоящие фрик-бои должны выглядеть именно так.