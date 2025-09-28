Помощь от рефери и читерство со смазкой. Вспоминаем первый бой Перейры и Анкалаева

Уже на следующей неделе, в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе пройдёт титульный реванш между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой за пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Поединок станет главным событием турнира UFC 320.

С момента первого поединка между этими бойцами прошло почти семь месяцев. Анкалаев в последние недели тренируется в Лас-Вегасе, даже закрылся от родных и близких, чтобы не отвлекаться. А Перейра уже заявил, что на этот раз сделал свою подготовку более закрытой: «Я посмотрел первый бой несколько раз. Я смотрел его не так много раз, как остальные бои, но этого было достаточно, чтобы увидеть мои ошибки. Очевидно, что я допустил несколько ошибок. На этот раз я не публикую много видео с тренировок. Иногда люди говорят мне, что я показываю слишком много. На сей раз я показываю только 5%. И если вы впечатлены, значит, это круто. Значит, 5% — достаточно».

Что было в первом поединке? Все помнят, что Анкалаева держали от титульника на расстоянии и дали бой с Перейрой в неудобный момент — во время Рамадана. В самом бою одной из главных интриг стало то, как бразилец справится с борьбой, потому что до этого его вели преимущественно по ударникам и даже они (Иржи Прохазка, например) переводили Алекса. Однако в бою с Анкалаевым Поатан удивил — отразил все 12 попыток тейкдаунов от Магомеда. С другой стороны, Перейра слишком осторожничал, опасался борьбы и позволил себя перебить. Более того, побывал в нокдауне. То есть уступил на «своём поле», хоть и сумел справиться с переводами. Анкалаев превзошёл Перейру по ударам, а ещё очень эффективно применял клинч. Да, было не очень зрелищно, но позволило забрать раунд. С учётом записок судей (48-47, 48-47, 49-46) это стало важнейшим аспектом.

Что работало у бразильского бойца, так это лоу-кики. Они не дали такого эффекта, который от них ждали до боя, но точно добавили проблем Магомеду. При этом Анкалаев нейтрализовал левый хук Перейры, что было первоочередной задачей. Также важно подчеркнуть — сам Анкалаев тоже не доминировал вчистую. Было давление, однако при этом и он опасался пропустить.

После боя Сухраб Магомедов, тренер Анкалаева, заявил, что Алекс слегка читерил: «Мне показалось, когда Магомед его прижал к нашему углу, что Перейра был намазан чем-то. Если мне не изменяет опыт мой, я думаю, так и было. Например, когда вес человек гоняет, он мажется мазью, и как бывает… Капли пота собираются на масле, не стекают, а собираются. И Перейра так же выглядел. И Магомед тоже сказал потом, что он пахнет этой мазью. У него на волосах что-то было, они были липкие».

Сам Анкалаев тоже утверждал, что это помогло Алексу: «Перед первым боем у меня была проблематичная подготовка, мало борьбы. Плюс я говорил своему тренеру, что Перейра был чем-то замазанный. Я проходил, а он был очень скользкий. Именно поэтому я не смог провести тейкдаун до конца».

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Помимо читерства со смазкой, были моменты, когда рефери разрывал клинч и давал шанс Перейре вернуться в поединок. В частности, на это обратил внимание Деметриус Джонсон, разбирая бой: «Алекс хорошо бил по голени — у Анкалаева были синяки на ноге уже в первом раунде. Во втором раунде был момент, когда Перейра засомневался в том, стоит ли атаковать — и пропустил удар, который отправил его в нокдаун. В этом поединке ключевое значение имело то, кто не боялся спустить курок. А Перейра сомневался чаще обычного, поскольку боялся прохода в ноги. Алекс дрался слишком аккуратно, поскольку до первого боя с Анкалаевым он не встречался ни с кем, кто всерьёз угрожал бы ему грэпплингом. Когда Анкалаев прижимал Алекса к сетке, а судья их разнимал — это была ошибка рефери. Перейре требовалось тратить энергию, чтобы сбросить с себя Магомеда. Анкалаев таким образом выматывал Перейру, чтобы потом нанести опасный удар самому. Получается, что судья помогал Перейре».

Неудачные попытки побороться от Анкалаева, провал в стойке от Перейры, обвинения в читерстве и рефери, вмешивавшийся в план Анкалаева — таково краткое резюме первого боя. При этом Анкалаев всё же забрал бой за счёт большего объёма действий. Случались раунды, которые отдали Перейре, но это всё было близко. А вот Магомед свои отрезки забирал поувереннее. Это было видно и по картине поединка.

Сейчас Алекс уверен, что дело в том, что он не был готов к поединку так, как следует: «В первом поединке я доказал, что Анкалаев не так уж хорош. Говорили, что он сможет перевести меня в партер, однако этого не случилось. Если честно, я вообще удивлён, что смог выйти на бой. Я недоволен поражением, но я могу также похвалить себя за стойкость, поскольку перед боем произошло много неприятных вещей. Я знаю свой потенциал. В этот раз я отлично себя чувствую и буду готов на 100%. С момента первого боя я расширил свой арсенал и готов показать в реванше новые умения. В первом поединке, думаю, я был готов примерно на 40%. Скорее всего, я бы победил, даже если бы был готов на 50%. В моем случае эти 10% играют большую роль».

На самом деле, сложно представить, что Перейра может внести такие коррективы, которые позволят ему провести реванш совсем по-другому. Раскрываться будет опасно, потому что, как показывает практика, удар Алекс держит не очень здорово, а Анкалаев точно может наказать. Плюс можно вернуться к вопросу с борьбой. Если Перейра будет раскрываться, то может попасть в партер в центре октагона. А это для него в разы хуже, чем попытки переводов у сетки. На бумаге у Анкалаева больше возможностей одержать уверенную победу в реванше. Вопрос в том, как он ими воспользуется.