Почему Фёдор Емельяненко — «наше всё» для российских ММА

Более 2,5 года назад Фёдор Емельяненко завершил профессиональную карьеру в ММА. Уходить пришлось на минорной ноте — нокаут от Райана Бейдера, да и в целом последние годы выступлений Последнего Императора не впечатляли. Тем не менее это всё ещё самое большое имя для российских смешанных единоборств. Емельяненко сегодня исполнилось 49 лет, и самое время вспомнить, почему имя Фёдора так многое значит для ММА в России.

Феномен Емельяненко в том числе существует из-за того, что он оказался первопроходцем для россиян . Можно, конечно, вспоминать и про Олега Тактарова, который выиграл турнир UFC 6 в 1995 году, однако культовой фигурой он не стал. Емельяненко начал выступать в профессионалах с 2000 года, старт был на арене тульского цирка в рамках турнира японской организации Rings. На старте было сложно представить, что Фёдор потом превратится в легенду спорта и добьётся выдающихся успехов. Случались сложные бои. Например, в четвёртом поединке в карьере с Рикарду Ароной россиянин победил единогласным решением. Но, по словам ветерана Волк Хана (он же — Магомедхан Гамзатханов), именно он уговорил сомневающихся судей отдать победу Фёдору, чтобы не ломать ему карьеру. Затем поражение всё же случилось — из-за рассечения в бою с Цуёси Косакой.

В 2002 году Емельяненко стал чемпионом Rings в абсолютном весе. Тогда он ещё не был популярным в России, зато его отлично знали в Японии и США . И даже после начала золотой эпохи карьеры Фёдора в Pride он оставался неизвестным для родной публики. Тогда в России не транслировали ММА, и победы Последнего Императора над Антониу Ногейрой, Марком Коулманом, Мирко КроКопом застали только отчаянные фанаты ММА. К ним относился и Хабиб Нурмагомедов: «Первый раз я вживую смотрел его бои в 2004 году на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо. Тогда его почти никто не знал. Но я знал и целый день был рядом и смотрел на него. Тогда он стал первым, и после этого для меня он был всегда первым, даже когда проигрывал».

Фёдор Емельяненко Фото: Сергей Фадеичев/ITAR-TASS

Вадим Финкельштейн, менеджер Емельяненко, пытался исправить ситуацию: «Я тогда покупал бои у Pride, переписывал эти кассеты, перекодировал из NTSC в PAL, монтировал и пускал в эфир. В месяц это, наверное, в $ 20 тыс. выходило, но мне хотелось, чтобы Фёдора у нас знали».

В то же время за рубежом Емельяненко восхищались. Ту самую победу над КроКопом признали лучшим боем десятилетия, и потихоньку о Фёдоре начали говорить в России. На тот момент это был лучший тяжеловес планеты, а в России его знали как чемпиона по боям без правил. Однако, как говорится в известной шутке, никто не сделал для популяризации ММА больше, чем человек, который когда-то назвал смешанные единоборства боями без правил. Появление общедоступного интернета и развитие социальных сетей помогло развитию популярности Емельяненко. О нём узнавало всё больше людей, Фёдор был уже более понятной фигурой для широкой публики.

С 2007 года начался полноценный взлёт россиянина: снялся в клипе Иосифа Пригожина, постоянно собирал вокруг толпу фанатов, ему подарили коттедж, вручили медаль. Последним штрихом к портрету стал бой в рамках BodogFIGHT в Санкт-Петербурге. Впервые Емельяненко выступил на глазах у родной публики в статусе суперзвезды. Фёдор победил Мэтта Линдленда и дал толчок популярности ММА в России. На том турнире был Владимир Путин, всюду разлетались фотографии президента с бойцом.

Сам Емельяненко тогда уже видел потенциал для развития смешанных единоборств в России : «У боёв есть будущее в нашей стране. Зрители проявляют большой интерес. А о том, что Pride уже сейчас достаточно популярен, свидетельствует рейтинг передачи: раньше в это время на НТВ показывали сюжеты о боксе, но у зрителей они пользовались гораздо меньшим успехом».

Дальше бои Фёдора уже транслировали и впрямую, и в записи. А его пример вдохновил новое поколение. В том числе и Хабиба, которого по влиянию на российские ММА часто сравнивают с Емельяненко. Однако сам Нурмагомедов всегда отдаёт должное именитому соотечественнику: «У меня на начальном этапе был пример Фёдора, да и до сих пор он остаётся образцом. Ведь он 10 лет был лучшим в нашем виде спорта, это всем миром признано».

Величие Емельяненко сложно переоценить даже с учётом того, что к его карьере есть вопросы. Главный — зачем он возвращался в 2015 году после ухода из ММА. Тогда он уже был примером для многих россиян, не только бойцов, но затем его бои не вносили значимого вклада в его наследие. Однако и при этом всём Фёдор — главное имя в российских ММА и один из самых успешных спортсменов страны в принципе. Это самый известный российский боец даже сейчас, после ухода. И даже в мире по сей день есть споры о том, кто лучший боец ММА в истории — Джон Джонс или Фёдор Емельяненко. Это ещё один индикатор величия Последнего Императора.