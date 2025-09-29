Реванш Анкалаева и Перейры, вторая разборка Нурмагомедова и Хьюза. Главные бои недели

Первая неделя октября будет крайне насыщенной для любителей единоборств. Основное внимание будет приковано к турниру UFC 320 с грандиозным реваншем Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры и с третьей защитой титула Мераба Двалишвили. PFL также проведёт большой турнир, возглавит который реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза. Ну и, конечно, никуда без профессионального бокса.

3 октября. Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз

PFL на этой неделе готовит большой турнир в ОАЭ. В главном событии зрители увидят титульный реванш в лёгком весе между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом. Впервые бойцы встретились в январе 2025 года, Хьюз неожиданно дал небитому россиянину тяжёлый бой, хотя победа всё равно осталась за Нурмагомедовым. Пол успел закрыть поражение ярким нокаутом и снова вышел на бой с братом Хабиба, и предстоящий поединок на бумаге выглядит крайне интригующим.

3 октября. Зубайра Тухугов — Артём Лобов

На турнире PFL в Дубае будет много интересных поединков, в том числе титульный бой в полутяжёлом весе между Кори Андерсоном и Довлетжаном Ягшимурадовым, но российских болельщиков заинтересует противостояние Зубайры Тухугова и Артёма Лобова. Отголоски конфликта Конора и Хабиба донеслись до 2025 года. Тухугов был одним из тех, кто активно выступал на стороне Нурмагомедова во всех стадиях конфликта с Макгрегором, участвовал в «поучении» Лобова в отеле в том числе. Бойцы должны были встретиться в октагоне ещё тогда, в 2018 году, на турнире UFC Fight Night 138, но Зубайру дисквалифицировали за потасовку после боя Хабиба и Конора. Спустя семь лет Тухугов и Лобов всё же выяснят отношения в октагоне.

3 октября. Магомед Магомедов — Серхио Петтис

На турнире PFL выступит ещё один российский боец Магомед Магомедов — тот самый, который давно нанёс Петру Яну первое поражение в карьере. В последние годы Магомедов выступал в Bellator, после чего, как и многие другие бойцы, оказался в PFL. Тигр стартовал в новой лиге с победы, теперь ему предстоит поединок с опытным Серхио Петтисом — экс-чемпионом Bellator, братом бывшего чемпиона UFC Энтони Петтиса.

Магомед Магомедов Фото: Cooper Neill/Getty Images

4 октября. Максим Черничук — Абдалла Тваа

В Екатеринбурге пройдёт турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В главном событии бой проведут два небитых боксёра — Максим Черничук и Абдалла Тваа. Яркий проспект Максим Черничук прокладывает путь в международные рейтинги, недавно он стал чемпионом Европы IBA, разобравшись в реванше с Майклом Кингом. Теперь Максиму предстоит бой с ещё одним африканским боксёром Абдаллой Тваа, на счету которого восемь побед в восьми поединках, шесть из них одержаны нокаутами — легко Черничуку точно не будет.

4 октября. Рустам Керимов – Джамбулат Селимханов

В Грозном пройдёт очередной турнир АСА 193. Возглавят его два топовых полулегковеса лиги — Рустам Керимов и Джамбулат Селимханов. Керимов подходит к бою с солидным рекордом 21-1, в этом году он уже отметился нокаутом в поединке с Луисом Рафаэлем. У Селимханова рекорд в ММА 15-3, но он настроен показать себя в главном бою большого турнира и заявить о претензиях на титул.

В ночь с 4 на 5 октября. Магомед Анкалаев — Алекс Перейра

В главном событии UFC 320 в Лас-Вегасе состоится большой титульный реванш в полутяжёлом весе. Российский чемпион Магомед Анкалаев проведёт первую защиту пояса против бывшего чемпиона Алекса Перейры, у которого, собственно, и забрал титул. Напряжение между бойцами начинает нарастать, оба обещают оформить финиш в предстоящем поединке. Сможет ли Поатан что-то противопоставить Анкалаеву в реванше или же Магомед одержит ещё более убедительную победу и отправит бразильца на пенсию? Ответы на эти вопросы мы узнаем уже в ближайшие выходные. Интересно, что в карде UFC 320 состоится поединок топовых полутяжеловесов Иржи Прохазки и Халила Раунтри, победитель которого вполне может претендовать на пояс, а в минувшие выходные Карлос Ульберг вырубил Доминика Рейеса и заявил о своих претензиях на пояс — в общем, дела у победителя поединка Анкалаев – Перейра точно найдутся.

В ночь с 4 на 5 октября. Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген

В соглавном событии турнира UFC 320 пройдёт не менее ожидаемый титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном. Грузинский чемпион продолжает зачищать дивизион, Мераб отобрал пояс у Шона О’Мэлли, нанёс первое поражение в карьере Умару Нурмагомедову, ещё раз побил О’Мэлли и готов дать реванш Петру Яну. Но россиянина опередил Кори Сэндхаген: американец после победы над Дейвисоном Фигейреду получил титульный шанс. За поединком с интересом будет наблюдать Пётр Ян: при любом раскладе именно он должен стать следующим, кто оспорит чемпионский пояс.

В ночь с 4 на 5 октября. Яна Сантос — Мэйси Чиассон

В ранних прелимах UFC 320 российским фанатам ММА тоже будет за кого поболеть. Свой очередной поединок в лиге проведёт Яна Сантос (Куницкая). Россиянка закрыла серию из трёх поражений победой над Челси Чендлер, а после одолела легендарную бывшую чемпионку Мишу Тейт. Теперь она получила шанс попасть в топ-5: Яна проведёт бой против пятого номера рейтинга легчайшего веса Мэйси Чиассон.