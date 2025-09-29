Скидки
Анкалаев – Перейра, Двалишвили – Сэндхаген, UFC 320, MMA 5 октября 2025, прямая онлайн-трансляция, лайв, где смотреть

UFC 320: последняя надежда Перейры. Справится ли Анкалаев с первой защитой? LIVE
Сергей Сорокин
Анкалаев – Перейра
А ещё в карде титульный поединок Двалишвили и Сэндхагена

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

В рамках соглавного события турнира состоится ещё одно титульное противостояние. Действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выходит на третью защиту пояса за год и будет биться с Кори Сэндхагеном.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

Также на турнире пройдёт бой между двумя бывшими претендентами на пояс в полутяжёлом весе — Иржи Прохазка встретится с Халилом Раунтри, и этот бой обещает быть одним из самых интересных на турнире.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Иржи Прохазка — Халил Раунтри
05 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Халил Раунтри

Уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, недавно входивший в топ-15 среднего веса, будет биться с Джо Пайфером.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер
05 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Абусупьян Магомедов
Не началось
Джо Пайфер

А россиянка Яна Сантос столкнётся с американкой Мэйси Чиассон.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мэйси Чиассон — Яна Сантос
05 октября 2025, воскресенье. 03:50 МСК
Мэйси Чиассон
Не началось
Яна Сантос

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Магомед ломает шаблоны и не перестаёт удивлять:
Дагестанец, не любящий бороться. Анкалаев — самый нестандартный чемпион UFC
Где смотреть турнир UFC 320 Дата и время турнира UFC 320 Полный кард турнира UFC 320
Live Сергей Сорокин

🤔 Прохазка: я готовлюсь и к Раунтри, и к Анкалаеву

Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка сообщил, что будет готов страховать бой между чемпионом UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. Их поединок состоится на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«После более детального обсуждения ситуации с моим менеджером я могу сказать, что мой тренировочный лагерь строился к подготовке к двум бойцам, то есть к Халилу Раунтри-младшему и, вероятно, Магомеду Анкалаеву. Если последний по какой-то причине не примет участия в турнире UFC 320, то я не уверен, что в таком случае наш бой с Алексом Перейрой будет носить титульный статус и будет ли он вообще. Оцениваю такую возможность как маловероятную. Так что моя подготовка идёт и к Раунтри, и, возможно, к Анкалаеву», — приводит слова Прохазки аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

12:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 320

Посмотреть трансляцию турнира UFC 320 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:47 Сергей Сорокин

🚨 «Это шанс для меня прикончить Алекса». Анкалаев — о реванше с Перейрой

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Их реванш состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Этот реванш — это не возможность для Алекса реваншировать поражение, это шанс для меня прикончить его», — приводит слова Анкалаева портал TNT Sports.

12:47 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 320

Турнир UFC 320 состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе, США. Начало турнира — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00.

12:46 Сергей Сорокин

⚡️ «Он старый и выходит драться, чтобы заработать». Анкалаев резко высказался о Перейре

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем сопернике бразильце Алексе Перейре. Их реванш состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, что у него ничего не получится. Он уже старый, на закате. Он выходит заработать деньги. После этого он завершит», — сказал Анкалаев на встрече с журналистами.

12:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 320

Основной кард

  • Магомед Анкалаев — Алекс Перейра;
  • Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген;
  • Иржи Прохазка — Халил Раунтри;
  • Джош Эмметт — Юссеф Залал;
  • Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер.

Предварительный кард

  • Атеба Готье — Осман Диас;
  • Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;
  • Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;
  • Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;
  • Мэйси Чиассон — Яна Сантос;
  • Патрик Микс — Якуб Виклач;
  • Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;
  • Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;
  • Вероника Харди — Броган Уокер.
