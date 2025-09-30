«Я слишком уважал Усмана». Говорим с «новым Конором», который почти победил Нурмагомедова

3 октября в Дубае пройдёт турнир PFL Champions Series 3, который можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре ОKKO. Главным событием вечера станет бой-реванш Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз за титул чемпиона организации в лёгком весе.

В преддверии боя мы поговорили с Хьюзом. Ирландец вспомнил первый бой с Усманом, объяснил, почему не смог включиться в поединок сразу, а также заявил, что считал, что победил россиянина. Кроме того, Хьюз порассуждал на тему возможного боя Илии Топурии и Ислама Махачева, ответил, считает ли себя лучшим легковесом мира, и довольно жёстко высказался о своём звёздном соотечественнике Коноре Макгрегоре.

— Пол, как прошла подготовка к бою?

— О, подготовка прошла очень хорошо. Я в лучшей форме за всю жизнь. После первого боя многому научился и теперь готов продемонстрировать всё, что готовил в лагере, и на этот раз победить.

— Правда, что у тебя когда-то было четыре перелома руки за год и ты мог завершить карьеру? Тебя уже не беспокоят эти травмы?

— Да, правда. К счастью, эти травмы меня больше не беспокоят, я ломал руку четыре раза в течение одного года, это было в самом начале моей карьеры. Врачи говорили мне, что я должен завершить, но я, конечно, их не послушал и нашёл способ добраться туда, где сейчас нахожусь.

Пол Хьюз Фото: PFL

— Были ли обсуждения других боёв или сразу после победы над Мирандой ты знал, что дальше обязательно будет реванш с Усманом?

— Я не обсуждал никаких других боев. Но так как наш реванш был отложен на долгое время, то мне хотели предложить сразиться в Дубае с другими соперниками, потому что изначально Усман отказывался от боя со мной. Однако, как видите, мы всё-таки добрались до реванша.

— Что ты узнал для себя про Усмана после первого боя? Увидел какие-то его слабости?

— Я бы не стал говорить о каких-либо слабостях у Усмана. Скорее сказал бы, что он именно такой, как я ожидал. Это один из лучших бойцов на планете, и мне нужно убедиться, что на этот раз мой план на бой будет лучше и что я полностью его выполню в этот вечер.

— Вторую часть боя с Усманом ты провёл намного лучше, чем первую, с чем это связано? Может, ты лучше сохранил силы или по ходу боя адаптировался к нему?

— Всё потому, что подошёл к этому бою со слишком большим уважением к Усману. Я, безусловно, уважаю его навыки, потому что он хороший ударник, который мог бы отправить меня в нокаут в любой момент, Усман также мог провести тейкдаун, если бы я не бился с умом. Но теперь я провёл с ним пять раундов, кое-чему научился. Теперь знаю, как могу оказать на него ещё большее давление.

— Решение судей в первом бою было справедливым, на твой взгляд? Может, ты ждал, что поднимут твою руку?

— Да, я считаю, что мою руку должны были поднять в тот вечер. Но в конечном счёте это был очень близкий бой. На этот раз мне нужно быть уверенным, что бой не выйдет таким же близким.

— Усман сказал, что «забрал твою душу». Что ты ему ответишь на это?

— Ну, это совсем не так, а скорее даже наоборот. Не думаю, что мы когда-либо видели, чтобы напротив человека в клетке стоял кто-то, у кого забрали душу. Я считаю, что тут ситуация обратная.

Бой Пол Хьюз – Усман Нурмагомедов Фото: PFL

— Сейчас на кону будет пояс. Какова твоя долгосрочная цель — ты хочешь провести как можно больше защит или зайти в сезон Гран-при?

— Нет, я не собираюсь в сезон. Хочу много раз защитить пояс чемпиона и заработать много денег.

— Видишь ли ты для себя действительно большие вызовы за исключением Усмана?

— Да, в лёгком весе много очень хороших бойцов. На мой взгляд, это лучший дивизион в PFL и даже лучший дивизион во всех MMA. У нас тут много действительно хороших бойцов.

— Усман не согласен с тем, что Топурия — лучший легковес мира. Он сказал, что если победит тебя, то назовёт себя лучшим легковесом мира. Если победишь ты, то будет ли это значить, что ты лучше Топурии и остальных легковесов мира?

— Что касается лично меня, то я определённо вхожу в топ-5. Не могу сказать, что номер один в лёгком весе и что выше Топурии прямо сейчас, потому что пока не сталкивался с таким уровнем конкуренции, который был у него. Но верю, что вхожу в топ-5 в мире в лёгком весе.

— Я видел, как тебя сравнивают с Топурией. В чём твой стиль лучше и чем бы закончился ваш поединок?

— Я более совершенный, более разносторонний боец, чем он. Что касается его стиля, то Илия отлично находит возможности для ударов, которые позволяют ему легко нокаутировать человека. Я бы на его месте тоже больше сосредотачивался на боксе. Наш поединок? Я в себя всегда верю, мой набор скиллов более совершенен.

— Как думаешь, ты бьёшь сильнее?

— Да.

— Топурия является большой звездой. Как ты считаешь, кто был бы фаворитом в его бою с Исламом Махачевым?

— Думаю, Топурия выиграл бы такой бой довольно уверенно. На мой взгляд, стили делают бои, и я считаю, что Топурия довольно легко победил бы Ислама.

— После боя с Усманом у тебя вышел небольшой конфликт с Конором. Как ты отнёсся к его высказываниям?

— Его слова были невероятно неуважительными, и мне было очень грустно слышать такое от человека, который называет себя ирландцем. Но на самом деле сейчас это не тот Конор, которого мы когда-то знали, это совсем другой человек. Разочарован ли я в нём? Да.

— Макгрегор по-прежнему говорит о возвращении в бои. Веришь ли ты, что он ещё будет драться?

— К сожалению, я в это не верю.

— Конор также хотел стать президентом Ирландии, но уже снял кандидатуру. Как ты отнёсся к его намерениям?

— У него не было бы ни единого шанса.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

— У тебя была возможность перейти UFC. Ты видишь себя там в будущем?

— На данный момент нет, я нахожусь в PFL не просто так. Я здесь для того, чтобы завоевать пояс чемпиона, и сейчас сосредоточен на этом. Я просто настроен на 3 октября и уверен, что сделаю всё, чтобы выиграть этот бой.

— Вы говорили с Усманом про поездку в Дагестан. Ты всё ещё планируешь приехать в Россию и провести лагерь с командой Хабиба?

— На самом деле, да, я бы с удовольствием когда-нибудь встретился с Хабибом и всей командой у них в лагере. Уверен, мне бы понравился этот опыт.