Нурмагомедов — Хьюз: брат Хабиба против дерзкого ирландца. Реванш года в PFL. LIVE

А ещё на турнире схлестнутся Тухугов и Лобов.

3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае, ОАЭ, пройдёт турнир PFL Champions Series 3. В главном событии вечера состоится реванш между непобеждённым Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Впервые Усман и Пол разделили клетку в январе 2025 года. Нурмагомедов считался фаворитом: до того брат Хабиба просто переезжал всех своих соперников, и потому малоизвестный ирландец с одним серьёзным боем в карьере виделся лёгкой прогулкой для россиянина. Однако получилось иначе. Хьюз почти справился с борьбой Усмана, неплохо смотрелся в стойке, сумел замедлить Нурмагомедова ударами по корпусу. В итоге пятираундовый поединок завершился победой Усмана большинством судейских голосов.

Также в рамках турнира состоится долгожданный поединок между Зубайрой Тухуговым и Артёмом Лобовым. История их конфликта тянется с далёкого 2018 года.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.