Нурмагомедов — Хьюз: брат Хабиба против дерзкого ирландца. Реванш года в PFL. LIVE

3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае, ОАЭ, пройдёт турнир PFL Champions Series 3. В главном событии вечера состоится реванш между непобеждённым Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.
Впервые Усман и Пол разделили клетку в январе 2025 года. Нурмагомедов считался фаворитом: до того брат Хабиба просто переезжал всех своих соперников, и потому малоизвестный ирландец с одним серьёзным боем в карьере виделся лёгкой прогулкой для россиянина. Однако получилось иначе. Хьюз почти справился с борьбой Усмана, неплохо смотрелся в стойке, сумел замедлить Нурмагомедова ударами по корпусу. В итоге пятираундовый поединок завершился победой Усмана большинством судейских голосов.
Также в рамках турнира состоится долгожданный поединок между Зубайрой Тухуговым и Артёмом Лобовым. История их конфликта тянется с далёкого 2018 года.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🏆 Усман Нурмагомедов: я уже добился всего того, чего хочет добиться Пол Хьюз
Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов не сомневается в своей готовности к бою-реваншу с ирландцем Полом Хьюзом, который пройдёт 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.
«Это титульный поединок. И я готов на все пять раундов. Конечно, я хотел бы оформить финиш. Но готов на все пять раундов. Мы знаем, какие ошибки были допущены в первом поединке. Поработали с угловыми и тренерами. Я нашёл много того, что должен изменить. Мы сосредоточены на том, чтобы побить этого парня. Вот и всё.
Я думаю, я уже добился всего того, чего хочет добиться Пол. Я просто хочу выступать и соревноваться. Мы здесь для того, чтобы соревноваться с лучшими в мире», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
😒 «Он как спарринг-партнёр, не больше». Усман Нурмагомедов — о Поле Хьюзе
Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов не видит, в каких аспектах ирландский боец Пол Хьюз может доставить ему проблемы в бою-реванше, который пройдёт 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.
«Простой может стать ошибкой? Не считаю так. Я тренировался всё это время. Я не думаю, что Хьюз мне что-то предложит. Он как спарринг-партнёр, не больше. Он ничего не может мне предложить.
Изменилось ли моё мнение о бое? Да. Я действительно уважаю его. Уважаю его как бойца. Возможно, мне не хватило этого перед первым боем. И это было моей большой ошибкой. Но больше я её не повторю», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
🙅♂️ Усман возразил журналисту, заявившему, что его первый бой с Хьюзом был близким
Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов не согласился с тем, что его первый бой с ирландцем Полом Хьюзом, который прошёл в январе, был близким. Российский боец победил большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.
«Близкий бой? Почему вы называете первый бой близким? Он не был близким. Почему вы не обращаете внимания на судей? Я не проиграл ни одного раунда. Даже те раунды, которые в итоге отдали Хьюзу, были ничейными. Будет здорово побить его снова. Но первый поединок не был близким», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Где смотреть PFL Champions Series 3
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔝 «Это будет намного лучше». Хабиб дал прогноз на реванш
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт предстоящего реванша между своим двоюродным братом, а также чемпионом PFL в категории до 70 кг Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом. Их поединок состоится 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.
«Мой прогноз. Я действительно хочу, чтобы Усман доминировал и побил его в доминирующей манере. Но если Усман финиширует его, то это будет намного лучше», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе PFL.
Дата и время турнира PFL Champions Series 3
Турнир PFL Champions Series 3 состоится 3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае, ОАЭ. Он стартует в 17:30 мск.
3️⃣ «Было бы здорово». Хабиб Нурмагомедов назвал имена следующих соперников Усмана
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем хочет, чтобы его двоюродный брат, а также чемпион PFL в категории до 70 кг Усман Нурмагомедов провёл следующие поединки в организации, если тому удастся победить в реванше ирландца Пола Хьюза. Их бой состоится 3 октября на турнире PFL в Дубае.
«Вижу трёх соперников: сначала Пол Хьюз, потом Альфи Дэвис, а затем Арчи Колган. Думаю, было бы здорово, если бы он побил этих парней за один год, потому что это тройка лучших легковесов в PFL на данный момент. Полагаю, у PFL такой же план», – сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Okko MMA.
Полный кард турнира PFL Champions Series 3
- Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз;
- Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов;
- Арчи Колган — Джей-Джей Уилсон;
- Джек Картрайт — Каолан Логран;
- Магомед Магомедов — Серхио Петтис;
- Пуя Рахмани — Слим Трабелси;
- Зубайра Тухугов — Артём Лобов;
- Омар Эль-Дафрави — Флорим Зендели;
- Асаэль Аджудж — Мирафзал Ахтамов;
- Такэси Идзуми — Винисиус Ченчи;
- Маккашарип Зайнуков — Джон Митчелл;
- Джарра Аль-Силави — Грегори Бабен.