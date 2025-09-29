Легенда российского бокса ушла из жизни. Ирине Синецкой было всего 46 лет

Из мира бокса пришли печальные новости. На 47-м году жизни скоропостижно скончалась Ирина Синецкая – самая титулованная спортсменка в женском боксе: трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России. Факт смерти спортсменки подтвердил её тренер Виктор Веселов. Специалист отметил, что Ирина умерла во сне, причиной стал оторвавшийся тромб.

«Команда её всегда уважала, поддерживала. Такие спортсмены уходят… Её фотографии стоят, смотрю, слёзы наворачиваются. Вчера я чуть переборщил с эмоциями. Да, она не выступила на Олимпиаде, потому что набрала вес. Она была одной из самых талантливых», — приводит слова Веселова ТАСС.

Соболезнования выразили и в Федерации бокса России: «Уход Ирины Синецкой – большая утрата для всей боксёрской семьи. Тяжело и горько осознавать, что её больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами».

Ирина Синецкая родилась и выросла в селе Кочубеевское Ставропольского края. В родном регионе она начинала заниматься боксом в детско-юношеской спортивной школе единоборств под руководством тренера Виктора Веселова. Интересно, что специалист работал не только с боксёршами: среди его подопечных есть неоднократная чемпионка мира, Европы и страны по тхэквондо Наталья Тагиева, обладательница Кубка мира, победительница первенства России по боксу, кикбоксингу и рукопашному бою Алёна Земляная и многие другие. Но, конечно, Синецкая занимала особое место среди его воспитанниц.

В 1999 году в Заволжье состоялся первый женский чемпионат страны, тогда женский бокс начинал набирать популярность не только в России – через два года после этого в Скрантоне (США) пройдёт первый женский чемпионат мира. Туда Ирина отправилась в качестве победительницы национального первенства страны, причём на внутренних соревнованиях Синецкая выступала в категории до 63,5 кг, а на чемпионате мира боксировала в категории до 67 кг.

Это никак не повлияло на её спортивные результаты: Ирина добралась до финала, где одолела Натали Браун из Ямайки и стала победительницей первого в истории чемпионата мира по боксу вместе с Еленой Карпачёвой, Еленой Сабитовой и Ольгой Домуладжановой.

Ирина Синецкая Фото: Федерация бокса России

Через год Синецкая оформила «золотой» дубль, выиграв чемпионат мира в Стамбуле в категории до 67 кг, причём она стала единственной отечественной спортсменкой, кому удалось взять золото того турнира. В финале она встретилась всё с той же Натали Браун, только представляла она уже США. Смена гражданства ей не помогла: Синецкая вновь оказалась сильнее своей соперницы – на первом чемпионате мира Ирина в финале оформила нокаут, на втором одержала уверенную победу по очкам (22:5).

Третий чемпионат мира по боксу среди женщин прошёл в Подольске в 2005 году, и сборная России одержала убедительную победу в общекомандном зачёте, выиграв 12 медалей различного достоинства. Ирина боксировала в категории до 66 кг, дошла до финала, однако уступила Мэри Спенсер из Канады и стала серебряным призёром турнира. Параллельно с этим Синецкая взяла четыре подряд чемпионата Европы.

С того момента Ирина сменила весовую категорию и стала выступать в более тяжёлых дивизионах. На чемпионат мира – 2006 в Нью-Дели она отправилась уже в весовой категории до 80 кг и взяла третье и последнее золото чемпионата мира в карьере. Удивительно, но в 2012 году Синецкая, бо́льшую часть карьеры выступавшая в 66 кг, на чемпионате мира в Китае выиграла бронзу в категории свыше 81 кг, а годом ранее она стала серебряным призёром чемпионата Европы в этом же дивизионе.

Набор веса не позволил Ирине принять участие в первых Олимпийских играх, на которых женский бокс присутствовал в официальной программе. На турнире в Лондоне-2012 было всего три весовых категории (до 51 кг, до 60 кг и до 75 кг), место Синецкой в национальной команде в самом большом дивизионе заняла Надежда Торлопова, которая дошла до финала и уступила именитой Клариссе Шилдс.

В 2014 году Ирина выиграла свой последний чемпионат России. В том же же году она объявила о завершении карьеры и повесила перчатки на гвоздь. Параллельно со спортом Синецкая получила высшее образование в области физической культуры и последние годы жизни помогала тренерам в родном Ставропольском крае. Достижения Ирины и по сей день остаются недосягаемой высотой в женском боксе. Невероятно жаль, что такие люди уходят так рано.