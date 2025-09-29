Нравится вам или нет, но Двалишвили — легенда UFC уже сейчас

Сегодняшний ростер UFC – это целая россыпь звёзд. Но есть и парни, которые мощно выделяются. Одним из главных шоуменов промоушена давно стал Мераб Двалишвили. Да, пару лет назад мало кто котировал грузина настолько высоко. Однако сейчас он – реальная легенда организации. Многие могут пытаться спорить с данным высказыванием. И приводить другие кандидатуры на это звание. Но Мераб продолжает переписывать историю промоушена. Двалишвили доказывает всем, что в дивизионе стал и главной доминирующей силой, и самой яркой суперзвездой. А теперь лишь пожинает плоды своего труда.

Крутизну грузинского бойца подчёркивает и то, как именно он ворвался в UFC. Двалишвили потерпел два (!) поражения подряд . Сначала уступил раздельным решением Фрэнки Саензу, а затем досрочно проиграл Рики Саймону. Естественно, такая ситуация поставила бойца в максимально сложное положение. Однако Мераб проявил характер и начал штамповать победы. Конечно, до противостояния с Жозе Альдо было много единогласных решений, а уровень оппозиции оставлял желать лучшего. Но недооценивать достижения грузина не стоит. Он наколотил семь побед, после чего стал получать исключительно топов.

Именно бои с ведущими парнями дивизиона раскрутили Мераба до нынешнего уровня. Причём он никогда не отказывался от сложных вызовов. И поочерёдно рубил экс-чемпионов. Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо… А затем был тот самый титульный поединок с Шоном О’Мэлли. Двалишвили деклассировал соперника. Он выглядел намного интереснее и убедительнее соперника. И завоевал заветный чемпионский пояс. За шесть лет боец прошёл путь от провального дебюта в лучшей лиге на планете до тотальной доминации в дивизионе. А главное, продемонстрировал готовность работать над ошибками и совершенствоваться.

Мераб Двалишвили Фото: Elsa/Getty Images

Двалишвили не отличался особенной яркостью. Однако исправил это. Причём стал шоуменом и в октагоне, и далеко за его пределами. Во время поединков он позволял себе такие вещи, на которые другие попросту не решились бы. Он таскал соперников на плечах, целовал в спину . Да, были в боях с участием Мераба и такие моменты. А главное, грузинский чемпион стал топово прокачивать свои противостояния. Многие вещи были на грани несусветной глупости. Например, Двалишвили снимал швы садовыми ножницами. Но от этого интерес к его персоне лишь становился выше. А ещё многие помнят ролик, который записал Мераб перед противостоянием с Умаром Нурмагомедов. Пожалуй, это было что-то на шедевральном.

А теперь – к главному. Легендой Мераба можно смело считать потому, что в его копилке огромное количество достижений. Считайте сами. Двалишвили набил рекорд по количеству побед единогласным решением судей в истории легчайшего веса – 10. Он имеет самую длинную удачную серию в дивизионе – 12. Причём и на текущий момент, и за всё время. Грузинский чемпион стал рекордсменом по тейкдаунам сразу в трёх категориях. Он сделал их – больше всех в истории UFC (97), больше всех в легчайшем весе (84) и больше всех в отдельно взятом поединке (49 – с Яном). А ещё Мераб нанёс больше всех ударов за всё существование дивизиона (2173) и оформил рекордное время контроля (1 час 16 минут и 27 секунд).

Двалишвили – крайне неоднозначная личность, с чем легко согласятся все болельщики. Однако он – легенда UFC. И это факт. Свой дивизион грузинский боец покорил. А на UFC 320 у него есть возможность закрепить этот успех, когда подерётся с Кори Сэндхагеном.