Сколько платят во «второй лиге мира»? Изучаем на примере Нурмагомедова и Хьюза

3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае, ОАЭ, пройдёт турнир PFL Champions Series 3. Главным событием вечера станет титульный реванш в лёгком весе между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.

Впервые бойцы разделили клетку в январе этого года. Усман считался тотальным фаворитом, но Хьюз неожиданно для многих дал непобеждённому брату Хабиба тяжёлый конкурентный поединок, в котором Нурмагомедов одержал победу большинством судейских голосов – один судья даже насчитал в том бою ничью. Усман не стал давать ирландцу незамедлительный реванш, Пола это не смутило: в мае он вышел на бой с Бруно Мирандой, оформил нокаут в первом раунде и заслужил право на второй поединок с Усманом.

В начале этого года Усман подписал новый контракт с PFL. После убедительной победы в бою с Александром Шаблием казалось, что Нурмагомедов готов к тому, чтобы отправиться покорять UFC. Тем более что особых вариантов в PFL у Нурмагомедова не было: в Гран-при он не участвует, а с поиском других соперников в лиге, способных на конкурентный бой с братом Хабиба, дела обстоят тяжело. Однако Усман заключил новое соглашение с промоушеном на два года и четыре боя. И второй поединок, как, собственно, и первый, он проведёт против Хьюза.

То, что Усман выбрал новый контракт с PFL вместо попытки штурма UFC, во многом объясняется зоной комфорта. Нурмагомедов долгое время выступал в Bellator, где стал одной из главных звёзд лиги. Теперь он перебрался в PFL, где тоже является знаковой фигурой и возглавляет большие турниры. В UFC же, даже если Нурмагомедов минует Претендентскую серию, а вероятно, благодаря фамилии и успехам в других промоушенах так и будет, Усману всё равно придётся строить путь к величию заново. Помните, когда Хабиб начал говорить, что Ислам Махачев – будущее промоушена? Ещё когда сам выступал, а Махачев был мало кому известен и интересен. Понадобились годы усердной работы, чтобы Ислам наконец-то вышел на чемпионский уровень. Примерно то же самое ждёт и Усмана в UFC. Да, где-то влияние Хабиба позволит брату быстрее продвигаться к вершине, однако боёв с неизвестными, но крепкими соперниками в прелимах Усману не избежать.

Не стоит забывать и про финансовую составляющую, которая тоже является важной частью карьеры бойцов. Сейчас у Усмана в целом всё очень даже хорошо в плане гонораров, возможно, поэтому Нурмагомедов и не особо стремится к переходу в лигу Даны Уайта. Судите сами. По информации портала Sporty Salaries, за победу над Александром Шаблием Нурмагомедов гарантированно получил $ 500 тыс., но и это не окончательная сумма – она могла увеличиться за счёт дополнительных бонусов и отчислений. Шаблий, к слову, тоже получил внушительные для промоушена $ 300 тыс. – всё-таки главный бой турнира, пусть и одного из последних под эгидой Bellator.

Первый полноценный поединок в PFL Нурмагомедов провёл как раз против Пола Хьюза в январе 2025 года. Событие возглавило турнир PFL Champions Series 1, и гонорары были соответствующими. Нурмагомедов вновь заработал гарантированные $ 500 тыс., при этом сумма могла вырасти и до $ 750 тыс. за счёт процента с продаж PPV. Хьюз получил $ 250 тыс., для него и эта сумма является достаточно большим чеком – таких гонораров в его карьере ещё не было. Поэтому смело можно предположить, что Нурмагомедов за реванш с Хьюзом вновь заработает как минимум $ 500 тыс., но есть ощущение, что сумма, учитывая повышенный интерес ко второму бою с ирландцем, будет больше, как, собственно, и гонорар Хьюза.

Усман зарабатывает в PFL вполне приличные суммы. Он точно не получал бы столько за первые поединки в UFC – контракты новичков, пусть и со звёздными фамилиями, далеки от таких цифр. Для примера возьмём один из последних номерных турниров UFC – UFC 319. Полулегковес Лерон Мёрфи, идущий на серии из девяти побед в лиге и являющийся главным претендентом на титул, получил $ 571 тыс., и это за бой в соглавном событии номерного турнира. Его соперник Аарон Пико, который как раз дебютировал в лиге Даны Уайта с большим бэкграундом в Bellator и PFL, получил $ 315 тыс. Даже звёздный Майкл Пэйдж за победу над Джаредом Каннонье заработал $ 410 тыс. – меньше, чем Усман получает в PFL. При этом у Нурмагомедова нет пока того уровня сопротивления, который есть в UFC, а солидные гонорары – есть.

Поэтому вполне объяснимо, почему Усман пока дерётся в PFL. Ему 27 лет, он одна из крупнейших звёзд промоушена с хорошими заработками без особого риска – звучит идеально.