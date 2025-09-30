Все критикуют избиение трёх карликов в поп-ММА. А зачем вы это смотрите?

На прошедшей неделе с профессиональными единоборствами всё было не очень бодро, поэтому многие обратили внимание на поп-ММА. Где нашлось на что посмотреть: в Чехии состоялся турнир Clash of the Stars 13, который изначально пиарили как грандиозное фрик-событие. Там оказалось много максимально необычных участников: уголовников, косплееров и музыкантов, но поединок трёх карликов против чешского актёра Юлиуса Орачко стал настоящей медийной бомбой. Актёр до поединка не был особо известен даже на родине, зато теперь его запомнят надолго.

Рассказывать про бой, в общем-то, особо нечего. Всё прошло в лучших традициях фрик-ММА: три карлика, один из которых был к тому же и без руки, оказались быстро и жёстко избиты Юлиусом . Особенно досталось однорукому, который эффектно улетел в нокаут после первого же удара. Потом Орачко легко забил остальных соперников, и всё закончилось. Кстати, этот «поединок» ещё и пытались раскручивать до его начала: организовали даже что-то наподобие пресс-конференции, где все четыре участника вяло пытались играть в трэш-ток, чувствуя себя некомфортно.

Казалось бы, фактически стандартный фрик-бой. Карликов мы в октагоне уже видели, инвалидов — тоже, в том числе и в России. Ну, разве что градус безумия тут немного подняли по сравнению с привычным. Однако почему-то именно этот поединок вызвал шумиху в СМИ и социальных сетях. Критики наперебой называют бой «безумием», «мерзостью» и «позором», требуют запретить индустрию поп-единоборств – и всё в этом духе. Вот только непонятно, что именно не нравится людям. Такие бои существовали всегда — и у них всегда была своя аудитория.

Драки людей с физическими ограничениями, поединки против животных или условные форматы «пять против одного» пользуются популярностью с древнейших времён. Чем больше абсурда — тем лучше! Быстрый дофамин, быстрые эмоции. Удивились, поцокали языком, в красках рассказали тому, кто не видел — и пошли дальше. Кому не нравится – проходят мимо. Век социальных сетей просто дал возможность растиражировать подобные поединки, собирая миллионы просмотров. Всем, кто любит подобное зрелище, хорошо, разве нет?