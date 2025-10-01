Усик тормозит тяжёлый дивизион. Вместо боёв — танцы и футбол

В июле 2025 года Александр Усик вернул себе титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. В реванше он снова нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и забрал недостающий пояс IBF, который ранее сам же и оставил вакантным ради реванша с Тайсоном Фьюри.

Сразу после второго боя с Дюбуа Александр в ринге заявил, что ещё достаточно молод.

«38 – это молодой парень, запомните! 38 — это только начало. Может, Тайсон Фьюри? Может, у нас есть три варианта: Дерек Чисора, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа? А может, Джозеф Паркер? Слушайте, сейчас я не могу сказать. Потому что хочу вернуться домой», — сказал Усик после боя.

Александр намекнул, что не собирается на пенсию, и даже обозначил круг претендентов. Правда, стердаун провёл… с Джейком Полом. Но в любом случае Усик сказал, что ему необходима пауза.

Правда, паузы в профессиональном спорте – большая роскошь. Карьеры боксёров скоротечны, каждый хочет получить свой шанс подраться за титул чемпиона мира, заработать хорошие гонорары. Для этого необходимо, чтобы чемпион был активен. Но за последние два года Александр провёл четыре поединка – по два раза с Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа.

По большому счёту весь остальной «королевский» дивизион находится в ожидании. Ведь появились не только новые претенденты, но и временные чемпионы мира. Представитель Германии Агит Кабайел в феврале нокаутировал Чжан Чжилэя и завоевал временный пояс WBC. Сам Чжилэй, кстати, ранее был временным чемпионом мира WBO, пока не проиграл Джозефу Паркеру. Новозеландец является обладателем временного пояса WBO и даже провёл его успешную защиту, нокаутировав в феврале Мартина Баколе, а в октябре ему предстоит ещё одна защита против Фабио Уордли, который, кстати, временный чемпион WBA.

Есть Дерек Чисора, с которым у Усика своя история взаимоотношений, есть Кубрат Пулев, ставший регулярным чемпионом WBA после победы над Мануэлем Чарром, есть британский вундеркинд Мозес Итаума, которого хочет видеть в бою против Усика сам Турки Аль аш-Шейх. Претендентов на поединок с Александром много, и каждый из них хочет заполучить заветный полноценный пояс чемпиона мира.

Однако Усик никуда не торопится. Несмотря на то что Александр заявил о готовности продолжать карьеру, пока никаких переговоров по поводу его следующего поединка нет. Сам же украинец только говорит о потенциальном бое с Джейком Полом, но по правилам ММА. При этом чемпионские пояса Усик не освобождает .

Интересно, что переговоры по поводу поединка с Джозефом Паркером Усик попросил отложить, сославшись на травму спины. И позже попал из-за этого в неприятную ситуацию: Александр выложил в социальные сети видео, на котором он активно танцует. Это видео стало поводом для проверки WBO: в организации засомневались в наличии травмы у чемпиона и запросили у него медицинские документы, позволяющие получать отсрочку.

Позже Усик был замечен на футбольном матче. И не в качестве зрителя, а в качестве игрока. В середине сентября Александр принял участие в благотворительной встрече команд легенд Португалии и сборной мира, за которую, собственно, и сыграл абсолютный чемпион мира. Голевыми действиями он не отметился, но в очередной раз позволил усомниться в наличии у него травмы спины.

Александр Усик Фото: Legends Charity Game

Складывается ощущение, что Усику не нужны бои ни с Паркером, ни с Кабайелом, ни с другими претендентами. Он находится в ожидании большого боя, например, с Тайсоном Фьюри, который даже анонсировал их третий поединок на весну 2026 года, или же с Джейком Полом. Александру больше ни к чему рисковать в боях с молодыми и голодными претендентами. Но проблема в том, что пояса пока продолжают находиться у Усика, и весь дивизион вынужден простаивать в ожидании. Паркер уже вторую защиту временного пояса проведёт – согласитесь, что такого быть не должно? В любом случае терпение у ведущих мировых организаций не вечное, и в ближайшем будущем перед чемпионом встанет выбор – освобождать пояса или соглашаться на защиту. А пока ведущим боксёрам в тяжёлом весе придётся ещё подождать, пока Усик закончит с танцами и футболом. То есть с залечиванием травмы, конечно.