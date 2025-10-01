Не всё прекрасно в доме арабском. Как Турки одной рукой спасает бокс, а другой — убивает

В последние годы профессиональный бокс переживает большие изменения. Прежде всего это связано, конечно, с переходом влияния в этом виде спорта на Ближний Восток, а если быть точнее – в Саудовскую Аравию и в руки Турки Аль аш-Шейха как её представителя.

Сегодня практически невозможно представить проведение какого-либо крупного боксёрского турнира, к которому не приложили руку саудовские шейхи. За два года Турки удалось дважды свести в ринге Александра Усика и Тайсона Фьюри и устроить первый в эру четырёх поясов поединок за титул абсолютного чемпиона мира в «королевском» дивизионе. Саудовские шейхи провели два боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, долгие годы не находившими точек соприкосновения. Совсем недавно отгремел исторический поединок Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд, о котором и вовсе нельзя было подумать буквально пару лет назад. Турки Аль аш-Шейх стал ключевой фигурой в профессиональном боксе, и именно он сегодня диктует и условия, и тренды в этом виде спорта.

На первый взгляд, всё более чем замечательно. Болельщики долго критиковали бокс за отсутствие по-настоящему больших поединков, за то, что чемпионы в разных организациях живут в своих мирах и избегают встречи друг с другом. Турки с самого первого своего появления на мировой арене заявил, что намерен исправить эту ситуацию. И, как мы видим, он держит слово.

Довольны должны быть и боксёры. Да, теперь у больших чемпионов нет «мешковой диеты», тот же Канело уже во втором бою по контракту с саудовскими шейхами нарвался на Кроуфорда и потерял свои пояса, которыми владел годами, самостоятельно отбирая себе претендентов. Но у всего есть своя цена: за большие бои – большие гонорары. Звёзды мирового бокса стали зарабатывать баснословные суммы, которые им даже не снились. Тот же Канело, проиграв Кроуфорду, всё равно заработал баснословную сумму — $ 150 млн. То же самое происходит и с другими – своих любимчиков и тех, кто играет по его правилам, Турки не обделяет.

Теренс Кроуфорд, Турки Аль аш-Шейх и Канело Альварес Фото: Richard Pelham/Getty Images

Большие бои, чемпионы дерутся с чемпионами, к боксу снова приковано колоссальное внимание, а спортсмены купаются в золоте – согласитесь, звучит идеально? Но у всего есть и другая сторона. Монополия саудовских шейхов, а по большому счёту профессиональный бокс постепенно под неё подпадает, приводит к тому, что организаторы начинают делить боксёров на любимчиков и непригодных. И практически сразу же Турки столкнулся с критикой в свой адрес от тех боксёров, которые не нашли с ним контакт.

Одним из таких боксёров стал Тим Цзю. Его команда никак не могла найти общий язык с новыми законодателями мод в боксе, Тим стал публично нелестно высказываться в адрес Турки, получал «комплименты» в ответ, что в итоге привело к полному непониманию с обеих сторон.

«Я просто посмеялся над Турки. Он был похож на маленького ребёнка, которому не дали леденца. Я подумал тогда: «Ну ладно». И просто стал игнорировать его. У меня хорошая команда, и я всем доволен. Мне не нужно зависеть ни от кого другого и надеяться, что появится какой-то бог и спаситель бокса, который всё исправит, понимаете? Не надо продавать душу, как говорится, за деньги. Я бы хотел драться в Саудовской Аравии. Думаю, что это прежде всего развивающаяся страна. Но для меня, молодого парня и любителя бокса, Америка находится там, где она есть», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.

К чему всё это привело, мы знаем: Тим так и не стал частью команды Турки Аль аш-Шейха, потерпел три поражения в четырёх последних боях и находится в глубоком кризисе.

Ещё одним боксёром, который не смог найти общий язык с Турки, стал Теофимо Лопес – бывший чемпион мира в лёгком весе, побеждавший Василия Ломаченко, и действующий чемпион мира в первом полусреднем дивизионе. Лопес, казалось, нашёл точки соприкосновения с саудовскими шейхами, заявлял, что вскоре проведёт бой с Джароном Эннисом, но до дела так и не дошло. Теофимо назвал Турки Аль аш-Шейха диктатором, после чего заявил, что его уволили.

И таких примеров много. Тот же Канело долгое время сопротивлялся арабскому влиянию и не хотел подписывать контракт с Турки, но в итоге сдался. Монополия саудовских шейхов идёт на пользу далеко не всем большим боксёрам: те, кто так или иначе попал в немилость к Турки, а причин может быть много, в том числе и субъективных, остаются за пределами громких боёв и турниров, несмотря на свой статус. Плюс, конечно, финансовое влияние: есть мнение, что за счёт больших контрактов Турки держит звёзд мирового бокса на коротком поводке, а те, в свою очередь, вынуждены соглашаться со всем, что им предлагают.

Упрекают Турки Аль аш-Шейха и в том, что в погоне за большими боями сократилось количество менее масштабных турниров, в которых могли себя проявлять молодые проспекты и те, кто только прокладывает свой путь на вершину. Действительно, попасть в кард саудовских турниров невероятно сложно: мест совсем не так много, а перспективные боксёры есть во всех весовых категориях. За пределами Саудовской Аравии Турки бокс не сильно развивает: да, есть ивенты и в США, и в Великобритании, но их крайне мало.

«С шоу в Саудовской Аравии вы видите пять отличных боёв, но на самом деле это пять боёв, каждый из которых мог бы стать главным событием отдельного вечера. Сейчас мы видим, что бойцы, работающие с так называемой «большой четвёркой» промоутеров, получают меньше дат, и их не успевают выводить в ринг. Поэтому сейчас вы видите, как проспекты выступают на маленьких аренах — для них это даже хорошо, им нужно быть активными, но раньше такого не было, потому что у всех были расписанные даты боёв», — сказал экс-чемпион мира в лёгком весе Энтони Кролла.

При всех преимуществах, которые Турки дал профессиональному боксу, безусловно, есть и недостатки. Саудовские шейхи сумели вернуть к спорту интерес, который потерялся на фоне развития смешанных единоборств, но у монополистической модели Турки Аль аш-Шейха есть и очевидные минусы, которые тащат организаторов в пучину конфликтов и кризисов с самыми серьёзными последствиями для индустрии уже в обозримом будущем.