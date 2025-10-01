Бивол заговорил о крузервейте. Разве у него есть шансы против крупных ребят?

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прервал долгое молчание и дал интервью в подкасте футбольного клуба «Зенит». В ходе беседы российский боксёр рассказал о восстановлении после операции, а также поделился планами на ближайшее спортивное будущее. Спойлер: третьего поединка с Артуром Бетербиевым в этих планах нет.

«В своей весовой категории достиг вершины в профессиональном боксе, все четыре титула собрал. Но можно побоксировать ещё, сделать громкие бои. Во-первых, чтобы твоё имя больше осталось в сознании людей. Во-вторых, чтобы заработать. В-третьих, можно подняться в другую весовую категорию и тоже попробовать завоевать какие-то титулы. Например, в России нет боксёров, которые были бы чемпионами мира в нескольких весовых категориях. Поэтому почему бы не попробовать эту историю тоже?» — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».

Про Бетербиева Дмитрий действительно ничего не сказал, и, по всей видимости, Бивола трилогия не особо интересует и мотивирует. Тут можно много спорить и говорить о нравственном аспекте, о том, что Дмитрий обязан дать Артуру реванш, ведь Бетербиев дал ему шанс в аналогичной ситуации. Вся эта критика, безусловно, имеет место быть, но сейчас пути Артура и Дмитрия, очевидно, разошлись. Бетербиев в ноябре проведёт поединок против американца Деона Николсона в Саудовской Аравии, ну а Дмитрий, по всей видимости, рассматривает вариант с переходом в крузервейт.

Конечно, этот вариант для Бивола является более интересным, чем ещё один бой с Бетербиевым. Новые высоты, новые титулы, новые (хотя и не все) соперники – в крузервейте Дмитрию есть где размахнуться и разбежаться. Ну и есть возможность вписать своё имя в историю ещё раз, став чемпионом мира в другой категории.

Вопрос лишь в том, сможет ли Бивол покорить дивизион больших парней. Да, это не супертяжёлый вес, однако при этом разница между полутяжёлым дивизионом и крузервейтом большая – почти 11,5 кг. Когда боксёры переходят из одной весовой категории в другую, то обычно «разбег» не сильно заметный. Наоя Иноуэ, например, является чемпионом мира в четырёх весовых категориях, разница между первой и последней всего 6+ кг – почти вдвое меньше, чем предстоит набрать Биволу всего лишь для одного перехода.

Поэтому Дмитрию точно понадобится время, чтобы набрать вес, хотя в межсезонье Бивол явно показывает на весах больше, чем лимит полутяжёлого веса. Рост Дмитрия – 183 см, не самый внушительный для крузервейта. Можно, конечно, вспомнить Майка Тайсона, который сносил соперников в тяжах при росте 178 см, но это исключение из правил. С ростом и габаритами Дмитрий ничего сделать не сможет и явно будет уступать соперникам, однако Биволу к таким обстоятельствам не привыкать: он и в полутяжёлом весе был ниже многих своих оппонентов.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

В крузервейте сейчас троевластие: небитый австралиец Джей Опетайя уверенно владеет поясом IBF, Баду Джек недавно защитил титул WBC, а пояса WBO и WBA находятся в руках Хильберто Рамиреса. Вероятно, именно на поединки с ними будет рассчитывать Бивол, и есть ощущение, что сейчас для Дмитрия идеальный момент для перехода в крузервейт.

В дивизионе нет такого боксёра, который был бы Биволу не по зубам. Двойного чемпиона Хильберто Рамиреса Дмитрий и вовсе уже побеждал три года назад, когда мексиканец претендовал на пояс WBA в полутяжёлом весе: тогда Бивол легко и непринуждённо забрал победу решением судей (118-110, 117-111, 117-111) . Да, Рамирес в крузервейте с тех пор провёл четыре боя, во всех победил и владеет двумя титулами. Но вряд ли он стал боксировать лучше и сумеет придумать что-то новое, чтобы противостоять Биволу.

Хильберто Рамирес Фото: Richard Pelham/Getty Images

Баду Джек видится ещё более простым вариантом для Дмитрия. Шведскому боксёру гамбийского происхождения уже 41 год, он не выступал два года, вернулся в статусе чемпиона мира WBC и в крайне тяжёлом и спорном поединке одолел Ноэля Микаэляна. Джек долго выступал в полутяжёлом весе, проигрывал там и Жану Паскалю, которого легко разбирал Бивол, и Маркусу Брауну, которого нокаутировал Бетербиев – в общем, не блистал. Ну и слабо верится, что Джек на пятом десятке сможет навязать конкурентный бой Дмитрию, даже с учётом того, что поединок состоится в крузервейте.

Пожалуй, самым опасным потенциальным соперником Бивола в крузервейте видится Джей Опетайя. Австралиец от природы достаточно крупный боксёр, у него большой любительский бэкграунд, а в профессионалах Джей и вовсе начинал с «королевского» дивизиона. Джей был спарринг-партнёром Тайсона Фьюри перед его поединком с Александром Усиком, да и в целом часто тренируется с большими парнями. Австралиец любит хвастаться своей нокаутирующей силой, мол, на тренировках он вырубает и элитных супертяжей. В официальных боях у него 28 побед в 28 поединках, 22 нокаута – солидная статистика. Однако нужно отметить, что оппозиция у Опетайи откровенно слабая. Большинство боёв он провёл на родине, а бил тех, про кого вы точно не слышали. Да и защиты пояса IBF он проводит с весьма сомнительными соперниками. Безусловно, Опетайя опасен, в потенциальном поединке с Биволом у него будет превосходство в мощи и габаритах. Но сможет ли он одной физической силой удивить Дмитрия, который недавно прошёл два полноценных боя с Артуром Бетербиевым?

На бумаге переход в крузервейт видится для российского чемпиона вполне логичным и выгодным. В дивизионе нет боксёра, в потенциальном поединке с которым Дмитрий смотрелся бы заметным аутсайдером. Однако на деле всё может сложиться совсем по-другому: переход в новый вес – это в любом случае большой риск. Но при этом и большие возможности.