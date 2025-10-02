Царукяна перестали «мариновать» в UFC. Арман возглавит исторический турнир

Второй номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян наконец-то получил нового соперника. Президент лиги Дана Уайт официально объявил о том, что Царукян разделит октагон с шестым номером дивизиона Дэном Хукером, бой станет главным событием первого в истории промоушена турнира в Катаре 22 ноября.

В последний раз Царукян дрался в UFC весной 2024 года. В январе Арман должен был провести главный бой в карьере против Ислама Махачева, но слетел с поединка за несколько дней до события, сославшись на травму спины, после чего впал в немилость у руководства лиги. Царукяну приходилось выступать по правилам грэпплинга, чтобы как-то поддерживать себя в форме и быть в соревновательном режиме, параллельно с этим Арман вызывал на бой многих соперников. Конечно, основной целью был чемпион Илия Топурия, которого как только Царукян не задевал в социальных сетях, но испанец принципиально игнорировал армянско-российского бойца.

Было понятно, что Дана Уайт не даст Арману титульный шанс после того, как тот подвёл организацию: Царукяну нужно было реабилитироваться и как минимум одержать ещё одну победу. В целом, в топ-10 дивизиона полно свободных бойцов – и Джастин Гэджи, и Макс Холлоуэй, и Пэдди Пимблетт, да и у Чарльза Оливейры на прошлой неделе слетел соперник. Но никто из них не горел желанием встречаться с Арманом, рассчитывая в обход него получить шанс подраться за пояс. Единственный, кто открыто вызывал Царукяна на бой, был шестой номер рейтинга Дэн Хукер.

«Я действительно вызываю самого сложного оппонента в дивизионе. Мог бы, конечно, выбрать кого-то попроще. Назовите хотя бы одного парня, который бросал Арману вызов. Гамрот? Понимаю, почему он не принял реванш с ним. Вот победит Царукян его, и что дальше? Но если Арман побьёт меня, то он вновь войдёт в титульную гонку. Чемпион прямо сказал, что не собирается давать ему шанс. А остальные в принципе не упоминают его имя. Царукян — это Волан-де-Морт в лёгком весе. Никто не хочет называть его имя. Кроме того, Арман ещё и дебил. Ты с ним будешь спорить, а он ничего умного в ответ не скажет. Царукян меня ни разу не зацепил своими репликами, даже не приблизился», — сказал Хукер в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Хукер славится своим трэш-током, и за словом в карман не лезет, поэтому Царукяну часто прилетало от Дэна в социальных сетях. Арман, к слову, тоже отвечал любезностями, поэтому не удивительно, что бойцы разделят октагон: очный бой они прогревают уже давно.

Но Дэн, конечно, преувеличивает свои статус и значимость. Вряд ли победа над ним даст Арману приоритетный шанс в титульной гонке. Да, у Дэна сейчас серия из трёх побед, но о Клаудио Пуэльесе и Джэлин Тёрнере вы вряд ли слышали, а Матеуша Гамрота Хукер победил раздельным решением судей в тяжёлом и близком бою. А до этого Дэн проиграл четыре поединка из пяти, уступив всем топовым и околотоповым соперникам. Так что считать Хукера элитной оппозицией можно с натяжкой, несмотря на высокую позицию в рейтинге .

Тем не менее, Хукеру нужно отдать должное за то, что он согласился на поединок с Царукяном. Для него, к слову, предстоящий бой значит, наверное, даже больше, чем для Армана, ведь в случае победы Хукер займёт его место и станет одним из главных претендентов на титул.

Арман Царукян Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Для Царукяна предстоящий бой важен в первую очередь тем, что он наконец-то снова выступит в UFC, а не будет продолжать скитаться по лигам грэпплинга и джиу-джитсу. Ну, и, безусловно, Арману необходимо побеждать, причём желательно это делать уверенно и досрочно, чтобы шансы получить титульный шанс были высокими. Конечно, Царукян будет фаворитом в предстоящем бою. Он на шесть лет младше своего соперника, физически гораздо сильнее Хукера, да и в целом как боец более разносторонний и техничный. У Хукера 12 поражений в карьере, он и улетал в нокауты, и проигрывал в партере – одна только кимура в исполнении Махачева с подсказки Хабиба Нурмагомедова чего стоит. В общем, у Дэна есть слабости, которыми Арман должен пользоваться.

Но при этом Дэн — это тот парень, который может доставить неприятности в стойке, который будет рубиться и стараться закатить в октагоне зрелище – в его активе четыре бонуса за лучший бой вечера и три бонуса за выступление вечера. Хукер постарается залезть Царукяну в голову своим трэш-током, и в клетке будет цепляться за свой шанс прорваться на вершину дивизиона до последнего. Так что Армана ожидает непростой бой, который несёт больше рисков, чем потенциальных преимуществ. Но вариантов у Царукяна нет – нужно выходить и доказывать, что ты претендент номер один, и чтобы история про сорванный бой с Махачевым осталась в прошлом.