5 причин, почему нельзя пропускать бой Анкалаева и Перейры

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Начало ивента — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00. Посмотреть трансляцию можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

Естественно, все ждут предстоящий турнир с нетерпением. Но бой россиянина и бразильца стоит особняком. Противостояние уже давно носит принципиальный характер. Сначала парни долгое время оскорбляли друг друга, однако никак не могли пересечься в клетке. А затем всё-таки провели первый поединок. Он завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Кажется, второй бой будет ещё более ярким и интригующим. Поэтому пропускать его просто нельзя.

Реванш с историей – это всегда огонь

Интерес ко второму поединку в противостоянии Анкалаева и Перейры – запредельный. А всё потому, что реванш – это всегда шоу, которое стоит особняком. Никаких сомнений в наличии огромной мотивации у Алекса не возникает. Он горит желанием поквитаться с россиянином за все обиды. Кроме того, многое было сказано и в клетке, и за её пределами. Трэш-ток между парнями лишь изначально выглядел неуклюжим и наигранным. А последние стычки и встреча в UFC PI смотрелись очень органично. Теперь парни получили возможность не только доказать всё в октагоне, но и покуражиться над оппонентом вне его. Скорее всего, уже с пресс-конференции всё будет буквально полыхать.

Потенциальный выход на трилогию

Интересен этот реванш и в разрезе того, что потенциальная победа Алекса может дать противостоянию новую жизнь. А разве есть в единоборствах что-то вкуснее и ярче, чем потенциальная трилогия? В UFC прекрасно понимают, что на данный момент именно это противостояние является самым зубодробительным и огненным. Конечно, в случае триумфа Анкалаева обо всём этом придётся забыть. Скорее всего, тогда свой шанс получит один из ближайших претендентов. А там выстроилась солидная очередь из парней, желающих зарубиться с Магомедом. Это и Иржи Прохазка, и Карлос Ульберг – именно они являются главными претендентами на статус следующего участника титульника. Однако все их планы и надежды может разрушить Поатан, если у него получится взять реванш.

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Продолжится ли серия Анкалаева без поражений?

Мало кто сейчас сразу вспомнит, но Магомед начинал свой путь в UFC с обиднейшего поражения. Которое до сих пор остаётся единственным в карьере. Тогда Анкалаев уступил Полу Крэйгу, сдавшись на последней (!) секунде третьего раунда. Правда, после 17 марта 2018 года Анкалаев поражений не знает. Он выдал топ-серию из 14 поединков. Хотя победил лишь в 12. С Яном Блаховичем была ничья, с Джонни Уокером – ноу-контест. Однако осечек не было. И теперь Магомед может ещё мощнее улучшить свой стрик. Конечно, до Джона Джонса пока далеко. У него была серия из 20 (!) боёв без поражений. Но у Анкалаева впереди достаточно много времени, чтобы попытаться замахнуться на рекорд.

Вероятность нокаута – очень высока

Оба бойца не намекают, а говорят открыто – они готовы провести в стойке и реванш. В первом поединке не было никакого «залёживания» от Анкалаева. А теперь он и вовсе намерен нокаутировать оппонента на правах чемпиона. Очень рассчитывает на финиш и Алекс. Перейра прекрасно понимает, что работа в стойке для него – лучшая возможность. Бразилец по-прежнему считается одним из самых страшных нокаутёров в лиге. Поэтому есть ощущение, что в реванше Перейра и Анкалаев пойдут исключительно за финишем. А на затяжной дистанции в пять раундов это вполне может принести результат.

Поединок может стать последним для Перейры

Конечно, шансы на это оцениваются не очень высоко. Но они есть. Не стоит забывать, что Перейре уже 38 лет. Кажется, свой пик бразилец давно прошёл. И если проиграет во второй раз, то следующий титульный шанс получит нескоро. Кроме того, мотивации становится всё меньше. Чемпионом он уже был, причём не только в полутяжёлом весе. Заработать Алекс успел очень прилично. Из восьми последних поединков семь носили титульный характер. И во всех суперзвезду не должны были обидеть гонораром. Именно по этой причине о потенциальном завершении карьеры говорят всё чаще. Кроме того, сам Перейра стремительно меняется. Он стал улыбчивым, много шутит, отходя всё дальше от того самого «каменного» образа Поатана. Возможно, бразилец банально постарел.